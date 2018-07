Inhalt Seite 1 — Geschenk nach beiden Seiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gleichzeitig mit dem überraschenden Vorstoß der Esso, die Ende März das Beispiel für die allgemeine Herabsetzung der Treibstoffzonenpreise (um einen Pfennig je Liter Benzin und um zweieinhalb Pfennige je Liter Dieselkraftstoff) gab, wurde bekanntgegeben, daß die Mineralölgesellschaften ihren Tankstellenpächtern (ab 1. April) erhöhte Provisionssätze zubilligen. Die neuen Sätze sind wie bisher nach der Höhe der von den Tankstellen abgesetzten Mengen gestaffelt. In der Spitze erreichen sie 8 1/4 Pfennige je Liter Benzin (bisher 7 1/2 Pf.) und 5 Pfennige je Liter Dieselkraftstoff (bisher 3 1/2 Pf.). – Die durchschnittlichen Tankstellenprovisionen lagen für Benzin bisher bei 5 1/2 bis 6 Pfennige je Liter.

Die Ölgesellschaften verzichten also nach zwei Seiten. Sie machen es für den Kunden an der Tankstelle billiger und bewilligen fast gleichzeitig ihren Agenten eine höhere Marge. Für den Kraftfahrer, der etwas von einem (oder dreiviertel) Pfennig hört, mag das Ganze wie eine vielleicht aus einem Werbebedürfnis herrührende Geste erscheinen. Man muß sich aber einmal vergegenwärtigen, daß sich die 1,75 Pfennige beim Benzin, das vorwiegend über die Tankstelle verkauft wird, unter Berücksichtigung des westdeutschen Jahresverbrauches von 2,1 Mill. t (1953) auf einen Gesamtbetrag von rund 50 Mill. DM summieren. Hinzu kommen dann noch die Kosten für die Verbilligung und die Provisionserhöhung bei Dieselkraftstoff, der allerdings nur zu einem sehr viel geringeren Teil über die Tankstelle zum Verbraucher gelangt.

Ein handfestes Geschenk also! Wie konnte es dazu kommen? Und vor allem, wie reimt sich der Preisnachlaß einerseits mit den im Rahmen des neuen Verkehrsgesetzes bevorstehenden Steuerzuschlägen und andererseits mit der Forderung der Raffinerien nach einem höheren Zollschutz zusammen?

Für die Verbilligung der Tankstellenpreise gibt es vor allem drei Gründe: Den Rückgang der Tankerfrachten, Preiseinbrüche auf dem internationalen Benzinmarkt und die Aushöhlung der westdeutschen Tankstellenpreise durch die Gewährung hoher Nachlässe an den Großhandel und die Großverbraucher. Nachdem der Waffenstillstand in Korea geschlossen war, gingen die Tankerraten, die den Reedern während der Krise enorme Verdienste eingebracht hatten, rasch auf den normalen Stand und sogar darunter zurück. Anfang 1952 wurden für Rohöltransporte von Sidon, dem Endpunkt der transarabischen Pipeline, nach den Ölhäfen an der Nordsee noch 65 DM je t bezahlt, Anfang 1954 dagegen nur etwa 17 DM. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß die großen Gesellschaften, die Rohöl nach Westdeutschland importieren, an Kontraktfrachten gebunden sind, die sich erst nach und nach an die niedrigen Quoten des freien Tankermarktes angleichen.

Bis zu einem gewissen Grade hängt auch die internationale Benzinschwemme mit der Beruhigung der weltpolitischen Lage zusammen. Auf dem für Amerika und selbst immer noch für Europa maßgebenden Golfmarkt verzeichneten die Benzinnotierungen, die sich früher monate- oder sogar jahrelang auf dem gleichen Stand gehalten hatten, infolge der Überfüllung der Vorratslager und eines entsprechenden Druckes der Ware in den letzten Wochen Abschläge bis zu 1,5 Cents je Gallone. In Westdeutschland hatte der starke Wettbewerb der Gesellschaften, die sämtlich für die Beschäftigung neu in Betrieb genommener Raffinerie- kapazitäten sorgen müssen, zur Aushöhlung des Preisgefüges durch die bereits erwähnten starken Nachlässe an Großverbraucher geführt. Dieselkraftstoff – und dies mag der Grund dafür sein, daß der DK-Tankstellenpreis von der Esso stärker ermäßigt wurde als der Benzinpreis – wurde von einigen größeren Firmen sogar an der Tankstelle mit einem Rabatt angeboten.

Die Aufbesserung der Agentenprovisionen war schon seit langer Zeit diskutiert worden. Daß die Forderungen des Tankstellengewerbes fast gleichzeitig mit der Verbilligung der Tankstellenpreise erfüllt wurden, ist wohl mehr oder weniger einem Zufall zuzuschreiben.

Wie steht es nun um den logischen Zusammenhang zwischen den Preisabschlägen und der zugunsten des Straßenbaues erwarteten Erhöhung der Mineralölsteuer wie auch der Frage der Verarbeitungspräferenz? Tatsächlich haben diese Vorgänge unmittelbar nichts miteinander zu tun. Um dies zu verdeutlichen, sei ein Vergleich herangezogen. Die staatlichen Abgaben – sei es nun Mineralölsteuer oder Schutzzoll – ähneln einem schwimmenden Körper auf einem Gewässer (Marktpreise), das der Flut und Ebbe unterworfen ist. Seit der Auflösung des Zentralbüros für Mineralöl sind die Marktpreise nicht mehr fest, sondernden Fluktuationen des Weltmarktes und des inländischen Wettbewerbs unterworfen. Andererseits brachte das Gesetz zur Neuregelung der Mineralölabgaben feste Steuerabgaben und Zölle. Im Falle der jüngsten Preisherabsetzung handelt es sich darum, daß der Schwimmkörper sich infolge der herrscheiden Ebbeströmung senkte. Bei den Erörterungen um die Erhöhung der Mineralölsteuer und die Verarbeitungspräferenz geht es dagegen um die Struktur und die Höhe dieses Schwimmkörpers...