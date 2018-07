Nathan D. Golden aus dem US Wiftschaftsniinisteriurn sagte anläßlich der "Ph otokinä" Eröffnung in- Köln, die Bundespräsident Prof jHeuss vorgenommen hatte: "Die vierte Internationale Photo- und Kino Ausstellung ist keine Kölner oder deutsche Angelegenheit mehr, sie ist eine internationale Veranstaltung ersten Ranges geworden " Dies war mehr als Höflichkeit (die man bei Messen oder Ausstellungen zuweilen über Gebühr strapaziert). Die diesjährige Photokina war für Köln das große Messe- und Ausstellungsereignis des Jahres. Kölns Messeexperten und die deutsche photographische Wirtschaft dürfen aufatmen: Die Gefahr, die Kölner Photokina könnte sterben oder nur noch als internationale Wanderausstellung weiterleben, ist gebannt! Köln hat in diesem Jahr äußerlich wie strukturell eine optimale Photokina in seinen Mauern gehabt. Maßgebliche Aussteller erklärten, sie wiren niemals nach Köln (zuriick )gegangen, wenn sie nicht die Gewißheit gehabt hätten, daß Köln mehr als Ausstellungs Rep räsentation zu bieten hat. Aber die Photokina ist zur maßgebenden Messe der Branche geworden. Die in diesem Jahr besonders wertvollen und überzeugenden Ausstellungsstände störten keineswegs. Die Messe Bedeutung korrespondiert mit der Exportbedeutung der deuteindeutig dem fachmännischen Urteil aus aller Welt stellte. Eine Menge von Überraschungen wurde gezeigt und angeboten. Die Hersteller von Kameras brachten eine Fülle von Neuheiten und technischen Verbesserungen (einigermaßen als "Schlager" wirkten ein neuer Kameraversdduß und wesentliche Entwicklungen bei den Suchern). Stark beachtet wurde auch die neue "Leica M 3", die das Sucherproblem auf eine neue Weise Ost. Kodak hat drei seiner Kameras ebenfalls mit einem neuartigen Motivsucher ausgerüstet. Zeiß Ikon wird offenbar zum Wegbereiter der Stereophotographie. Agfa kam mit einem neuen Box Modell heraus. Von den hohen Besucherzahlen darf man auch auf einen guten Geschäftsverlauf der Photokma schließen, wobei die- ausländischenBesucher stark im Vordergrund standen. Trotz starker Konkurrenz am Weltmarkt ("z B. Japan) hat sich die

