Ich habe meinen Sohn Tarzan genannt. Nach wem sollte ich ihn in unseren richtungslosen Tagen wohl sonst benennen, da wir doch keine Monarchen und Ritterkreuzträger mehr zum Aufblicken haben? Am Himmel unserer gleichmachenden Demokratie erlischt Stern auf Stern, und die Zahl der Vorbildlichen, die für andere durchs Feuer oder durch Blutlachen gehen, wird immer kleiner.

Ich will keine Memme zum Sohn. Deshalb habe ich nach etwas Unbesiegbarem gesucht. So habe ich den Namen „Tarzan“ gefunden, und ich hoffe, daß er nicht allzu fremdartig erscheint und daß er unser aller Leben überleben wird.

Mein Tarzan soll einmal, so anmaßend es klingen mag, alle Kriegszüge gegen die Affen- und Dickhäuterhorden dieser Welt gewinnen, alle gegnerischen Speere mit den Händen aus den Lüften fangen, als wären es Mückenschwärme. Mein Tarzan soll immer rechtzeitig den unterirdischen Ausgang aus den Schlangenverließen unserer Gesellschaft finden, er soll die Fesseln und Fangarme aller schurkischen Urwaldmitmenschen wie Grashalme abstreifen lernen. Alle Raubtiere um uns und in uns sollen ihm dereinst die stahlharten Fäuste lecken, alle Piraten unserer Um- und Unterwelt vor seinem grimmigen Blick in die Knie gehen. Auch halte ich es für zweckmäßig, meinen Tarzan in dem lohn- und preisschwankenden Zeitalter der freien Marktwirtschaft so zu erziehen, daß er die Antilope „Bara“ mit der unbewaffneten Hand erlegen kann, wenn es ihn gelüstet, seinen Hunger zu stillen. Ich werde ihn unterweisen, wie man sich an den Lianen von Telegrafenmast zu Telegrafenmast durch die Lüfte schwingt, um den Gefahren unseres Verkehrsdschungels zu entgehen. Tarzan, so habe ich mir vergenommen, soll einst der König unserer Wälder werden. Ich hoffe, man wird die Dringlichkeit meiner Wünsche verstehen und meine idealen Absichten nicht mit einem zynischen Schundgesetz boykottieren.

Einige gute Freunde wollten mich hämisch belehren, daß der König der Wälder bereits „Akim“ heiße. Sie sind Analphabeten und gänzlich unbelesen, haben barbarische Einfälle und eine geradezu verseuchte Phantasie. Deshalb habe ich nur mit der linken Faust einmal blitzartig „Crash“ und einmal verächtlich „Smack“ gemacht; das ist nämlich die Methode, mit der mein Tarzan einmal alle Diskussionen entscheiden wird. Ich halte diese Verständigungsform für ebenso neuartig wie erfolgversprechend. jeder Außenminister, jeder Erzieher, jeder Literaturindustrielle sollte sich ihrer bedienen.

In Urzeiten half den primitiven Vorzeitmenschen das Steinbeil im Kampf um die Existenz. Heute ist es die feingeschliffene Waffe des Intellekts, die alle Daseinskonflikte löst. Ich halte sie für die Wunderwaffe – und Tarzan wird ein Meister ihrer Handhabung sein. Es darf einmal keinen richtigen Jungen geben, dem der Name Tarzan nicht den Atem nimmt. Und kein Mädchen, das ihn nicht bedenkenlos vergöttert. Das Wortgestammel unseres jahrtausendealten Schrifttums wird einmal wie ein Nichts sein gegenüber den imposanten Bücherstapeln, die meinem Tarzan gewidmet sein werden.

Ich hoffe, Hollywood wird meinen Tarzan rechtzeitig entdecken und ihm uneigennützig seinen Weg bereiten. Seinem Siegeszug durch die Neue Welt wird sich das alte Abendland dann schwerlich leichtfertig verschließen können. Vielleicht wird Tarzan – und das wäre der schönste Lohn meiner idealistischen Bemühungen – eines Tages sogar zum Symbol eines im Fortschrittsgedanken und Zukunftswillen geeinten Europa erhoben werden! gl.