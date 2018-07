Inhalt Seite 1 — Wohin mit den Elefanten? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christoph Graf Dönhoff

Daressalam, im April

Löwen und Elefanten in freier Wildbahn stehen heutzutage hoch im Kurs. Das Publikum scheint lieber von ihnen zu hören, als von Politikern und Parteichefs. Aber wer sorgt eigentlich dafür, daß es Löwen und Elefanten außerhalb der zoologischen Gärten überhaupt noch gibt, und daß laufend Filme über sie gedreht und Bücher über sie geschrieben werden können? Die Zivilisation und die Billardspieler hätten längst den letzten afrikanischen Elefanten auf die Decke legen lassen, wenn sich nicht die Wildabteilungen, die „Game Departments der ost- und zentralafrikanischen Territorien, ausgerüstet mit mutigen Männern und guten Gesetzen, dazwischengestellt hätten. Von ihrer Arbeit wissen die europäischen und amerikanischen Enthusiasten der Afrikafilme und Afrikabücher gewöhnlich gar nichts. Der letzte Jahresbericht (1952) von Tanganjika Territory, dem ehemaligen Deutsch-Ostafrika, gibt uns kühl und nüchtern interessante Einblicke in die heutigen Methoden der Erhaltung eines freilebenden afrikanischen Großwildbestandes.

Aus diesem selten erhältlichen kleinen Heft ergibt sich zunächst, daß die Wildabteilung von Tanganjika, das mehrmals so groß ist wie das Bundesgebiet, bei der Betreuung von Millionen Stück Antilopen und Großwild mit einer Bemannung von nur 14 Europäern und 320 Eingeborenen auskommen muß. Von den Europäern sitzen zwei in der Zentrale bei Arusha, neun sind in den hauptsächlichen Wildgebieten des Landes stationiert, und drei sind hauptamtlich mit der planmäßigen „Elefantenbeschränkung“ befaßt. Von den 320 Schwarzen dürfte die Hälfte ebenfalls auf die Elefanten „spezialisiert“ sein, während die andere Hälfte als Wildhüter und Buschläufer in den Wildreservaten und den eigentlichen Jagdgebieten Dienst tut. Dieser Dienst am Wilde ist gefährlicher als das Betrachten afrikanischer Jagdfilme: Sachlich und ohne Sentimentalität steht am Schluß des Jahresberichtes unter „Ausfälle“: 1. Wildhüter J. Kajalea, getötet von einem Büffel im Tukuyu-Bezirk; 2. Wildhüter Tuta Mwangwasia, an Schlafkrankheit gestorben in Mbeya; 3. Wildhüter Omari Shungu, getötet von einem Elefanten im Distrikt Mahenge.

Aus früheren Berichten wissen wir, daß die jährliche Liste der Ausfälle oftmals wesentlich länger ist. Außerdem sind die Verluste unter der schwarzen Bevölkerung, insbesondere durch die menschenfressenden Löwen, bei diesen Personalausfällen der Jagdbehörde gar nicht berücksichtigt. Dazu schreibt unser Jahresbericht an anderer Stelle: „Im Bezirk Tabora wurden im Berichtsjahr elf Menschen und etwa 60 Stück Vieh von Löwen getötet. Die Menschenfresser im südlichen Hochland sind anscheinend verschwunden. Dafür haben im Rupondagebiet Leoparden eine Anzahl Kinder mitgenommen. Im nördlichen Teil des Songeabezirks hat ein Löwe mehrere Eingeborene getötet.“

Das Schwergewicht bei der Arbeit afrikanischer Wildbehörden liegt seit Jahren in der „Elefantenbeschränkung“. Sie besteht darin, daß zum Schutze der Landeskultur das Anwachsen des Elefantenbestandes verhindert und die vorhandenen Bestände nach Möglichkeit aus den besiedelten und intensiv bewirtschafteten Teilen des Landes herausgehalten werden müssen. Der Abschuß durch Sportjäger reicht hierzu keineswegs aus, so daß die Regierung durch das Personal ihrer Wildbehörde ständig Elefanten abschießen lassen muß. Da die wenigen europäischen Jagdbeamten mit einer solchen Aufgabe gar nicht fertig werden könnten, werden überwiegend eingeborene Elefantenjäger eingesetzt, die sich seit Jahren ausgezeichnet bewähren. In den letzten 19 Jahren sind von der Tanganjika-Wildbehörde im Programm der Elefantenbeschränkung 33 462 Elefanten, ein jährlicher Durchschnitt von 1761 Stück, geschossen worden. Ist das die Art und Weise, wie man im zwanzigsten Jahrhundert die freilebende Tierwelt „erhält“?

