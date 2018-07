Inhalt Seite 1 — Vorgriff auf die Zukunft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mühselig haben wir die Kollektivschuld zu Grabe getragen, damit wir dem Kollektivvorwurf desto besser huldigen können –: dem Vorwurf gegen das Theater, den Film, die Politik, gegen die Kirche und gegen die Jugend. Gerade der Jugend gegenüber sind es blinde Vorwürfe, weil sie auf etwas zielen, das sich erst in Zukunft erweisen will. Einen Vorgriff in diese Zukunft, die für einige von ihnen mit dem Schluß des Schuljahres in diesen Tagen beginnt, wagten die Schüler der höheren Klassen einer wissenschaftlichen Oberschule. Sie konnten allerdings nicht voraussehen, daß sie sich übernehmen würden. Aber sie kapitulierten nicht vor den lächelnden Erwachsenen.

Die Schule steht in einem Hamburger Elbvorort. Ihre Aula ist nüchtern. Daran ändern auch die nackten Jünglinge nichts, die in allegorischer Absicht die eine Längswand zieren. Auf einem breiten Podium war, dreiseitig von Vorhängen bewandet, ein Guckkastenraum geschaffen worden, in dem ein Tisch von sechs noch leeren Stühlen umstellt war. Da wir wußten, daß hier über die Todesstrafe diskutiert werden sollte, erzeugte der Guckkasten mit den sechs leeren Stühlen um den Tisch ein beklommenes Gefühl. Bald darauf waren die vielen Stühle des Saales mit munteren Jungen und überraschend vielen netten Mädchen besetzt. Auch sie wußten, daß also gleich über die Todesstrafe diskutiert werden sollte. Uns wurde noch beklommener zumute.

Aber warum sollten wir kleinmütiger sein als die Schülermitverwaltung dieser Schule, die sich den stolzen Namen „Präfektur“ gegeben hat? Sie wählte selbst das Thema dieser Veranstaltung und war darüber hinaus klug genug, sich die Mitwirkung zweier Landgerichtsdirektoren und je eines evangelischen und katholischen Geistlichen als Interpreten für das gewaltige Problem zu sichern. Die vier Interpreten erfüllten dann den Guckkasten mit versöhnlicher Wärme. Die beiden letzten Stühle besetzten zwei „Deputierte“ der Schülermitverwaltung, von denen der eine überhaupt nichts sagte und der andere die Diskussion recht und schlecht leitete.

Schon der erste Redner, einer der beiden Richter, stolperte über die Zehnminuten-Frist, die die Schülermitverwaltung den Rednern in Unterschätzung des Themas gestellt hatte. Ebenso erging es dem evangelischen Geistlichen, während sein katholischer Confrater und der andere Richter die Zeit vorbildlich einhielten. Die erwachsenen Zuhörer stellten dankbar fest, daß sich alle vier Interpreten mit Rücksicht auf ihr jugendliches Publikum um einfache und verständliche Formulierung mühten. Der eine der Richter war Gegner der Todesstrafe. Er las aus statistischem Material ab, daß sie nicht abschreckend wirkt, und erklärte, daß das Dafür oder Dagegen nicht auf dem Boden des Rechts, sondern einzig auf religiöser Ebene entschieden werden kann. Der andere Richter befürwortete die Todesstrafe. Aus staatsrechtlichen Erwägungen heraus sprach er vom Schutz der Gemeinschaft, vom Mut zur Verantwortung, von einer Rechtspflege, die letzte Konsequenz (allerdings in streng gezogenen Grenzen) fordern müsse. Und er nannte das Ergebnis einer vorjährigen Umfrage unter Anwälten und Notaren, die 81 Prozent Ja-Stimmen ergeben hatte.

Auch der katholische Geistliche war für die Todesstrafe. Er umriß lehrsatzmäßig ihre Legitimation durch seine Kirche. Schuld und Sühne müssen einander entsprechen. Ob Gnade vor Recht ergehen kann, entscheidet das Wohl der Gemeinschaft, also der Staat. Sein wesentlich persönlicher argumentierender evangelischer Kollege lehnte die Todesstrafe ab. Er sah in ihr die Weiterentwicklung alttestamentarischer Rache, nannte sie im Zusammenhang mit Blutrausch und Euthanasie und gab dem Staat nicht das Recht, über das Leben seiner Bürger zu entscheiden.

Nun saß das Ungeheuerliche, das die wissenschaftlichen Oberschüler beschworen hatten, mitten unter ihnen und machte sie stumm. Die anwesenden Lehrer sahen sich besorgt um. Und den vielen glatten Jungengesichtern sah man an: Jeder hoffte, daß ein anderer den Anfang machte. Endlich stand ein blasser, aufgeschossener Jüngling auf. Was er sagte, nahm den Atem. Es lautete etwa so: Um feststellen zu können, ob die Todesstrafe wirklich nicht abschreckt, sollte man sie doch für ein halbes oder ein Jahr einführen. Mit Blutrausch habe das doch heute nichts zu tun. Es sei ja alles automatisch. Keiner von den Henkern wisse, wer den tödlichen Knopf herunterdrücke ... Und gleich darauf bekannte auch eine blonde Fünfzehnjährige frank und frei: „Ich bin für die Todesstrafe.“ Alsbald ging das Gespräch der jungen Menschen erstaunlich behutsam hin und her und konzentrierte sich immer mehr auf religiöse und ethische Aspekte, und durch viele naive Formulierungen wurde der Begriff „Todesstrafe“ zu einer Art Phantom.

Einer sagte dann, Mörder seien auch Menschen. Es sei leichtfertig, Menschen über das Leben ihrer Mitmenschen entscheiden zu lassen. Gott habe das Leben gegeben, und nur Gott könne es wieder nehmen. Ein anderer wollte den Mörder (und nur an diesen dachten die Jugendlichen) lieber gebessert wissen, als ihn lebenslänglich hinter Zuchthausmauern zu sehen. Mehrere verlangten absolut sichere Zuchthäuser. Die Erwägungen über die Seelenqualen des Schuldigen in der Spanne zwischen der Urteilsverkündung und der Vollstreckung der Todesstrafe gingen nicht von einem Mädchen, sondern von einem dunkelhaarigen, untersetzten Jungen in kariertem Sporthemd aus. Selbst die Frage, ob es ein Leben nach dem Tode gibt, schien wichtig für die Beurteilung der Todesstrafe.