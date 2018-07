Britisch-amerikanische Garantie

In einem Assoziierungsvertrag, der in Paris von den sechs EVG-Staaten und Großbritannien unterzeichnet worden ist, erklärt die britische Regierung, „daß die EVG einen wesentlichen Faktor in der Stärkung der Verteidigung der freien Welt durch die nordatlantische Vertragsorganisation darstellen wird“ und daß sie daher wünsche, „die engste Partnerschaft mit ihr herzustellen“. Hierzu gehört die Bereitschaft Englands, seine auf dem europäischen Festland stationierten Truppen dort zu belassen und ihre Zahl nicht ohne Vereinbarung mit der EVG zu verringern. Britische Armee- und Liftwaffenformationen sollen für die europäischen Streitkräfte verfügbar gemacht werden, „soweit es aus militärischen und militärtechnischen Rücksichten erwünscht ist“. Wie aus einer „Erklärung über das gemeinsame Verfahren“ zu dem fünf Artikel umfassenden Vertrag hervorgeht, ist daran gedacht, eine in Deutschland stationierte britische Panzerdivision einem EVG-Korps zur Verfügung zu stellen und ebenso, je nach Bedarf und Zweckmäßigkeit, britische Staffeln oder ganze Geschwader den EVG-Luftstreitkräften zu unterstellen. Großbritannien wird sich am Austausch von Offizieren und an Ausbildungsmöglichkeiten in der EVG beteiligen und zusammen mit der EVG für eine Vereinheitlichung von Gerät und von Dienstvorschriften sorgen.

Politisch wird Großbritannien sich an der EVG durch Entsendung eines Vertreters im Ministerrang in den EVG-Ministerrat und durch Abstellung eines Vertreters in das EVG-Kommissariat, dem die reibungslose Ausführung des Abkommens obliegt, beteiligen.

Am Karfreitag hat Präsident Eisenhower den sechs EVG-Staaten in Form einer Botschaft eine Sicherheitsgarantie übersandt, in der sich die Vereinigten Staaten verpflichten, die notwendigen und geeigneten amerikanischen Truppen in Europa einschließlich der Bundesrepublik zu belassen, solange in diesem Raum eine Bedrohung besteht. Die Vereinigten Staaten werden mit den Unterzeichnerstaaten des Nordatlantikpaktes und der EVG alle Fragen von gemeinsamem Interesse beraten, „einschließlich der Festsetzung der Stärke der dem Obersten Nato-Befehlshaber in Europa zu unterstellenden Streitkräfte der EVG, der Vereinigten Staaten und der anderen Nato-Mitgliedstaaten.“

Die Vereinigten Staaten befürworten auch engste militärische Zusammenarbeit (Ausbildung, Waffenstandardisierung usw.) zwischen der Nato und „engste Integration der Streitkräfte der EVG, der Vereinigten Staaten und der anderen Nato-Staaten“. Vorbehaltlich der Zustimmung des amerikanischen Kongresses verspricht der Präsident, sich darum zu bemühen, den Mitgliedern des Atlantikpaktes zur Verbesserung der gemeinsamen Verteidigung in größerem Maße Informationen über die militärische Verwendung neuer Waffen und deren Anwendungsmethoden zukommen zu lassen. Die Vereinigten Staaten betrachten jede Bedrohung der Integrität und Einheit der EVG, „von welcher Seite sie auch kommen mag“, als Bedrohung ihrer eigenen Sicherheit. Sie sind der Auffassung, daß der Nordatlantikpakt „unbegrenzte Dauer“ habe.

In europäischen politischen Kreisen wurde mit Befriedigung festgestellt, daß die Garantiebotschaft Eisenhowers den endgültigen Verzicht der Vereinigten Staaten auf die sogenannte „Randstrategie“ bedeutet.

Neue Umschichtung in Kairo

Sieben Wochen nach der Wiedereinsetzung Nagibs in seine Ämter ist es am Ostersonntag wieder zu einer politischen Umschichtung in Ägypten gekommen. Staatspräsident Nagib verzichtete, angeblich wegen seiner angegriffenen Gesundheit, zugunsten von Oberstleutnant Nasser auf das Amt des Ministerpräsidenten. Unmittelbar nach diesem Verzicht nahm Nasser „in vollem Einverständnis mit General Nagib“ eine Umbildung des Kabinetts vor. Das Kabinett besteht nunmehr aus neun Militärs und dreizehn Zivilisten. Neu in die Regierung aufgenommen wurden noch zwei Mitglieder des Revolutionsrates, so daß in diesem Gremium nur noch zwei Offiziere verbleiben, die nicht gleichzeitig Mitglieder des Kabinetts sind. Unter dem Vorsitz von Nasser hat der Revolutionsrat beschlossen, allen einer politischen Partei angehörenden Ministern, die in den zehn Jahren vor dem Sturz Faruks im Amt waren, die politischen Rechte für zehn Jahre abzusprechen.