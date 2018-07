Von H. Berling

Jeden Sonnabend um 17 Uhr finden sich in der Mädchenoberschule des Zonengrenzstädtchens Helmstedt an die 300 Mädchen und Jungen ein, um sich nicht etwa in Latein, Mathematik oder Chemie, sondern über die Lebensweise und Wartung von Tieren unserer Breiten unterrichten zu lassen. In den Räumen des roten Backsteinbaues hospitiert nämlich seit Anfang des Jahres die erste Deutsche Tierschutzschule unter der Leitung ihres Gründers Bruno Eberhard.

Die Einstellung des Menschen zum Tier gilt seit langem als eines der Kriterien für die Kultur seiner Lebensart. Nichts macht uns die Völker Südeuropas und des Vorderen Orients so fremd, wie die bei ihnen verbreitete Gedankenlosigkeit und Roheit in der Behandlung von Tieren, die auf der religiösen Überzeugung beruht, daß Gott nur dem Menschen eine heilswürdige Seele verliehen habe. Nichts läßt uns die Völker Osteuropas und Asiens, so geheimnisvoll sie sonst auch auf uns wirken mögen, vertrauter erscheinen als ihre mystisch-animistische Neigung, in jeder ihr verständlichen Kreatur das beseelte Geschöpf des gleichen Schöpfers zu sehen. Die Gemeinschaft des Beduinen mit seinem Pferd und seinem Rennkamel und die des Eskimos mit seinen Schlittenhunden und der tiefe Respekt der Hindus vor allem Lebendigen machen diese Völker gerade der Jugend sympathisch. – Bei uns schafft man bisweilen einen Hund ab, wenn ein Kind erwartet wird, im Osten aber schafft man dann einen Hund an, damit das Kleine etwas zum Spielen habe und jener traumatische Angstkomplex, den wir täglich bei Kindern beobachten können, gar nicht erst entstehe. Man hält die Gemeinschaft mit Tieren für eines der besten Erziehungsmittel zur Fürsorglichkeit und Verantwortungsfreude.

Die bedenklichste Einstellung zum Tier ist die von Nützlichkeitserwägungen bestimmte Nordwesteuropas, mit Ausnahme Englands. Hier liebt man das Tier auch, teilweise sogar mit hektischer Zärtlichkeit. Aber es ist nur zu oft in der Gefahr, sein Haus oder sein Dasein zu verlieren, wenn es beginnt, Kosten zu verursachen, die seinen Nutzen übersteigen, oder wenn es mit den Reinlichkeitsexzessen seiner Besitzer in Konflikt gerät. So sind in einer kleinen holsteinischen Stadt innerhalb kurzer Zeit vier Schäferhunde getötet worden, obwohl sie durchaus wohlhabenden Kaufleuten oder Handwerkern gehörten; der eine, weil seine Ohren nicht standen, der andere, weil er schmutzige Tapfen im Flur machte, wenn er aus dem Garten kam, der dritte, weil die Strychninspritze um einige Mark billiger war als die Spritze, die zur Heilung eines Augenleidens nötig gewesen wäre, und der vierte wurde von seinem Besitzer eigenhändig mit einem Knüppel erschlagen, weil er zuviel bellte, obwohl er zu diesem Zweck als Hofhund an die Kette gelegt worden war.

Diese Beispiele genügen, um zu zeigen, daß der Gedanke Bruno Eberhards gut und richtig ist. Er will seine Schüler zu einer natürlichen, von der Verantwortung für die gleich ihnen beseelte Kreatur bestimmten Verbindung zum Tier erziehen. Sie werden auf der Helmstedter Schule lernen, wie man den gebrochenen Flügel eines Vogels schient. Sie werden wissen, daß man Katzen nicht baden darf, daß man ihnen mindestens ein Junges lassen muß, wenn sie kein Milchfieber kriegen sollen, und daß die Jungen verkümmern, wenn man sie zuviel anfaßt. Sie werden wissen, daß Hunde, die immer an der Kette liegen, bösartig werden, daß man ihnen keine Wursthaut aus Cellophan und keine Bittermandeln geben darf. Ebenfalls zum Unterricht gehört die Wartung von Pferden. Eberhards Schüler werden auch die Tierschutzgesetze und die über Tollwutverhütung kennen.

Bruno Eberhard ist Optimist. Nach seiner Meinung ist die Liebe zum Tier in jedem Menschen vorhanden, man brauche sie nur zu wecken. Der Erfolg seines Unterrichts scheint das zu bestätigen – unter der Voraussetzung, daß man schon in der frühen Jugend mit ihm beginnt. In Helmstedt jedenfalls leidet kein Tier mehr Not. Die Goldhamster sind ausverkauft und die bedauernswerten Hunde und Hündchen aus dem Tierasyl werden von den Tierschutzschülern täglich spazierengeführt, die auch, wo irgend möglich, dafür sorgen, daß sie ein neues Zuhause erhalten.

„Wer Tiere schützt, wird auch gegen Menschen freundlich sein“, steht auf der ersten Seite des Gästebuches Bruno Eberhards – und der Direktor der Mädchenschule, Dr. Dorff, und die Stadtverwaltung haben sich diesem liebenswürdigen Motto angeschlossen. Der eine stellte den Tierschutzschülern die Unterrichtsräume zur Verfügung, die andere erläßt für jeden an einen neuen Herren vermittelten Hund für ein Jahr die Steuer.