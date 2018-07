Das Haus stand allein in einem Garten hinter Sträuchern und Rosenstöcken und drei Pflaumenbäumen. Nicht sehr hoch, länglich, etwa aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Der helle Anstrich war verblichen, vergilbt, nachgedunkelt. Es stand allein draußen vor dem Stadtrand, weit im Garten zurück, und hatte ein dunkles Schieferdach und darunter in den beiden Stockwerken drei hohe, dunkle Fenster.

Es war an einem frühen Novemberabend, ringsum alles grau und der tiefliegende Himmel nicht hell und nicht dunkel, ohne Zeichnung oder Kontur, eine akzentlose graue Lichtung von Lautlosigkeit und erkalteter Luft, als er das Haus zum erstenmal sah. Ein Windzug, dachte er, könnte dramatische Wirkungen hervorrufen. Es ging kein Wind. Er war auf dem lehmigen Weg, der hier zum Feldweg wurde, stehengeblieben und blickte nach dem stillen Haus hinter den drei schwarzästigen, entlaubten Bäumen – von einer unverständlichen Empfindung getroffen.

Der Eindruck des in harmonischen Maßen gebauten alten Hauses war nicht eigentlich der einer abwegigen Friedlichkeit. Vielmehr schien hier spürbar eine lange entrückte und wiederkehrende Versunkenheit zu dauern, schwingend von unsichtbarer Gegenwart, dichter Nähe. Alterndes schien hier sinkend zu dauern in einer unbedingten, epischen Ruhe.

Er fühlte, er würde das Haus nicht mehr vergessen. – In den Jahren, die auf diesen Novemberabend folgten, kam er weit herum und lebte in den gegensätzlichsten Situationen – das Bild des stillen Hauses blieb ihm unverändert. Es kam ihm vor, als ob sich aus der Erinnerung an das entlegene Haus eine zehrende Entbehrung bildete, und er mußte den, Einfall abwehren, als stünde das Haus zu ihm in einer verborgenen Beziehung, die sich hätte aufdecken lassen, wenn er damals in das Haus hineingegangenwäre.

Dann fiel ihm eine Erklärung ein, die er jedoch bald wieder verwarf, Er dachte, daß in dieses stille Gartenstück, in die Verteilung des Raumes, der Sträucher, Bäume und Rosenstöcke, des verwitterten alten Hauses, das vielleicht lange unbewohnt gewesen war –, daß in diese unsichtbare, aus der Vergangenheit heraufreichende und sich selbst überlassene Übereinstimmung etwas eingegangen war, das er sich scheute, zu benennen, wobei er unausgesprochen an den Zauber und das Geheimnis eines schon außermenschlichen Glückes dachte, an dem selbst die Luft noch teilzuhaben schien.

Schließlich ließ er sich von der Versuchung überreden. Als er eines Abends in der gleichen Stadt an einem Konzert mitwirkte, ging er am nächsten. Morgen hinaus. In der Nacht war hoher Schnee gefallen. Er ging durch die verschneiten Straßen in südlicher Richtung aus der Stadt hinaus, unterwegs drehte er sich einige Male um, als könnte ihm jemand folgen. Und dann glaubte er zuerst, daß er sich geirrt hätte.

Die Sonne schien mild, und das Licht flimmerte auf den Schneeflächen, der Garten war eingeschneit, die Bäume trugen. Schneelasten, und das Haus hatte ein weiches, unversehrtes Schneedach. Die Luft war hell, und mit dem Schneelicht kam ein bläulicher Schein hinein, der Himmel wölbte sich weit und winterblau mit großen, weißen Wolken, darunter das Haus kleiner erschien, als es war.