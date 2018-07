Am ersten Maiensonntag wird die Freie und Hansestadt Hamburg wieder im Zeichen des traditionellen Staffellaufes „Rund um die Alster“ stehen. Dieser Lauf wird den Auftakt bilden für eine Reihe weiterer gleichartiger Veranstaltungen in Berlin, Düsseldorf, in Frankfurt und München und vielen anderen Orten mehr, deren Sinn und Zweck weniger der Wettkampf und mehr die Propaganda für die Leibesübungen sind. So sah man denn auch bisher bei diesen Groß-Staffelläufen Fußballer und Turner, Schwimmer und Ruderer, Boxer und Ringer, Hockey- und Rugbyspieler, Tennisspieler und Handballer – Männer und Frauen, Jungen und Mädchen und schließlich auch die „Alten Herren“ einträchtig am Start beieinander. Diese Läufe wurden wirklich die .beste Werbung für die Leibesübungen. Sie sind es heute noch in der gleichen Weise.

Da muß es heute doch sehr verwundern, daß zum Beispiel in Hamburg 17 000 begeisterte Sportsleute von den insgesamt hier registrierten 120 000 Mitgliedern von Turn- und Sportvereinen an dieser gewaltigen sportlichen Kundgebung nicht teilnehmen dürfen, weil man sie einfach in die Reihen des Hamburger Sport-Bundes nicht aufnehmen will, Und nicht nur hier, sondern allerorts! Es sind die Betriebssportgemeinschaften, kurz auch Firmen-Sportvereine genannt, die nicht teilnehmen dürfen. Daß sogar der Deutsche Sportbund, der über allen Fachverbänden steht und demzufolge alle sporttreibenden Gruppen und Menschen zu sich heranziehen sollte, den gleichen ablehnenden Standpunkt wie die Verbände einnimmt, macht die Sache nur noch schlimmer. Die Firmensportler sind die Parias unter den sporttreibenden Menschen in Deutschland und werden zu einem Eigenleben verdammt, das in keiner Weise gerechtfertigt werden kann.

Man muß zu diesem traurigen Kapitel des deutschen Sportlebens grundsätzlich Stellung nehmen, denn so wie bisher geht es nicht weiter. Diese Firmensportvereine sind in den zwanziger Jahren zunächst in der Absicht gegründet worden, durch sie die Angestellten und Arbeiter noch mehr, als es ohnedies durch die gemeinsame Arbeit geschieht, an den Betrieb zu fesseln und sie für die Entwicklung der Werke auch außerhalb der Arbeitszeit zu interessieren. Es sprach natürlich aber auch eine durchaus verständliche geschäftsmäßige Überlegung mit: Man sagte sich, daß, wenn man etwas für die Gesundheit seiner Arbeiter tut, diese um so frischer, froher und tüchtiger sind, also auch mehr schaffen können. Tatsächlich wirkt sich der Sport – vernünftig betrieben – positiv für den Menschen, also auch für seine Arbeit aus. Diese Überlegungen waren aber nicht allein ausschlaggebend: Man muß gerechter weise sagen, daß sich unsere Industrieunternehmen sehr wohl auch von dem Gedanken leiten ließen, durch ihre Sportvereine die Schäden, die die Betriebe an der Volksgesundheit anrichteten, wiedergutmachen zu helfen. So haben viele Firmen verschiedene vorbildliche Spiel- und Sportplatzanlagen errichtet, die in gewisser Weise auch der Allgemeinheit zugute kamen.

Die Gegner der Firmensportvereine begründeten damals, ebenso wie sie es heute wieder tun, ihre ablehnende Haltung vor allem damit, daß diese Betriebssportvereine gegenüber den freien Vereinen eine bevorzugte Stellung einnehmen würden. Man behauptete, sie würden finanziell unterstützt werden, sie würden besonders tüchtige Sportsleute mit Hilfe der Geschäftsleitung „heranziehen“, indem solche Sportler in den Betrieb eingestellt und damit den zivilen Vereinen entzogen würden, Schließlich sprach man auch von der Gefahr einer Günstlingswirtschaft in den Betrieben, die durch diese Sportvereine gefördert würde. Doch diese Gründe sind fadenscheinig, in gewisser Weise sogar dumm; sie stechen heute noch viel weniger als früher schon.

Sehr bald entwickelten sich nun diese Firmensportvereine zu sehr ansehnlichen Gebilden, und immer mehr leistungskräftige Sportler wuchsen bei ihnen heran, die sich schnell einen Namen unter den ersten deutschen Wettkämpfern machen konnten. Da merkten die „zivilen“ Sportvereine auf. Sie witterten Gefahr, zumal denn auch (leider) einige Firmen tatsächlich gute und bekannte Sportler zu sich und damit zu ihrem Sportverein herüberzuziehen verstanden. Das bedeutete fraglos eine Einbuße für die „zivilen“ Vereine, gegen die sie sich mit Recht zur Wehr setzten.

Aber heute kann kein Mensch mehr dieses Argument gegen die Firmensportvereine allgemein geltend machen, auch wenn (wir sagen wieder leider) die eine oder andere Firma es auch heute noch nicht lassen kann, bekannte Fußballspieler oder Leichtathleten zu sich zu holen. Sie tun damit allerdings nichts anderes, als was ungezählte Fußballklubs auch tun.

Selbstverständlich muß der Grundsatz gelten, daß Mitglieder in Firmensportvereinen nur Angehörige der Firma selbst sein dürfen und können (was man im übrigen aber auch gerechterweise dann von den sogenannten Behördensportvereinen zu fordern hätte, wie Polizei, Eisenbahn, Post und so weiter). Zu diesem Grundsatz haben sich wiederholt die deutschen Firmensportvereine bekannt, und erst unlängst hat die Interessengemeinschaft der Betriebssportgemeinschaften und -verbände ihn noch einmal ausdrücklich anerkannt und zugesichert. Die zivilen Vereine sind damit also ungestört. Weiter wollen die Firmensport vereine auch gar nicht den Wettkampfsport besonders pflegen, sondern sie richten ihr Augenmerk fast ausnahmslos auf den Breitensport, der unter den betriebsbedingten Notwendigkeiten ausgeübt wird. Es ist ein Ausgleichssport, durch den zugleich ein gutes menschliches Verstehen und die gegenseitige Achtung der Betriebsangehörigen untereinander gewährleistet wird. Man will, kurz gesagt, den Werktätigen helfen, ihre Freizeit zu verschönen.