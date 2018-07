Die Hannoversche Maschinenbau AG vormals Egestorff (Hanomag), Hannover-Linden, legt für das am 30. 9. zu Ende gegangene Geschäftsjahr 1952/53 nach Organschafts abrechnung mit der Rheinstahl-Union Maschinen- und Stahlbau AG, Düsseldorf, wieder eine ausgeglichene Gewinn-und Verlustrechnung vor. Rheinstahl hat auch die Dividendengarantie von 5 v. H. zugunsten der Minderheits-Aktionäre vom Stahlverein übernommen. Im freien Umlauf sind jedoch nur noch nominell 10 600 DM-Aktien bei insgesamt 30 Mill. DM Grundkapital. Das Berichtsjahr, so heißt es, habe im Zeichen der Stabilisierung der deutschen Wirtschaft gestanden. Es sei gelungen, die zufriedenstellenden Umsätze des vorangegangenen Geschäftsjahres annähernd wieder zu erreichen. Zu Beginn des laufenden Geschäftsjahres war der Absatz an Schleppern, wie von Vorstandsseite erklärt wurde, noch „schleppend“, die Lkw-Typen dagegen konnten glatt abgesetzt werden. Seit Februar hat sich das Geschäft an Ackerschleppern für In- und Ausland belebt.

Der Rohüberschuß zum 30. 9. 53 ist mit 49,39 (44,07) – in Mill. DM – ausgewiesen, ferner ao. Erträge mit 0,10 (2,23). Andererseits erforderten Personalkosten 33,0 (29,8), Mehraufwandszinsen 1,9 (0,8), stark erhöht Steuern 7,19 (1,8) und ao. Aufwendungen 1,6 (Zuführung zur Ausfuhrförderungsrücklage). Abschreibungen sind mit 5,66 (4,44) vorgenommen worden. Am Schlepper-Umsatz sind die Auslandslieferungen – wie im Vorjahr – mit 40 v. H. beteiligt. Das Typen-Programm für Radschlepper wurde mit dem Übergang zur Serienherstellung auf eine breitere Basis gestellt. Das große Argentinien-Geschäft wurde im Berichtsjahr abgewickelt.

Siemens-Reiniger zahlt 3 1/2 v. H. Dividende. Die HV der Siemens-Reiniger Werke AG, Erlangen (elektro-medizinische Geräte) hat beschlossen, für das Rumpfgeschäftsjahr 1952/53 (1. 3. bis 30. 9.)antragsgemäß 3 1/2 v. H. Dividende auf 18 Mill. DM Grundkapital zu verteilen. Insbesondere konnten im Berichtsjahr größere Aufträge aus dem Auslande hereingenommen werden, so u. a. aus Südamerika. Auch im laufenden Geschäftsjahr blieb der Auftragseingang aus dem In- und Auslande rege. Bei den Beteiligungsgesellschaften hat sich die Ertragslage günstiger gestaltet.

Atlantic Hotel GmbH., Hamburg, gegründet. Im Zuge der Entflechtung des Stinnes-Konzerns ist das Hotel Atlantic in Hamburg unter Mitwirkung eines Konsortiums, dem die Dresdner Bank-Gruppe und die Commerzbank-Gruppe angehören, von einer zu diesem Zweck mit einem Kapitel von 2 Mill. DM gegründeten „Atlantic Hotel GmbH“ übernommen worden. In der Führung des Hotels tritt hierdurch keine Änderung ein. Dem Beirat der neuen Gesellschaft werden Dr. Hermann Richter, Düsseldorf, Dr. Hans Deuss, Düsseldorf, Bürgermeister a. D. Rudolf Petersen, Hamburg, Ernst La Pierre, Hamburg, sowie Erich Vierhub, Frankfurt a. M., angehören.

Continental zur Lage im Reifenabsatz. Zu der in einer Pressekonferenz des Deutschen Industrie- und Handelstages in Frankfurt/Main bekanntgegebenen Erklärung, daß die westdeutsche Reifenindustrie zur Kurzarbeit übergehen mußte, da der Absatz sehr zu wünschen übriglasse, teilt die Continental Gummi-Werke Aktiengesellschaft als größtes deutsches Reifenwerk mit: In Auswirkung der durch die geplanten neuen Verkehrsgesetze und das Problem Schiene–Straße hervorgerufenen Erörterungen ist der Absatz in LKW-Reifen sowohl im Erstausstattungsals auch im Ersatzgeschäft stark zurückgegangen. Die Continental hätte im Verlauf dieser Absatzstauung auf die Fünftagewoche in der Lastkraftwagenreifen-Produktion heruntergehen müssen, wenn sie nicht einen Teil der Belegschaft dieses Produktionszweiges in andere Produktionsabschnitte hätte umsetzen können.