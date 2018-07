Haben unsere Richter kein soziales Verständnis? Staatssekretär Koch aus dem bayerischen Justizministerium glaubt, seine Richter gegen den Vorwurf in Schutz nehmen zu müssen, sie gäben den Räumungsklagen der Hausbesitzer mit undurchführbaren Urteilen allzu weitherzig statt. Das Amtsgericht München habe im letzten Jahr, so erklärt der Staatssekretär, nur bei rund einem Viertel der 4958 Räumungsklagen die Zwangsräumung angeordnet. Immerhin ergibt sich aus seinen Ausführungen, daß die übrigen drei Viertel der Klagen keineswegs abgelehnt wurden, sondern zum größten Teil mit Vergleichen endeten, in denen sich die verklagten Mieter verpflichteten, auszuziehen. Allein in München müssen also jährlich einige tausend Familien ein neues Obdach suchen. Das ist für sie besonders schwer — wenn sie nicht etliche tausend Mark auf den Tisch legen können. Denn das neue Wohnraumbewirtschaftungsgesetz sichert den Vermietern ein Auswahlrecht zu. Und natürlich wollen sie nichts mit Leuten zu tun haben, die sich vor Gericht mit ihren Hauswirten herumgezankt haben.

Mit Maßnahmen der stark aufgelockerten Wohnraumbewirtschaftung ist den Familien, die durch ein Gerichtsurteil das Dach über dem Kopf verlieren, meist nicht zu helfen. Andererseits kann man sie nicht auf die Straße setzen. Nach einheitlicher Auffassung der Rechtsprechung muß Obdachlosigkeit durch_polizeiliches Eingreifen, beseitigt, beziehungsweise verhütet werden. Es ergibt sich also die groteske Lage, daß Gerichte Räumungsurteile aussprechen, deren Ausführung die Polizei oder die Verwaltung verhindern muß. In Lübeck konnten im letzten Jahr nur 114 obdachlose Familien andere Quartiere erhalten, 160 mußten wieder in ihre früheren Wohnräume eingewiesen werden. In München hing am 1. Januar über 2485 Mietparteien das Damoklesschwert eines rechtskräftigen, wenn auch noch nicht vollstreckten Räumungstitels. Im übrigen Bayern sind es weit über 6000 Fälle, und die Zahl steigt ständig. Wo immer man im Bundesgebiet hinkommt, ist das Problem vorhanden. Wir sehen also ein Gegeneinander von Justiz und Verwaltung. Und dieses Widerspiel hat sogar schon zu der einstweiligen Verfügung eines Landgericht