O. Sch., Mexiko-City, im April

Der Erfolg der Ausstellung „Deutschland und seine Industrie“ ist unbestritten: alle Kreise der mexikanischen Hauptstadt stimmen ausnahmslos in dem Urteil überein, daß es sich um die größte und interessanteste Ausstellung handelte, die je in Mexiko stattgefunden hat, und daß sie die bisherigen Ausstellungen anderer Länder weit in den Schatten stellte. Von ihrem Eröffnungstage an fand die deutsche Ausstellung nicht nur bei Industriellen, Technikern und Kaufleuten reges Interesse; sie wurde in einem geradezu überraschenden Umfang auch von der Bevölkerung selbst als ein populäres Ausstellungsereignis betrachtet. Das Ausstellungsgelände erlebte Tag für Tag einen Massenzustrom und wurde an den Sonntagen buchstäblich von Besuchern überschwemmt.

Die ausgestellten Artikel trugen den Möglichkeiten des mexikanischen Marktes durchaus Rechnung und vermittelten gleichzeitig einen guten Einblick in die deutsche industrielle Leistungsfähigkeit. Maschinen für die Metall-, Textil- und Schuhindustrie stießen offensichtlich auf eine besondere Kauffreudigkeit: aber auch Verpackungs- und Holzbearbeitungsmaschinen, Maschinen des graphischen Gewerbes, Feinmechanik, Motoren und Pumpen waren sehr gefragt. Zu einem beträchtlichen Teil waren Ausstellungsmaschinen bereits während der ersten Tage verkauft. Einen Mittelpunkt der Aufmerksamkeit bildeten Personen- und Lastwagen, unter ihnen in erster Linie die Mercedes-Benz-Typen, die vom ersten Tage an Kauflustige fanden.

In der Preislage sind die deutschen Waren gegenüber dem Angebot anderer Länder durchaus konkurrenzfähig. Im Durchschnitt liegen hier die deutschen Preise gegenwärtig etwa 15 v. H. unter den amerikanischen und bleiben auch günstig im Vergleich zur Preislage anderer Länder. In diesem Zusammenhang ist eine Erklärung der mexikanischen Importeure bemerkenswert; sie lautete: „Man erwartet, daß die nationalen und ausländischen Lieferanten in der deutschen Konkurrenz einen Ansporn sehen, ihre Artikel in Preislage und Qualität zu verbessern.“

Die offizielle Haltung ebenso wie die der Bevölkerung und der Presse gegenüber der deutschen Ausstellung war durchaus anerkennend und positiv. Die Kommentare beschäftigten sich überwiegend mit dem Wiederaufstieg Deutschlands, wobei man anschließend optimistische Folgerungen hinsichtlich der Industrialisierung Mexikos anknüpfte. Die Tatsache, daß sich in Mexiko eine Ausstellung von solchen überragenden Ausmaßen einfand, wird im Lande selbst als Anerkennung des eigenen nationalen und wirtschaftlichen Aufstiegs gewertet. Diese Ansicht kam u. a. auch in der Eröffnungsansprache des mexikanischen Wirtschaftsministers Loyo zum Ausdruck, dessen deutscher Kollege, Prof. Erhard, bei gleichem Anlaß ebenfalls von der Ausstellung als einem „gemeinsamen Erfolg“ sprach und dabei auf die Notwendigkeit der freundschaftlichen und kulturellen Vertiefung der Beziehungen beider Länder hinwies.

In einer offiziellen gemeinsamen deutsch-mexikanischen Erklärung wurden weitere Verhandlungen zwischen Repräsentanten beider Länder über den zukünftigen Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen erwähnt. Ein deutsch – mexikanischer Handelsvertrag ist in nicht zu ferner Zeit zu erwarten, ebenso wie die Gründung gemeinsamer deutsch – mexikanischer Industrieunternehmungen, wobei man von Unternehmungen der Eisen- und Stahlindustrie, des Motoren- und Kraftfahrzeugbaues spricht.

Auf jeden Fall: Deutschland ist wieder in die vorderste Reihe des mexikanischen Wirtschaftslebens getreten, hat sein traditionelles Prestige erneut gefestigt und sogar noch erhöhen können. Die Auswirkungen werden sich nicht allein auf Mexiko beschränken, sondern sich zweifellos auch auf dem zentralamerikanischen Markt bemerkbar machen. Hier darf man allerdings die zähen Anstrengungen der internationalen Konkurrenz, die sich in nächster Zeit sicherlich verstärkt bemerkbar machen werden, nicht aus den Augen lassen.