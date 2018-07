Nach den optimistischen Auslassungen, die ein paar Wochen lang an die Mitte Dezember des vergangenen Jahres vereinbarten Warenlisten für den Interzonenhandel in 1954 geknüpft wurden, hat sehr bald wieder eine skeptische Beurteilung Platz gegriffen. Die anfangs günstigeren Prognosen hatten sich darauf gestützt, daß die Vereinbarung diesmal verhältnismäßig früh zustande kam, wenigstens noch vor dem Beginn ihrer Geltungsdauer. Ferner waren die schon lange vorher von den Vertretern der Sowjetzone gemachten und mehrfach wiederholten Angebote für ein Milliardenvolumen für bare Münze genommen worden, wenn auch keineswegs zum vollen Kurs. Immerhin hatte sich die Westseite ausdrücklich bereit erklärt, unverzüglich in Verhandlungen über eine Erweiterung der Warenlisten einzutreten, wenn die Möglichkeiten des Warenaustausches auf Grund der Dezembervereinbarung sich vorzeitig erschöpfen sollten.

Inzwischen sind drei Monate ins Land gegangen, deren Ergebnis es allerdings nicht als wahrscheinlich ansehen läßt, daß ein beiderseitiges Volumen von rund 740 Mill. Verrechnungseinheiten (VE) – einschließlich eines Überhangs von 190 Mill. aus dem Vorjahr – erreicht, geschweige den auf eine Milliarde erweitert werden könnte. Dafür sind in dieser Zeit die Lieferungen, die auf den Warenkonten I, II und IV verrechnet werden, viel zu schleppend, und die Verhandlungen über die Spezifikation einzelner Listenpositionen überhaupt noch nicht in Gang gekommen. Hinzu kommt, daß es die Sowjetzonenfunktionäre offensichtlich an dem guten Willen fehlen lassen, ihre alte und sich stetig vergrößernde neue Verschuldung auf dem Konto III, über das die beiderseitigen Dienstleistungen abgerechnet werden, abzubauen. Mitte März hatte die Verschuldung der Sowjetzone auf diesem Konto mehr als 30 Mill. VE erreicht. Da sie zur Zeit in jeder Woche um rund eine Million wächst, läßt sich ungefähr der nicht mehr ferne Zeitpunkt errechnen, an dem die für die Konten II und III vereinbarte Swinggrenze von 40 Mill. VE erreicht und damit eine Lösung zwingend geworden sein wird.

Die Verwaltung der Sowjetzone könnte diesen Knoten mit einem leichten Hieb durchschlagen – wenn sie es wollte. Sie brauchte den Betrag nur in barer DM-West auf den Tisch zu legen, die sie laufend aus Bahnfrachten im Interzonenverkehr, aus Autobahngebühren, aus dem Verkehr auf den von der sowjetzonalen „Reichsbahn“ betriebenen Westberliner S-Bahnstrecken und aus mancherlei anderen Quellen in erheblichen Mengen vereinnahmt. Sie wird es früher oder später nolens voléns tun müssen, da ihr die Glattstellung auf diesem Konto durch entsprechende Warenlieferungen, die schon im normalen Güteraustausch nicht das Soll erreichen, schwer fallen dürfte.

Nach wie vor entspricht jedenfalls die Lieferfähigkeit der Sowjetzone nicht annähernd den großen Worten, mit denen sich ihre Funktionäre und gewisse Geschäftsführer westdeutscher Tarnorganisationen auch heute noch für einen „Milliardenhandel“ stark machen. Mehr denn je tritt die unzulängliche Lieferfähigkeit sogar gerade auch in solchen Gütern zutage, die bisher – zum Beispiel Zucker und Braunkohlenbriketts – das Rückgrat der sowjetzonalen Warenlisten I und IV waren. Daneben resultiert die chronische Lahmheit des Interzonenhandels aus der verständlichen Weigerung des Westens, das abzunehmen, was er in der angebotenen Qualität nicht brauchen kann. Das bedingt entsprechend geringere Lieferungen von West nach Ost. Hinzu kommt, daß der Westen auch mit weiteren Lieferungen zurückhält, solange sich die Ostseite hinsichtlich des Saldenabbaues auf dem Dienstleistungskonto ausschweigt.

Diese Schwierigkeiten sind jedoch nur scheinbar akut. In Wirklichkeit sind sie Kennzeichen einer längst chronisch gewordenen Schwundkrankheit des ’nterzonenhandels, der im letzten Jahr mit rund „25 Mill. VE auf beiden Seiten nur noch knapp 3 v.H. der Gütermenge erreichte, die 1938 zwischen Mittel- und Westdeutschland umgesetzt wurde. Die Verantwortung der Ostseite für diese Entwicklung wird durch die stereotype Forderung eines Handelsvolumens von einer Milliarde nicht widerlegt, sondern höchstens bestätigt.

Offensichtlich spielt sich im kleinen deutschen laum das gleiche ab wie auf der weltweiten Ebene zwischen Ost und West: das jeder Diktatur innewohnende Streben nach Autarkie führt zu einem Selbstabschluß nach außen. Dieser muß für die Satellitenländer der Sowjetunion in dem Maße wirksamer werden, in dem diese im Ostblock zu einem Großwirtschaftsraum verschmolzen werden, der für sich als Ganzes, aber im Rahmen der Verbundwirtschaft auch für jedes der angeschlossenen Länder, das Ziel einer wirtschaftlichen Selbstgenügsamkeit greifbarer werden läßt. V. Pf.