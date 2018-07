Die makabre Farbigkeit zum Untergang bestimmter Welten und Lebensformen hat schon immer die schöpferische Phantasie angeregt. Daß in Romanen, die solche Ereignisse schildern, keine Schuldfrage mehr aufgerollt und kaum eine Anklage erhoben wird, mag als ein Zeichen der Reife gelten, die in dieser Zeit erreicht wurde – Reife einer Menschheit, die sich selbst im Spiegel zu sehen gelernt hat und in ihren Katastrophen das Gleichnis ihres Schicksals erblickt. Was bleibt, ist die Möglichkeit der Bewährung des einzelnen. Wie er, der einzelne, übersteht oder zugrunde geht, dies bildet den Inhalt solcher Bücher.

George Saikos Roman Auf dem Floß (Marion von Schröder Verlag, Hamburg, 672 Seiten, Leinen, 18,– DM) führt den Leser in die Welt der Großgrundbesitzer und Fürsten der ehemaligen Donaumonarchie, Menschen, die etwa Anfang der zwanziger Jahre dort die Rolle der „Übriggebliebenen“ aus der guten alten Zeit spielen – auf ihren immer noch großen Gütern, inmitten eines immer noch in patriarchalischen Vorstellungen lebenden Bauern- und Dienervolkes. Während der russische Emigrant Eugen alle Schrecken der Revolution bereits am eigenen Leibe erfahren hat, schwebt die Möglichkeit einer Einmischung des neuen demokratischen Staates in seine selbstherrliche Lebensweise als eine ferne Drohung über seinem Freund, dem Fürsten Alexander. In dieser abwartenden, aber in der Furcht vor dem Untergang bebenden Atmosphäre spielen sich seltsame Vorgänge ab. Der Fürst hat seinen Diener Joschko gezwungen, seine (des Fürsten) Geliebte, eine Zigeunerin, zur Frau zu nehmen, weil er selbst sich um die wieder aufgetauchte Nachbarin Mary Tremblaye bewirbt. Die Zigeunerin Marischka lebt in einer atavistischen Vorstellungswelt – sie vergiftet Joschko, und der Fürst verspricht dem sterbenden Joschko, ihn ausstopfen zu lassen und mit Stab und glänzendem Portiermantel in der Halle des fürstlichen Hauses aufzustellen – eine groteske, dennoch glaubhaft gemachte Form der Unsterblichkeit, die Joschkos primitivem Denken mehr einleuchtet als die Verheißung der Kirche. Der Bruder des Fürsten, ein Bischof, ist es vor allem, der den Fürsten zur Heirat und damit zur Fortsetzung der Tradition bewegen will. Aber diese Tradition, die Ansprüche eines veränderten Lebens negiert, wirkt wie ein Schäferspiel des 18. Jahrhunderts. „Und wie lang noch? Wir sind die letzten“, sagt Fürst Alexander zu seinem Bruder. Die Menschen, überaus deutlich in ihren Gebärden und fast unbewußten Zuständen, sind ins Traumhaft-Schwebende entrückt – „ein Floß, das ins Ungewisse treibt“. In dem Banne eines untergründigen Lichtes werden alle Grenzen überspült, bis schließlich „Erwecken und Töten dasselbe bedeuten“.

Das Buch von halt Horstmann „Unendlich viel ist uns geblieben“ (Paul List Verlag, München, 276 Seiten, Leinen 10,80 DM) kennt nichts Zwiegesichtiges, nichts traumhaft Vorschwebendes – es ist ein Dokument aus der jüngsten Vergangenheit und ein Bekenntnis zum Trotzdem. Auch hier handelt es sich um Menschen, die alles besessen und alles verloren haben. Der Mann, Freddy, ein Diplomat der alten Schule, ein Lebenskünstler, Sammler kostbarer Dinge, kulturgesättigt, überlegen, arrogant, wird von der Leichtgläubigkeit derer getragen, die immer eine Ausnahme bildeten und sich durchaus nicht vorstellen können, daß die brutale Gewalt auch vor ihnen nicht haltmacht. Er zieht sich nach 1933 mit seiner Frau auf sein Gut Kerzendorf bei Berlin zurück, um dort „privat“ zu leben. Aber nachdem die Gefahren des „Dritten Reiches“ und der Bombenangriffe des Krieges einigermaßen glimpflich überstanden sind, brechen die Russen ein. Er wird enteignet. Die Reste seines Besitzes gehen verloren. Er hält es für tapfer, durchzuhalten und seinen Besitz zu verteidigen, solange er kann, und verschmäht es, wie die anderen zu fliehen – immer in dem Glauben, daß nichts so heiß gegessen wie gekocht wird. Eine Weile geht es auch, bis er schließlich abgeholt wird und in einem Lager zugrunde geht, während seine Frau ihr Leben und einige Sachwerte retten kann. Dieses Buch ist ohne Sentimentalitäten klar, spannend und knapp in einem ausgezeichneten Stil geschrieben, der dem kultivierten Lebensstil des Ehepaares Horstmann entspricht. Es beschönigt nichts und verschleiert nichts. Aus jeder Zeile spricht der lebensbejahende Geist, der den Titel verrät. Johanna Moosdorf