Das Tagebuch der Brüder Goncourt enthält unter dem 7. April 1869 eine Eintragung über führende Wissenschaftler, die vorausgesagt hatten, daß in hundert Jahren „der Mensch wissen werde, woraus ein Atom sich zusammensetzt“, und daß er dann „in der Lage sein werde, im Wettbewerb mit Gott Leben synthetisch zu schaffen.“ Das Tagebuch glossierte dies mit den Worten: „Wir haben das Gefühl, falls die Wissenschaft so weit fortschreiten sollte, wird Gottvater im weißen Bart auf die Erde niedersteigen, mit einem großen Schlüsselbund rasseln und der Menschheit zurufen: „Feierabend, ihr Herren!‘“

Für die Menschen von heute ist die Zusammensetzung eines Atoms kein Geheimnis mehr. Diese Kenntnis hat allerdings zunächst dazu geführt, Mittel zur Vernichtung des Lebens auf der Erde zu erzeugen. Jetzt ist auch die Herstellung der furchtbarsten aller Waffen, der Kobaltbombe, theoretisch möglich. Der amerikanische Professor Leo Szilard von der Universität Chikago, einer der Konstrukteure der Wasserstoffbombe, hat geschätzt, daß die Explosionen von vierhundert Kobaltbomben mit je einer Tonne Deuterium alles Leben auf der Erde vernichten würden. Die furchtbare Wirkung dieser in ihrem Wirkungsbereich unberechenbaren Waffe, deren Todeswolke von Winden getrieben wird, die nicht von Menschenhand gelenkt werden können, ist aber auch zugleich der beste Schutz gegen ihre Herstellung und Anwendung.

Die von den Brüdern Goncourt erwähnten Wissenschaftler des Jahres 1869 waren davon überzeugt, daß der einhundert Jahre später lebende Mensch seine Atomkenntnisse dazu verwenden werde, neues Leben zu schaffen. Die moderne Erfahrung scheint jedoch zu lehren, daß der Wissenschaftler unserer Zeit dieses Ziel nicht vor Augen hat. Das trifft jedoch nicht zu. Was als ein Abweichen vom eigentlichen Ziel angesehen werden könnte, ist in Wirklichkeit nur ein notwendiger Umweg. Ohne die Herstellung einer ausreichenden Zahl von A- und H-Bomben und anderer Atomwaffen, deren abschreckende Wirkung so groß ist, daß eine Aggression sich nicht mehr lohnt, konnte der Weg nicht betreten werden, der zu ruhigem Forschen für friedliche Zwecke und Ziele im sicheren Schutz starker Waffen führt.

So konnte denn auch der Präsident der Atom Energie Commission (AEC) der Vereinigten Staaten, Lewis L. Strauss, nach Abschluß der bisherigen H-Bomben-Versuche im Pazifik erklären, daß diese Versuche „den Vereinigten Staaten den Tag in Sichtweite gebracht haben, an dem die AEC in der Lage ist, die friedliche Entwicklung der Atomkraft in einem Ausmaß vorwärts zu treiben, zu dem wir vor den Versuchen nicht in der Lage waren“.

Eines der wichtigsten Gebiete der Anwendung von Atomkraft ist nach Ansicht von Mr. Strauss die Landwirtschaft. Hier könnte die Anwendung der Atomkraft „eine neue Ära“ in der Pflanzen- und Viehzucht eröffnen. Dr. W. Ralph Singelton, der erste Genetiker am Nationalen Laboratorium von Brookhaven auf Long-Island, bezeichnete die „Strahlungsgenetik“ als die bedeutendste Entwicklung der letzten Jahre auf dem Gebiete der Landwirtschaft, mit deren Hilfe es bei Versuchen schon jetzt gelungen sei, verschiedene gegen Krankheitserreger immune Hafersorten zu züchten und zum Beispiel die Ernte von Erdnüssen um 30 Prozent zu steigern.

Auch vor einem Unterausschuß des Atom Energie Komitees des Kongresses berichteten Wissenschaftler über ihre Versuche, durch Radioaktivität die Entwicklung des pflanzlichen Lebens zu beschleunigen. Sie gaben hierbei ihrer Überzeugung Ausdruck, daß es gelingen werde, den allgemeinen Ernteertrag bis zu 50 Prozent zu erhöhen. Auch auf dem Gebiet der Viehzucht wird es nach ihrer Ansicht möglich sein, unter Anwendung radioaktiver Mittel einen „hochwertigeren Typ“ zu züchten.

Für das Studium der Verwendung radioaktiver Strahlen zur Konservierung von Lebensmitteln aller Art, durch die ein Gefrieren oder Tiefkühlen überflüssig wird, wurde ein Fünfjahresprogramm aufgestellt, an dem fünfzehn Universitäten mitarbeiten. Mit Hilfe einer radioaktiven Isotope von Kohlenstoff hofft man, dem Geheimnis der Photosynthese im Pflanzenaufbau auf die Spur zu kommen, also jenem Prozeß, bei dem es das Chlorophyll als Energietransformator ermöglicht, daß die Pflanzen das Sonnenlicht als eine Energiequelle benutzen können. Die Lösung dieses einen geheimnisvollen Vorganges könnte die direkte Verwertung der unerschöpflichen Energie der Sonne als unbegrenzte Kraftquelle möglich machen, um für die wachsende Bevölkerung der Erde Lebensmittel und Rohstoffe für Textilien im Überfluß zu erzeugen.

Die Forscher, die notgedrungen die zerstörende Gewalt der Atomenergie entwickelten – dies ist ihr Versprechen angesichts der Sorge, die die Menschheit erfaßt hat –, werden auch in der Lage sein, diese Kraft zu bändigen und so zu lenken, daß aus ihr ein Segen erwächst. Ernst Krüger