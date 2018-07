Bücher stehen jenseits der Zeit; die Tageszeitungen anderseits sind innig in ihren rasenden Ablauf verflochten. Die Zeitschrift hingegen hat weder den Ewigkeitswert des Buches noch den Momentanwert der Zeitung; sie steht vielmehr in einem ganz deutlichen, in einem deutenden Verhältnis zur Zeit. Von einer Etappe zur anderen ladet sie uns ein zu nachdenklichem Verweilen: entweder, indem sie die jeweilige Gegenwart gleichsam Revue passieren läßt in die Vergangenheit, oder, indem sie aus dieser Gegenwart heraus bestimmte Perspektiven ins Künftige eröffnet. Mischformen sind, wie überall im Leben, am häufigsten.

Ganz in die erste, in die unkritische und unaktive Gattung gehört:

Matinee. Illustrierte Monatsschrift. 36 Seiten Großformat, 1,80 Sfr., Publica Verlag, Zürich.

Wie wir eine Matinee mehr aus gesellschaftlichen Gründen denn aus künstlerischem Interesse besuchen, so sind wohl auch diese sauberen Hefte (mit vielen Porträtaufnahmen) weniger für die Freunde der Kunst, als vielmehr für die Bewunderer der Künstler gedacht

Hinter die Kulissen, beziehungsweise in die Studios und Redaktionen, läßt eine deutsche Zeitschrift blicken:

Rundfunk und Fernsehen. Vierteljahresschrift, herausgegeben vom Hans Bredow-Institut, Hamburg. 112 Seiten, 3,– DM.

Sogar für den Laien spannend sind die Informationen und Kurzartikel, in denen die Entwicklungskurve der „Großmacht Rundfunk“ nachgezogen wird. Lesenswert auch, wenn ein Spezialgebiet (z. B. die Erforschung der Hörermeinung) als Handwerk dargestellt wird, und glücklich der Einfall, jeweils ein bedeutendes Hör-Kunstwerk teilweise abzudrucken und fachmännisch interpretieren zu lassen; so könnte eine „Hamburgische Dramaturgie des Rundfunks“ entstehen! Befremdlich wirken nur die Versuche, eine Art Rundfunk-Metaphysik zu ertüfteln. Wenn man über Dutzende von Seiten hin die scheußlichsten Fernsehgefahren erfindet, um beredt vor ihnen warnen zu können, so darf den Referenten die Antwort nicht erspart bleiben auf die Frage, warum sie selber die Fernsehentwicklung fördern, anstatt sie zu bremsen.