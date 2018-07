In die oft recht hitzigen Debatten um den Ausbau der Autobahnstrecke Karlsruhe–Basel ist ein neuer Ton gekommen. Der Bundesverkehrsminister hat in einem Brief an den Freiburger Oberbürgermeister „in Aussicht gestellt“, daß der Teilabschnitt Offenburg–Basel bei den nächsten Verhandlungen über die weitere Finanzierung des Ausbaues der Autobahn in die Dringlichkeitsstufe I hereingenommen werde.