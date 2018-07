Bremen

r. e., Bremen

Wie ist es möglich, daß jemand, der des Mordes an seinem Kind angeklagt wurde, auf Antrag des Staatsanwaltes freigesprochen wird? Diese Frage stellt sich jeder, der überrascht vom Ausgang eines dramatischen Prozesses vor dem Schwurgericht in Bremen erfuhr, in dem Landesgerichtsdirektor Dr. Jäger als Vorsitzender des Gerichtes ausrief: „Das Kind ist am Heiligabend bestialisch ermordet worden!“

Wo immer in diesen Tagen in Bremen von der Strafjustiz gesprochen wird, kreist die Diskussion um diesen Prozeß, der für alle Beteiligten völlig unerwartet nur deshalb mit einem Freispruch endete, „weil unter allen Umständen ein Justizirrtum vermieden werden mußte“, wie Dr. Jäger erklärte. Die Frage, warum nicht zumindest eine Strafe wegen fahrlässiger Körperverletzung verhängt wurde, ist völlig unbeantwortet geblieben. Sie rechtfertigt die Feststellung, daß dieser Prozeßausgang alle Menschen mit normalem Rechtsgefühl schwer enttäuscht hat. Hier seine Vorgeschichte:

Am Heiligen Abend des Jahres 1952 starb in einer ärmlichen Hinterhauswohnung in Bremen-Oberneuland ein vier Wochen altes Baby namens Reinhold offensichtlich an den Folgen rohester Gewaltanwendung. Auf seinem Totenschein ist zu lesen, daß ein Bluterguß unter dem Brustbein, eine Gehirnblutung und eine gebrochene Rippe festgestellt wurden.

Der Vater des Kindes, der jetzt erst 24jährige arbeitslose Maurer Siegfried Krüger, hatte die ebenso junge Mutter des Kindes, die Hausgehilfin Berta Schnackenberg, ein als fleißig und gutmütig beleumundetes Mädchen aus anständiger Familie, auf einem Tanzboden anderthalb Jahre vor dem Tod des Kindes kennengelernt. Es dauerte nicht lange, und die beiden waren ein Liebespaar mit Heiratsabsichten. Zur Hochzeit kam es jedoch nicht, weil die soziale Lage der beiden zu trist war. So blieb es dabei, daß Siegfried und Berta unverehelicht zusammenlebten und unter wenig erfreut lichen Verhältnissen die Geburt ihres Kindes erwarteten.

Berta Schnackenberg, die bis kurz vor der Entbindung als Hausgehilfin tätig war, konnte trotz ihrer Gutmütigkeit nicht verhindern, daß es mit der Zeit immer häufiger zu Streitigkeiten kam, daß es oft recht wilde Eifersuchtsszenen gab und daß sie sogar Schläge von ihrem Siegfried erhielt, der wegen der bevorstehenden Ankunft des Kindes oft schlechtgelaunt war. Eine besonders unangenehme Überraschung für Berta war, als sie eines Tages erfuhr, daß ihr Verlobter, „wegen Faulheit“ – so stand es in seinen Papieren – arbeitslos geworden war.