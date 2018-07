In dem Bestreben, die (ohnedies beträchtlichen) finanziellen Reserven der Arbeitslosenversicherung noch mehr zu vergrößern und zusätzliche Mittel für Notstandsarbeiten, für die produktive Erwerbslosenfürsorge und für weitere (in ihrer Auswirkung immer problematischer werdende) Sonderaktionen zu gewinnen, hat Präsident Scheuble von der Nürnberger „Bundesanstalt“ den Vorschlag gestartet, die Pflichtgrenze in der Arbeitslosenversicherung zu erhöhen: nämlich von bisher 750 DM Monatseinkommen auf 1000 DM. Darüber hinaus muß, da sich nach heutigem Recht die Arbeitslosenversicherungspflichtgrenze für die Angestellten ausschließlich nach der Angestelltenversicherungspflichtgrenze richtet, befürchtet werden, daß auch diese erst am 1. September 1952 von 600 auf 750 DM heraufgesetzte Grenze in gleicher Weise „angepaßt“ werden würde. Unsere Leser wissen, daß wir einen Umbau der Erwerbslosenversicherung befürworten, der sie zu einer echten Selbsthilfeorganisation für die typischen Saisonarbeitsberufe werden läßt, und daß wir als Übergangsmaßnahme eine allgemeine Senkung der Beitragssätze empfehlen – als Anreiz zu verstärkter Beschäftigung wie auch als Konjunkturstütze, weil eine Entlastung der Lohn- und Gehaltsempfänger von sozialen Abgaben gerade für die niedrigen Lohnstufen geboten ist, wo die Senkung der Einkommensteuer (im Zuge der Steuerreform) überhaupt nicht mehr im Sinne einer Verbesserung der Verbrauchereinkommen wirksam werden kann.

Zugleich wird man die Einbeziehung kleinbäuerlicher Kreise in die Arbeitslosen-Pflichtversicherung rückgängig machen müssen, die stillschweigend – im Verwaltungswege – erfolgt ist und die sich als ein ernsthaftes Hindernis für die von Minister Lübke verfolgten Reform vorhaben erweist; wahrscheinlich ist es sogar geboten, alle landwirtschaftlichen Arbeiter ebenso von der Versicherungspflicht freizustellen, wie die Bergarbeiterschaft. Grundsätzlich muß man jedenfalls bestrebt sein, die Versicherungspflicht nicht noch weiter auszudehnen, sondern sie zu beschränken: weil ja hinlänglich klar erwiesen ist, daß eine Massenarbeitslosigkeit im Krisenfalle – wenn sie je eintritt, was angesichts der Möglichkeiten einer aktiven Konjunkturpolitik nicht mehr befürchtet zu werden braucht – mit dem Instrument der Erwerbslosenversicherung nicht „aufgefangen“ werden kann. Die Vorschläge des Präsidenten Scheuble erscheinen uns also recht unzeitgemäß.

Im neuen Etatsjahr will die Bundesanstalt. 200 Mill. DM (gegen 105 Mill. i. V.) für produktive Erwerbslosenfürsorge ausgeben. Hier sind also reichlich Mittel vorhanden, die man in vielen kleinen „Aktionen“ verzettelt, anstatt sie „mit Schwerpunkt“ für einige große Objekte (Autobahnbau!) zu verwenden. J. P. H.