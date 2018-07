Von Julius Bab

Edgar Allan Poe ist sicher eine der ganz starken dichterischen Kräfte, die die neue Welt bisher für die Weltliteratur hervorgebracht hat. Nur ein typisch „amerikanischer“ Dichter ist er gar nicht. Er ist zufolge ganz persönlichen Schicksals der Typus der abendländischen Dekadenz, der Vorläufer der „Fin de Siècle“-Poesie des neunzehnten Jahrhunderts geworden. Es ist nicht gerade zufällig, daß der Franzose Baudelaire sein Entdecker und Verkünder war. Mit den „Blumen des Bösen“ hat Poe wirklich viel zu: tun. Das brennende Nebeneinander einer höchstbewußten Intelligenz und eines alpdruckbelasteten Traumsinns ist sein Zeichen – und das Zeichen der Krise des Jahrhunderts. So hat er die Kriminalgeschichte geschaffen, die eine so ungeheuerlich ausgebreitete Nachfolge hatte, und doch so selten Kunstwerke von Poes Rang hervorbrachte. So hat er viele Gedichte und Geschichten geformt, die spukhaft aller Wirklichkeit zu entfliehen scheinen – um gerade so sehr Erschreckendes über unsere Wirklichkeit auszusagen.

Man sollte meinen, daß Poe so der geborene Mann ist, um der Filmkunst Drehbücher zu liefern. Denn unwirkliche Vorgänge formen – als Sinnbild tiefer Wirklichkeiten –, das kann kein Instrument so vollkommen wie der Film in seiner Unabhängigkeit von Raum und Zeit! Freilich nicht die Kriminalgeschichten Poes eignen sich dazu – ihr ganzer Reiz steckt in der raffinierten logischen Deduktion, die, wie alles Begriffliche, gerade im Film nicht gegeben werden kann. Der „Untergang des Hauses Usher“, „Die Sphinx“, die ,,Maske des roten Todes“ wären großartige Filmstoffe. Vom „Mord in der Rue Morgue“ kann bei der Verfilmung nichts als die roheste Stoffreportage übrigbleiben.

Aber wer wundert sich, daß Hollywoods Filmgeschäftige mit tödlicher Sicherheit nach dem Verkehrten greifen? Mit größtem Aufwand bringen sie eben etwas heraus, was sich „Das Phantom in der Rue Morgue“ nennt. Und das ist nun nicht bloß der rohe Stoffrest von Poe. Vielmehr ist dieser Rest so mit einer Massenansammlung anderer bekannter Kriminalmotive überschüttet, daß die Spuren des Dichters Poe kaum noch zu finden sind. Außer dem Namen der Pariser Gasse bleibt nur als fact, daß ein Gorilla zwei Frauen umgebracht hat. Aber der logische Prozeß, mit dem Poes Chevalier Dupont den Zusammenhang aufdeckt (der eigentliche Kern der Novelle!), taucht hier nur in ganz flüchtigen Andeutungen auf. Dafür gibt es nicht einen, sondern nacheinander ein halbes Dutzend Morde! Und Besitzer des Gorillas ist nicht mehr ein armer Matrose, dem das Biest zu seinem Entsetzen entsprungen ist. Im Film ist es ein wahnsinniger Zoologe, der das Tier dressiert hat, auf Glockenzeichen wütend zu werden, und der deshalb den geplanten Opfern, immer erst Armbänder mit Glöckchen schenkt! Armer unglücklicher Edgar Allan Poe – und das alles nimmt sich Titel und womöglich Renommee von deinem Namen!

*

Obendrein wird das Ganze in der scheußlichen 3d-Technik geboten, wo zwei übereinander photographierte Bilder plastisch werden, wenn man sie durch eine Polarisationsbrille ansieht. Auch hier passiert wieder der üble Trick der schon wegen der unbequemen Brillen, aber auch sonst immer noch sehr unpopulären 3d-Filme: in gewissen Momenten wird ein optisches Phänomen erzeugt, daß die Bilder nicht in die Tiefe, sondern nach vorn projiziert. Ein Messer fliegt plötzlich aus dem Bild heraus und auf den Zuschauer zu! Ebenso losgelassene Schlangen. Es sind Nervenschocks im Stil der brutalsten Schaubudenwirkungen auf dem Jahrmarkt. Alle Kunst ist da längst versunken – und noch immer steht der Name des Dichters Edgar Allan Poe auf dem Zettel.