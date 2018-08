Spezialistentum gefährdet den Nachwuchs – Allgemeinbildung und Charakter braucht der Wirtschaftsführer

Unter dem Titel FORUM DER ZEIT haben wir am 7. und 8. April in Hamburg eine Diskussion über das Nachwuchsproblem in der Wirtschaft veranstaltet. Die Fragestellung lautete: Was erwartet die Wirtschaft von der Wissenschaft, um einen – geeigneten Nachwuchs für ihre führenden Positionen zu erlangen? Die Veranstaltung fand am runden Tisch in Form eines Gesprächs ohne Referate statt. Es diskutierten: K. Blessing, Vorstandsmitglied/der Margarine-Union A. G., Hamburg; Th. Eschenhurg, Professor der politischen Wissenschaft, Tübingen; G. Geyer, Vorsitzer des Vorstandes der ESSO A. G., Hamburg; C. Janike, Professor für Soziologie an der Akademie für Gemeinwirtschaft, Hamburg; Th. Litt, Professor der Philosophie und der Erziehungswissenschaft, Bonn; B. Pfister, Professor der Nationalökonomie, München; H. Riensberg, Mitinhaber der Reederei Ernst Russ, Hamburg; G. Weber, Vorstandsmitglied der Phoenix A. G., Hamburg; Th. Graf von Westarp, alleiniger Geschäftsführer der Deutschen Philips GmbH, Hamburg; H. Wittig, Leiter der Nachwuchsausbildung der Margarine-Union A. G., Hamburg. Die Diskussion wurde von Professor Pfister geleitet. Die Ergebnisse sind in dem nachfolgenden Artikel verarbeitet.

Fragt man einen Studenten nach seinem Lebensplan, dann wird man meist hören:

„Ich gehe in die Wirtschaft.“

„Als was gehen Sie in die Wirtschaft?“

„Als Diplomvolkswirt“, sagt der eine. „Als Elektroingenieur“, der andere. „Als Jurist“ ... „als Versicherungsmathematiker“, erwidern ein Dritter und Vierter. Jeder hat ein bestimmtes Fach vor Augen; jeder will möglichst schnell das Spezialwissen erlangen, das er zum Examen braucht, um sodann mit Hilfe des Examens eine Stellung in der Wirtschaft zu erlangen. Sie alle wollen möglichst schnell zum Verdienen kommen.

Tausende von ausgebildeten jungen Menschen stellen die Bildungsanstalten in jedem Jahr der Wirtschaft auf diese Weise zur Verfügung. Und dennoch gibt es ein Nachwuchsproblem für die führenden Positionen der Wirtschaft. Jedenfalls behaupten dies die Männer der Wirtschaft mit Nachdruck. Sie sagen: „Für jede Sparte bekommt man verhältnismäßig leicht einen Spezialisten, aber man hat die größten Schwierigkeiten, diejenigen Menschen zu finden, die die Hochschule mit einer so weit entwickelten Persönlichkeit verlassen haben, daß sie für leitende Posten erziehbar erscheinen. Wir brauchen Menschen, die über ihr Fachwissen hinausreichen, damit man ihnen zutrauen kann, daß sie dereinst selbst all jene Spezialisten leiten und koordinieren, die jederzeit das Hauptkontingent des Personals der wirtschaftlichen Unternehmungen stellen.“