Die allgemeine Frühjahrsbelebung in der deutschen Wirtschaft, die ihren auffälligen statistischen Niederschlag in dem kräftigen März-Rutsch der Arbeitslosenzahl um rund 615 000 fand, hat, sich auch auf die westdeutsche Stahlproduktion ausgedehnt. Die Märzzahlen zeigen erstmalig wieder gute Ergebnisse, die fast an die besten Monate des Vorjahres erinnern. Insgesamt wurden 1,362 Mill. t Stahl produziert, mithin 155 000 t mehr als im Vormonat. Auch arbeitstäglich beträgt die Rohstahlleistung mit 49 539 t, gegen 49 000 t im Durchschnitt 1952 und 48 000 t im Durchschnitt 1953, wieder fast 50 000 t (im März 1953 wurde mit 1,42 Mill. t die bisher höchste deutsche Stahlproduktion der Nachkriegszeit erreicht).

In diesen Zahlen drückt sich nicht nur eine verbesserte Absatzlage, sondern auch eine Stabilisierung im Auftragseingang aus. Die Stimmung in den Hütten an Rhein und Ruhr ist wieder merklich zuversichtlicher geworden. Auch der Ruhrbergbau hofft, daß bei Anhalten dieser besseren Situation auch die Koksabrufe steigen werden. Von der Kohle ist zu hören, daß die bisher eingelegten Feierschichten einen Ausfall in der Kohleproduktion von rund 114 000 t gebracht haben. Seit dem 1. April ist eine leichte Besserung in den Kohle- und Koksabrufen festzustellen, was sich zunächst in einer beträchtlichen Minderung des Neuzugangs auf den Halden bemerkbar macht.

*

Über die Aussichten für Kohle und Stahl hat Ende März die Hohe Behörde eine Aufzeichnung veröffentlicht, die sich mit den Wettbewerbsaussichten für Kohle und Stahl beschäftigt. Diese Aussichten werden keineswegs als schlecht bezeichnet. Es ist sogar zu lesen, daß die Wettbewerbskraft der konkurrierenden Stoffe nicht überschätzt werden sollte. Immerhin, so bemerkt die Hohe Behörde in ihrem Kommuniqué, dürfe das nicht dazu führen, daß Kohle und Eisen „von ihren Bemühungen zur Verbesserung der Preise, der Verwendungsmöglichkeiten usw. absehen“.

*

Wie sehr die montane Produktion in ihren Preisen z. B. von der Transportbelastung abhängig ist (ein Faktor, der bei der Diskussion der Grundstoffpreise eigenartigerweise allzu stark übersehen wird), läßt eine Aufstellung erkennen, die J. Kutsch von der Georgsmarienhütte in der jüngsten Ausgabe der Werkszeitung publiziert. Nach seinen Berechnungen betrug das Verkehrsvolumen der Hüttenindustrie 1953 rund 86 Mill. t. Davon entfielen 73 v. H. auf den Schienenweg, 20 v. H. auf den Wasserweg und 7 v. H. auf die Straße. Die Schiene hat also nach wie vor den größten Anteil am Materialfluß zum Hochofen.

Statistische Erhebungen bei den Hüttenwerken haben nun ergeben, daß der Transportkostenanteil am Erlös für Walzerzeugnisse bei rund 20 v. H. liegt. Die Bedeutung der Transportkosten auf den Preis des Hüttenproduktes wird noch deutlicher, wenn bei den Rohstoffen der Hüttenproduktion der Wert des Materials mit der Transportbelastung bis zum Hochofen in Vergleich gezogen wird. Dieses Verhältnis von Warenwert zu Transportbelastung beträgt bei der Kohle (Warenwert je t 55 DM, Transportkosten 10 DM) 18 v. H.; bei mitteldeutschen Erzen (Warenwert 20 DM je t, TK 6,50 DM je t) 32 v. H.; bei den Sieg-Erzen (60 DM/t : 15 DM/t) 25 v. H.; bei Schweden-Erzen (40 DM/t : 42 DM/t) 105 v. H.; bei Mittelmeer-Erzen (25 DM/t : 41,30 DM/t) 165 v.H. und bei Kalkstein (3,50 DM/t: 6,50 DM/t) sogar 186 v. H. Es ist verständlich, daß die Hohe Behörde bei ihrem Bemühen, die Einstandskosten der montanen Produktion zu senken, auch die Frage der Transportkosten nicht unberücksichtigt lassen möchte.

So skeptisch und kritisch man auch im einzelnen manchen Maßnahmen und Überlegungen der Hohen Behörde gegenüber sein kann – eine Generalüberholung und -durchleuchtung des gesamten Kostengefüges der Grundstoffindustrie mit dem Ziel, unnützen Aufwand aufzufinden und auszumerzen, hat auf die Dauer für alle Beteiligten ihr Gutes. Es ist durchaus Aufgabe der Hohen Behörde, absatzfördernde Schritte vorzubereiten und danach zu streben, saisonausgleichende Beschäftigungen und damit eine bessere Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Rlt