Beim Start des vom Bundeswirtschaftsministerium ausgearbeiteten Produktivitätsprogrammes gab es einige Anlauf Schwierigkeiten. Das ist wohl stets so, wenn es sich um einen behördlicherseits vorgeschriebenen Instanzenweg handelt. Vielleicht hatte man auch dem vornehmlich interessierten mittelständischen Gewerbe den Sinn und Zweck der in Aussicht gestellten Kredite nicht genügend erläutert. Zahlreiche Anträge wurden gestellt, die den Voraussetzungen nicht entsprachen und abgelehnt werden mußten. Ein nicht geringer Prozentsatz dieser Antragsteller war praktisch insolvent, und glaubte, sich durch billige Kredite sanieren zu können. So kam es verschiedentlich zu kritischen Äußerungen von Verbänden über das „bürokratische Antragsverfahren und die „Härte“ der zu erfüllenden Voraussetzungen. Auch von dieser Seite kann jedoch nicht bestritten werden, daß die Kredite reges Interesse fanden.

Nach Ablauf zweier Monate hatte sich das Verfahren eingespielt. Die in der ersten Tranche aus dem Gesamtkreditfonds von 70 Mill. DM zur Verfügung gestalten 33,5 Mill. DM waren bis zum Jahresende voll belegt. Darüber hinaus konnten trotz der kurzen Zeitspanne für 7,2 Mill. DM weitere Kreditzusagen erteilt werden. Zusätzlich zu dieser aus Mitteln des ERP-Sondervermögens zur Verfügung gestellten Kreditsumme wurden bis zum gleichen Termin von deutscher Seite Weitere 6,6 Mill. DM durch Bereitstellung von Bankmitteln und Eigenmitteln der Betriebe aufgebracht.

Im Gegensatz zu früheren Befürchtungen hat sich das Antragsverfahren jetzt recht flüssig gestaltet. Die Benennung eines Sachverständigen unter Einschaltung des Kuratoriums für Wirtschaftlichkeit geht reibungslos vor sich, seitdem eine Liste von 700 Experten der verschiedenen Fachgebiete zusammengestellt werden konnte. Ein solches Gutachten soll nicht nur der Hausbank die notwendige Sicherheit für die Kreditwürdigkeit des Antragstellers vermitteln; in vielen Fällen erfolgte auch durch den Sachverständigen eine weitgehende Beratung des kreditsuchenden Betriebes, die mitunter zu einer ganz anderen Auffassung in der Kreditfrage selbst führte. Die Behörden haben sich aus dem Antragsverfahren weitgehend ausgeschaltet und überlassen die Entscheidung fast ausschließlich den Banken.

Auf Grund des regen Interesses der Wirtschaft an dieser Kreditaktion hat man rechtzeitig die Vorbereitungen für die zweite Tranche getroffen, damit bei der bankmäßigen Bearbeitung der bereits vorliegenden und noch zu erwartenden Anträge keine Unterbrechung eintritt. Bei Ablauf des ersten Quartals 1954 war auch der zweite Abschnitt von 33,5 Mill. DM mehr als zur Hälfte belegt. Eine Verzögerung in der Abwicklung ist nun doch eingetreten, allerdings ohne Schuld der Banken oder der Behörden. Die Freigabe der Tranche hängt mit Rücksicht auf den Ursprung der Gelder, von der jeweiligen Zustimmung der amerikanischen Regierung ab, die in Washington eingeholt werden muß. Um diese mehr formale Genehmigung hat man bereits vor mehr als zwei Monaten nachgesucht – bis Zur Stunde ist sie jedoch noch nicht erteilt worden. C.