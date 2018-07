Von Walther Tritsch

Die Soziologie als Wissenschaft vom Zusammenleben der Menschen hat sich bisher vielleicht noch zu wenig mit den Wechselwirkungen von Glaube und Wirklichkeit befaßt. Sonst würden wir besser wissen, wie sehr alle Gegenstände durch den besonderen Gesichtswinkel verändert werden, unter welchem eine Menschengruppe jeden, der zu ihr gehört, die Außenwelt sehen lehrt. Sowohl für einzelne Individuen als auch für das Verhalten ganzer Gruppen sind die von ihnen als wahr hingenommenen Zusammenhänge folgenreicher, und das heißt: wirklicher, als jene, welche außerhalb dieser Gruppe für wahr gelten.

Es hat langwährende Epochen gegeben, in welchen die Menschen selten für wirklich hielten, was sie mit ihren Augen sehen, mit ihren Ohren hören, mit ihren Händen greifen, tasten, fühlen, konnten. Das alles waren für sie nur Täuschungen, ausgesonnen und ausgesandt von hinterlistigen bösen Geistern, um sie zu narren oder zu schrecken, es waren nur Fällen, den armen Sterblichen gestellt, damit sie irgend etwas täten, wovon ein schlimmer Dämon wollte, daß es getan werde, was aber dem Willen eines anderen Dämons vielleicht entgegen war und nur seinen Zorn weite. Sie glaubten an die unerforschliche Laune, Rachsucht oder Zerstreutheit jener Mächtigen, welche diese Welt geschaffen haben oder mit ihr nur spielen wollten oder sie zerstören möchten, um sie vielleicht anders wieder zusammenzusetzen. Vielleicht handelte es sich auch um Streitigkeiten, oder Neid der Götter untereinander, der Geister, Vorfahren, Stammesdämonen, Meister des Schicksals und des Zaubers? Oder um noch ganz andere hinter dem bloßen Schein verborgene Ursachen, die es allein verdienten, das Wirkliche genannt zu werden?

Allzulange haben Soziologen solche Überzeugungen einfach als Beziehungswahn, als Formen des Aberglaubens aufgefaßt. Besonders gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts – als der naive Materialismus der ausschließlich tastbaren und zählbaren Wirklichkeiten Triumphe feierte –, da behandelten die Gelehrten in gleicher Weise die Einbildungen primitiver Völker, die Phantasien, Sinnbilder und Symbole, welche von Künstlern geschaffen wurden, die Wahnvorstellungen von Geisteskranken oder die Zwangsideen von Neurotikern, die Rauschzustände von Trunkenen, Säufern oder Vergifteten, die Äußerungen von Schwachsinnigen oder von Massenwahn: man suchte in ihnen gleiche Ursachen – und man fand sie auch. Noch 1928 gab es einen Heidelberger Universitätsprofessor, der durch Meskalinrausch aus einem ehrsamen Buchhalter glaubte einen Künstler machen zu können.

Und doch ist es leicht, diese fünf verschiedenen Arten der Wirklichkeit grundsätzlich voneinander zu unterscheiden.

1. „Primitiv“ genannte, das heißt an bestimmte Glaubensformen fest gebundene Völker erzeugen ihre nur für den Nichtgläubigen phantastische Wirklichkeit gemäß rituellen Bindungen, also objektiv, nach religiösen Zielen, Überlieferungen, Offenbarungen ausgerichtet.

2. Künstler erzeugen ihre nur für den Banausen phantastische Wirklichkeit in der Absicht, ihr eigenes inneres Erlebnis auszudrücken, und das heißt, um es auch anderen Menschen mitzuteilen. Sie tun dies gemäß ihrem aktiven, oft sehr wachen Streben, objektiv auf ihre Mit- oder Nachwelt einzuwirken. Sie wollen, daß durch ihr Kunstwerk über alle bloß handgreiflichen Zusammenhänge hinaus auch noch weitere, tiefere Wirklichkeitsbeziehungen eingesehen werden: Bedeutungen – oder was der Künstler dafür hielt.