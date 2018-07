Mit weitem Abstand dominiert innerhalb der Commerzbank-Gruppe der Bankverein Westdeutschland. Seine Stellung deutet gleichzeitig das Wirtschaftsgefälle an, das sich seit Kriegsende in der Bundesrepublik ergeben hat und das in den Bankbilanzen für 1953 in unvermindertem Ausmaß seinen Ausdruck findet. Insgesamt konnten die drei Nachfolgeinstitute der alten Commerzbank, der Bankverein Westdeutschland in Düsseldorf, die Commerz-und Disconto-Bank in Hamburg und die Commerz-und Credit-Bank in Frankfurt, in 1953 ihr Bilanzvolumen von 1,9 auf 2,5 Mrd. DM erhöhen, das ist eine Steigerung von 31,4 v. H. Für das gesamte Reichsgebiet hat die alte Commerzbank Ende 1938 nur eine Bilanzsumme von 1,55 Mrd. RM ausgewiesen. Da sich die Zusammenfassung der provisorischen Nachfolgeinstitute – im Südraum erst in 1953 voll ausgewirkt hat, war die prozentuale Steigerung des Bilanzvolumens bei der Commerz- und Credit-Bank am größten.

Gleichlaufend mit den übrigen Großbankennachfolgern hat sich die Geschäftsausweitung im 1. Quartal 1954 fortgesetzt, so daß mit einer Steigerung der Ertragskraft zu rechnen ist, zumal sich in letzter Zeit die Zinsspanne als Folge der energischen Maßnahmen, die gegen die „Grauen Habenzinsen“ getroffen wurden, wieder etwas vergrößert hat.

In der Gesamtbilanz der Commerzbank-Gruppe beträgt die Zunahme der Einlagen 32 v. H., sie macht also etwas mehr aus als die Erhöhung der Bilanzsumme. Alle drei Institute verzeichnen eine Steigerung der befristeten und der Spareinlagen. Dieser Trend ist auf das Verlangen der Kundschaft nach höheren Zinsen und zum anderen auf das ver stärkte steuerfreie Sparen zurückzuführen. Wie die gestiegenen Zahlen der langfristigen Ausleihungen ausweisen, wurden langfristige Anlagen zu etwa gleichen Terminen ausgeliehen. Wenn es in absehbarer Zeit gelingen sollte, den Kapitalmarkt in Ordnung zu bringen, dürften sich diese Positionen aber wieder verringern. Auf der Aktivseite, wuchsen die Debitoren um 25,4 v. II. auf 921 Mill. DM, der Wechselbestand um 53,3 v. II. auf 655 Mill. DM und der Wertpapierbestand um 64,5 v. H. auf 108 Mill. DM. Er macht jedoch, nur 4,3 v. H der Bilanzsumme aus.

Besonderes Gewicht wurde wieder auf die Stärkung der eigenen Mittel gelegt. Durch die Zuweisungen zu den freien Reserven und durch die Kapitalerhöhung des Bankvereins Westdeutschland erhöhte sich das ausgewiesene Eigenkapital der Commerzbank-Gruppe von 72,5 auf 89 Mill. DM. Daneben wurden noch beträchtliche stille Reserven angesammelt. Mit einer Kapitalerhöhung ist im laufenden Geschäftsjahr nicht mehr zu rechnen. Abgesehen davon, daß der Kapitalmarkt für Emissionen der Banken trotz ihrer guten Ertragskraft noch wenig geeignet erscheint, will man offensichtlich mit derartigen Transaktionen zurückhalten, bis die staatsrechtliche Lage der Bundesrepublik eine Rekonzentration des Bankwesens erlaubt, um dann auf Grund der sich ergebenden Situation die Hand frei zu haben! Die Commerzbank-Nachfolger verteilen übereinstimmend 8 1/2 v. H. (6 v. H. in 1952) Dividende für 1953 K. W.