Wenn sich Autofahrer zusammenfinden und über ihre Probleme diskutieren, kommt sicher auch die Frage des Benzinverbrauchs aufs Tapet. Zwar führen nur verhältnismäßig wenige Fahrer eine genaue Brennstoffkontrolle, so daß ihre Aussagen nicht immer als bare Münze hinzunehmen sind. Selbst wenn man dem Rechnung trägt, muß man aber zum Schluß kommen, daß nur ein verschwindend kleiner Teil der Fahrer mit dem von den Fabriken für ihre Wagen angegebenen Brennstoffverbrauch auskommt. Wo liegt nun der Fehler?

Die Fahrer behaupten: am Wagen – und sie glauben, die von den Fabriken aufgeführten Versuchsangaben hätten von vornherein nur propagandistischen Wert. Die Hersteller ihrerseits schieben die Schuld den Automobilisten zu und beweisen an Sparsamkeitswettbewerben immer wieder, daß ihre Angaben sogar noch beträchtlich unterboten werden können. Wer sparsam fahren will, muß sich vor allem Zurückhaltung auferlegen können. Schnelle, temperamentvolle und unbeherrschte Fahrer sind nie sparsame Automobilisten. Nichts verschlingt soviel Brennstoff – aber auch Reifen, Kupplungs- und Bremsbeläge – wie hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten, ganz abgesehen von den Gefahren, die man damit eingeht. Dies gilt in erster Linie für den Lastwagenbetrieb.

Hier hat z.B. die Kienzle-Apparatebau-Gesellschaft hochinteressante Kontrollgeräte entwickelt, die verblüffende Ergebnisse einer Taktik des sparsamen Fahrens erbracht haben. Es sind hohe Spitzengeschwindigkeiten (entweder überhaupt oder auf kürzeren ebenen und geraden Strecken) zu vermeiden. Wirtschaftliches Fahren verlangt aber auch, daß man sein Fahrzeug kennt, daß man über gewisse technische Daten, wie günstigster Drehmomentverlauf, Getriebeabstufungen usw., im Bilde ist und daß das Fahrzeug ständig in erstklassigem Zustand gehalten und zweckmäßig gepflegt wird.

Schon beim Anfahren fängt es an. Wir wollen uns hier zwar nicht darum streiten, ob es vorteilhaft ist, den kalten Motor zuerst drei bis vier Minuten im Stand warmlaufen zu lassen oder, nach der neueren Methode, gleich vorsichtig wegzufahren und den Motor so vorzuwärmen. Sicher ist, daß die letztere Art sparsamer ist. Man kann auf diese Weise immerhin die ersten zwei bis drei Kilometer sozusagen „gratis“ zurücklegen. Dabei werden auch gleich die Reifen richtig warmgefahren, wodurch der in der kalten Nacht gesunkene Reifendruck wieder auf die vorgeschriebene Höhe ansteigt. Mit dem Einschlagen einer etwas schnelleren Geschwindigkeit stehen dannMotor und Reifen, aber auchGetriebe, Achsantrieb und Radlager, in den besten Konditionen zur Verfügung. Schon beim Wegfahren und beim nachfolgenden Schalten läßt sich sagen, ob man es mit einem sparsamen Fahrer zu tun hat oder nicht. Selbst an einer Steigung zieht der Motor weit besser an, wenn man ihn nur in den Tourenbereich des größten Drehmoments (etwa halbe Drehzahl) beschleunigt, die Kupplung sanft greifen läßt und wegfährt, als wenn man den Motor mit Vollgas aufheulenläßt und dann satzartig davonschießt.

