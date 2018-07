Vor kurzem starb in Kalifornien Walter E, Scott, die skurrilste Figur des an seltsamen. Käuzen so gesegneten Westens. Bis zu seinem Lebensabend — er wurde 83 Jahre alt — hatte er eine große Passion; sich in Mysterien zu hüllen, Geld in extravaganter Weise auszugeben und die Menschen raten zu lassen, woher es kam.

"Scotty" machte zum erstenmal vor fünfzig Jahren von sich reden, als er staubbedeckt, mit breitkrempigem Cowboyhut und in abgetretenen Stiefeln an der Bahnstation Barstow, am Rande der kalifornischen Mohavewüste ankam und einen Sonderzug nach Chikago verlangte. Als der Bahnbeamte ihm eine gewöhnliche Fahrkarte anbot, zog Scotty einen Stiefel aus, nahm ein Bündel Tausenddollarnoten heraus und sagte: "Hier sind 40000 Dollar. Soll ich mir noch den anderen ausziehen?" Er ließ durchblicken, er habe im berüchtigten Tal des Todes, dem verlassensten Teil der Mohavewüste, eine Goldader gefunden.

Innerhalb von ein paar Stunden, während er in seinem aus drei Waggons bestehenden Sonderzug über den Kontinent fuhr, wurde Scotty eine Berühmtheit. Er hatte eine Prämie für besondere Geschwindigkeit ausgesetzt. Zeitungen zwischen Ost- und Westküste brachten stündlich Berichte über den Zug, der mit 160 Kilometer Stundengeschwindigkeit dahinraste und nach 45 Stunden in Chikago einfuhr — ein Rekbrd, der dreißig Jahre lang nicht geschlagen wurde. In Chikago angekommen, mietete er einen gemütlichen hochrädrigen Landauer, fuhr langsam durch die Straßen und streute Goldmünzen aus einem neben ihm stehenden Faß unter die jubelnde Menge. Zeitungsreporter erforschten seine Vergangenheit. Scotty war in Kentucky geboren worden, hatte sich mit fünfzehn Jahren der Buffalo BillZirkusgruppe als Lassowerfer und Wildwestreiter angeschlossen und dann — nach einer sensationellen Europatournee — sich ins Tal des Todes zurückgezogen, wo sich die Klapperschlangen gute Nacht sagen und die Knochen von unglücklichen Goldsuchern bleichen.

Als er nach seiner wilden Jagd nach Chikago ins Tal des Todes zurückkehrte, erfuhr man, daß er verheiratet sei und sich nun endgültig im Tal des Todes niederlassen wolle. Dort, im Niemandsland, ließ er ein Schloß bauen — in maurisch spanischem Stil> mit Türmen, Terrassen, einem Schwimmbad. Er ließ kostbare Teppiche aus Mallorca kommen, Originalgemälde aus aller Welt, eingelegte Möbel, Kandelaber — Aus Österreich bestellte er Schmiede, die ihm an Ort und Stelle Leuchter, Geländer und schmiedeeiserne Dekorationen aller Art anfertigten, wie er sie auf seiner Tournee gesehen hatte. Als das Schloß fertig war, belief sich die Rechnung auf drei Millionen Dollar.

Scotty und Frau Josephine lebten hier, obwohl es im Sommer so heiß und im Winter so kalt war, daß es sonst niemandem einfiel, sein Nachbar zu werden. Da in ein Schloß Kamine- gehören, ließ er sich ihrer siebzehn einbauen. Da es in der Umgebung kein Heizmaterial gab, kaufte er (für 15 000 Dollar) die Weichen einer verlassenen Eisenbahnstrecke und ließ dieses Holz in der Nähe des Schlosses aufschichten. Er hatte nun für einige Jahrzehnte Brennmaterial. Der Transport kostete 25 000 Dollar.

Das Schloß in der Wüste wurde eine Touristenattraktion ersten Ranges. Scotty ließ es für Geld besichtigen. Sonderautobusfahrten zu "Scottys ling, der einzigen erträglichen Jahreszeit im Tal des Todes. Selbst zu dieser Zeit mußten die Autobusse luftgekühlt werden. Wenn sie ins Schloß kamen, mußten die Besucher große Filzschuhe überziehen, um nichts zu beschmutzen. Scotty selbst ging in Hosenträgern und im offenen Hemd, den Hut auf dem Kopf, herum. Fünftausend Besucher kamen Von Zeit zu Zeit tauchte Scotty in San Franzisko oder Chikago auf, machte große Ausgaben und blieb das Geld schuldig — er sagte dann, er habe "augenblicklich" nichts flüssig, sei in letzter Zeit nicht dazu gekommen, zu seiner Ader zu gehen, um frisches Gold zu holen. Einmal, auf dem Weg nach Europa, unterbrach er plötzlich seine Reise in Kansas City mit derselben Erklärung: Er habe eben sechs Millionen Dollar auf der Börse verspielt und müsse erst einmal seine Ader besuchen, ehe er Nie meldete er seinen Besitzanspruch behördlich an. Er sei kein Dummkopf — sobald er die Ader registrieren lasse, wüßte man ja, wo sie sei. Jahrelang versuchten Glücksritter Scotty? Ader zu finden und wendeten alle möglichen Tricks an, um ihm sein Geheimnis zu entlocken. Einmal kam ein Goldsucher atemlos ins Schloß gelaufen: "Sie haben deine Ader gefunden! Rasch, rasch, treib sie weg!" Scotty erzählte die Episode mit Vergnügen "Der Kerl glaubte, ich würde aufs Pferd springen und verraten, wo die Ader ist. Ich sagte bloß: Wenn jemand meine Ader gefunden hätte, wärst du dort, Aber vor einigen Jahren kam Scottys Geheimnis doch ans Licht — anläßlich eines Scheidungsprozesses. Frau Josephine verlangte einige Millionen. Aber der vermeintliche Krösus erklärte dem erstaunten Richter, er besitze keinen Knopf. Als Beweis brachte er einen Chikagoer Multimillionär und Sonderling als Zeugen, einen Versicherungsmann namens Alben Mussey Johnson. Dieser bestätigte, daß alles Geld, das Scotty verschwendet hatte, von ihm stammte. Er war Scottys Goldgrube gewesen. Vor Jahren hatte er im Wüstenklima Heilung von einem Leiden gesucht, und Scotty hatte ihn gesund gepflegt. Aus Dankbarkeit, und mehr noch, weil er an Scottys Streichen Gefallen fand, hatte er ihm unbegrenzten Kredit eingeräumt. Auch das Schloß gehörte Johnson "Und wie hat er Ihnen das Kapital zurückgezahlt?" fragte der Richter "In Gelächter", sagte der Millionär. Nach dem Prozeß wurde es still um Scotty, der ins Schloß zurückkehrte. Nur zweimal berichteten die Zeitungen wieder von ihm: Im Jahre 1949, als Albert Johnson starb, der Mann, der so viel Gutes hätte tun können und statt dessen seinen Reichtum mit Unsinnigkeiten vergeudete; und vor kurzem, als Scotty seifest sein Schloß mit einem kleinen Holzsarg vertauschte, der nun für alle Zeiten in der von ihm so geliebten Wüste vergraben ist. Das Schloß steht noch immer — es fiel nach Scottys Tod, durch Johnsons Testament, einer religiösen Gesellschaft zu.