Ja, es klingt befremdlich, aber es besteht kein Zweifel, daß dies die einzige Art und Weise ist – insbesondere wenn es sich um Elefanten handelt. In Tanganjika rechnet man mit einem Gesamt-– bestand von etwa 18 000 Elefanten. Mehr kann das Land auf keinen Fall ertragen. Eine Elefantendame setzt mit etwa 20 Jahren ihr erstes Baby in die Welt und bleibt dann etwa ein halbes Jahrhundert lang dieser kreativen Tätigkeit treu. Da sie fast zwei Jahre trägt und ebensolange „führt“, schenkt sie nur etwa alle vier Jahre einem kleinen Jumbo das Leben. Diese Tatsachen ergeben, daß sich ein Elefantenbestand jedes Jahr um etwa 10 Prozent vergrößert. Hat man also 18 000 dieser Dickhäuter im Lande und will man erreichen, daß diese Zahl einigermaßen konstant bleibt, dann muß man im Durchschnitt jedes Jahr etwa 1800 Stück abschießen. Ließe man die Elefanten sich ungehemmt vermehren – wie manche übereifrige Naturschützer das befürworten –, dann würde es nach kurzer Zeit in der Land- und Forstwirtschaft dieser Elefandemander Revolutionen geben, und unsere dickhäutigen Freunde würden zum Staatsfeind Nr. 1 gestempelt und möglicherweise ganz ausgerottet werden. Gewildert wird natürlich in Ostafrika auch, von schwarzer wie von weißer Seite, teils aus Passion, teils aus Fleischhunger, teils aus kommerziellen Gründen. Afrika ist groß, und der Wildhüter ist weit! Darum ist es eine verzweiflungsvoll aufreibende Arbeit für die Beamten des Wildschutzes, Fälle von Wilderei so einwandfrei nachzuweisen, daß die englischen Gerichte Verurteilungen aussprechen. Im Jahr unseres Berichtes ist es immerhin gelungen, 121 Verurteilungen vonÜbertretern der Wildschutzgesetze zu erzielen,und die Strafen sind nicht gering. Immer mehr stellt sich in allen Teilen Afrikas heraus, daß mit der Erzwingung guter Jagd- und Schonvorschriften allein der Wildbestand nicht zu erhalten ist. So hat man in allen wirtschaftlich minder wertvollen Gebieten Wildreservationen verschiedener Art schaffen müssen, in denen alle Jagdausübung verboten ist. Die Überwachung dieser Gebiete und der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in ihnen gehört zu den wichtigen Aufgaben der afrikanischen Wildbehörden. In manchen Reservaten herrscht Friede und hat das Wild seine Ruhe, In anderen wildern die Schwarzen systematisch. Araber schmuggeln Elfenbein und Hörner vom Nashorn heraus (das von asiatischen Lebemännern in feingemahlenem Zustand gern als Aphrodisiakum verzehrt wird). Neu erschlossene Bergwerksbetriebe in abgelegenen Gebieten basieren die Fleischversorgung ihrer schwarzen Belegschaft gern auf Wild. Auf einen Jahresjagdschein, der für den ansässigen Minenmanager zehn Pfund (120,– DM) kostet, darf er legalerweise mehr als 200 Stück Wild erlegen. Für die zehn Pfund könnte er sonst bestenfalls zwei magere Ochsen kaufen. Dann natürlich lieber 200 Antilopen! Und wenn er im Laufe des Jahres auf seinen Jagdschein doppelt soviel Wild schießt, als ihm eigentlich zusteht, so ist ihm das von der Jagdbehörde kaum nachzuweisen. So ist es dem unermüdlichen Überwachungsdienst der wenigen Außenbeamten der Game Departments allein zu verdanken, wenn wir heute noch in Ostafrika jagen, filmen oder Bücher schreiben können.