Wie beim Anfahren, so soll auch beim nachherigen Schalten der Motor nie auf höchste Tourenzahl gejagt werden. In den zweiten Gang schaltet man deshalb auf einer ebenen Straßeschon bald, nachdem der Motor die mittlere Drehzahl überschritten hat; erreicht der Motor im neuen Gang die gleiche Drehzahl, kann in den dritten Gang oder vierten Gang geschaltet werden. Ist der Wagen einmal in Bewegung,dann achte man auf eine möglichst ausgeglichene Fahrweise. Man passe die Geschwindigkeit so den Straßenverhältnissen an, daß man nur in Notfällen die Bremse braucht. Und wenn der Wagen nach einem Hindernis oder einer sehr scharfen Kurve wieder auf Geschwindigkeit gebracht werden muß, dann tue man dies „mit Gefühl“, damit, wenn möglich, die Beschleunigungspumpe im Vergaser gar nicht zum Ansprechen kommt. Wer vor jeder kleinen Kurve auf die Bremse geht und alsdann den Wagen wieder auf Geschwindigkeit jagt, wer angesichts von Signalen oder des Zieles nicht Gas wegnimmt und den Wagen ausrollen läßt, vernichtet nutzlos Energie, die er nicht nur in Form eines hohen Benzinverbrauchs, sondern auch einer übermäßigen Pneu-, Bremsen- und allgemeinen Wagenabnutzung recht teuer bezahlt. Auf ihm bekannten Strecken wird der sparsame Fahrer auch die Geländeverhältnisse für sich auszunutzen wissen: indem er hier eine kleine Steigung mit Schwung anfährt, damit er sie im „Direkten“ meistern kann, dort vor einem Gefälle oder einer schwierigen Durchfahrt den Fuß vom Gas nimmt, um die Bewegungsenergie des Wagens nicht 100 oder 200 Meter weiter durch einen kräftigen Bremsenstoß vernichten zu müssen.

Wie die Erfahrung lehrt, liegen die erreichten Durchschnitte bei derart vorausschauender, aber doch zügiger Fahrweise nur unwesentlich unter denjenigen, die sogenannte „Draufgänger“ erreichen. Scharfes Kurvenfahren bringt nicht nur die Reifen zum Kreischen, sondern radiert auch unheimlich schnell die Reifenlauffläche ab. Zudem verlangt es vom Motor eine größere Leistung, d. h. mehr Brennstoff. Eine wichtige Vorbedingung ist: Erleichtert dem Motor die Arbeit! Den Motoren geht es wie den Menschen: sollen sie ihre beste Leistung hergeben, dann müssen sie frei und unter besten Bedingungen arbeiten können. Leider wird dies noch viel zu oft vergessen; statt dem Motor seine Wärme zu gönnen, ist man ängstlich bestrebt, daß die Motortemperatur ja nicht über 60 bis 70 Grad steigt. Dabei fühlt er sich doch erst so richtig im Element, wenn das Kühlwasser zwischen 80 und 90 Grad warm ist. Dann liegt nicht nur der Brennstoffverbrauch am tiefsten, sondern auch die Abnutzung. – Manche Motoren können auch nie vollständig frei und gelöst arbeiten, weil ein zu dickflüssiges Schmieröl sie daran hindert. Die inneren Widerstände infolge zu zähflüssiger Motoröle können jedoch ganz beträchtlich ansteigen; ein zu hoher Brennstoffverbrauch ist die Folge. Moderne Motoren verlangen wegen ihrer genauen Passungen sehr dünne Öle. Gewiß, mit dünnem Öl steigt der Ölverbrauch etwas an; aber dafür werden die Zylinderwände, Kolben- und Ventilschäfte und Lager besser geschmiert. Und ganz bestimmt kostet ein Mehrverbrauch von einem halben Liter Öl je 1000 km weniger als ein Liter zuviel verbrauchtem Brennstoff auf 100 km – abgesehen davon, daß durch eine bessere Schmierung auch die Motorabnutzung kleiner wird. – Wasserpumpe, Ventilator, Dynamo und alle anderen Zusatzaggregate, die man noch an den Motor anhängt, sind Parasiten, die von der Leistung des Motors zehren. Man muß deshalb dafür besorgt sein, daß sie nicht unnütz Leistung – also Brennstoff – verbrauchen. Nicht selten sind die Riemenscheiben des Wasserpumpen-Dynamo-Antriebes schlecht aufeinander ausgerichtet, so daß ein Teil der Übertragungsleistung durch seitliche Reibung des Keilriemens verlorengeht. Daß man den bis zu einigen PS verzehrenden Ventilator bei normaler Fahrweise im Winter bei den meisten Wagen entfernen kann, glauben heute noch nur sehr wenige Fahrer, obwohl es ja eigentlich paradox ist, hinter einem vermummten Kühler einen kraftverbrauchenden Ventilator Kaltluft ansaugen zu lassen. Der Leistungsverbrauch der Lichtmaschine hängt stark von ihrer Belastung ab. Man darf darum nicht vergessen, daß ein dauernd hoher Stromverbrauch durch elektrische Apparate, wie Radio, Heizung, Kühlventilator, Zusatzscheinwerfer usw., aber auch durch eine alte oder defekte Batterie den „Durst“ des Motors erhöht. Ein sparsamer Fahrer wird deshalb solches Zubehör nicht unnütz und vor allem nicht gleichzeitig einschalten. W. Fu.