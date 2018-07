Von Josef Kalmer

London, im April

Im St. Katherinendock im Hafen von London steht ein Lagerhaus, das nur der Einlagerung von Elfenbein dient. Hier sortiert ein fachmännisch geschultes Personal die Stoßzähne der riesigen Dickhäuter nach Größe und Qualität. All das ist Vorbereitungsarbeit für die Versteigerungen, die alljährlich im April und dann wieder im Juni und Oktober und Januar stattfinden. Die Qualität bestimmt die Verwendung: Die kleinen Stoßzähne, die oft nicht mehr als fünf Zentimeter im Durchmesser haben, sind bestenfalls zum Drechseln von Serviettenringen und Schnitzen kleiner Broschen verwendbar. Die großen – der gewaltigste, im Januar versteigerte Stoßzahn, war über zwei und ein halbes Meter lang – können allen möglichen Zwecken zugeführt werden. So war vor kurzem in einer Ausstellung kanadischer Eskimokunst in London ein Kajak aus Elfenbein zu sehen. Allerdings stammte das verwendete Material von Stoßzähnen des See-Elefanten, so daß hier gezeigt wurde, wie eine prähistorisch zu nennende Kunst in der Arktis erhalten geblieben ist; schließlich gibt es ja aus der Altsteinzeit stammende Schnitzereien in Mammutelfenbein, die sich ausgezeichnet erhalten haben. Übrigens wurden zu Beginn der Dreißigerjahre im ewig gefrorenen Boden Sibiriens Mammutstoßzähne in solchen Mengen gefunden, daß der Londoner Markt einige Jahre lang durchschnittlich 30 Tonnen davon in den Handel brachte.

Zumeist jedoch stammt das Elfenbein immer noch von afrikanischen und indischen Elefanten, und als Ende Januar in Daressalam die größte, jemals zum Verkauf angebotene Menge – nicht weniger als 23 Tonnen – versteigert wurde, bezahlten holländische, amerikanische und indische Bieter dafür insgesamt 33 000 Pfund. Tanganjika, das ehemalige Deutsch-Ostafrika, exportiert jährlich für etwa 60 000 Pfund Elfenbein, und fast alles kommt auf den Londoner Markt. Große Mengen Elfenbein werden immer noch in den nun schon sagenhaften Elefantenfriedhöfen gefunden, in Sümpfen, in die sich die Dickhäuter zurückziehen, wenn sie ihr Ende herankommen fühlen. Manches Elfenbein stammt von Negern, die es als Tribut an ihre Häuptlinge abliefern, von denen es weiterverkauft wird.

Man kann Elfenbein natürlich nicht bloß auf den Auktionen ersteigern; man kann es auch bei den indischen Händlern in Nairobi, Mombassa, Sansibar und Daressalam kaufen, doch soll das keinem Nichtfachmann angeraten werden, weil die Händler nur zu geneigt sind, dem unerfahrenen Käufer altes, ausgegrabenes Elfenbein als „frisch“ anzuhängen.

Die Qualität des Elfenbeins hängt vom „Korn“ ab. Die meisten Stoßzähne sind mittlerer Größe, wiegen zwischen 40 und 70 englischen Pfund (ein englisches Pfund entspricht 450 Gramm). Ein Pfund solchen Elfenbeins erzielt einen Durchschnittspreis von einem englischen Pfund (12 DM), aber da die Verarbeitungsmöglichkeit vom Durchmesser abhängt, sinkt der Preis bei kleinerem Durchmesser bis zu sechs englischen Schilling je Pfund Gewicht.

Es werden zwei Sorten unterschieden: hartes und weiches Elfenbein. Früher wurden alle Billardbälle, weil Elastizität eine Rolle spielt, aus weichem Elfenbein gemacht, aber da sein Preis seit dem Krieg auf das Doppelte gestiegen ist, ist an die Stelle des Elfenbeins für diesen Zweck das weitaus billigere Kunstharz getreten. Jetzt werden aus Elfenbein hauptsächlich Klavier- und Orgeltasten gemacht. Unsere Eltern haben oft noch Bestecke mit Griffen aus echtem Elfenbein benutzt, und Damen mit kostspieligen Neigungen kaufen auch jetzt noch Spiegel mit Elfenbeinrahmen. Übrigens werden die Handwerker und Kunstgewerbe, die Elfenbein zu bearbeiten verstehen, immer weniger. Ja, man behauptet, die Facharbeiter, die mit Elfenbein umzugehen verstünden, stürben schneller aus als die Elefanten.