New York, Ende April

Die Theatersaison am New Yorker Broadway hört diesmal ungewöhnlich früh auf. Es fehlt ihr an gesunder Nahrung. Die letzten Premieren, die sie – schon nach längerer Totalstockung – noch von sich gab, beweisen es: es mangelt der übergroßen Mehrzahl der amerikanischen Stückeschreiber vollkommen am Sauerstoff der Phantasie, die das Theater allein lebendig halten kann. Man bekommt mit jenen kleinen Variationen, die gerade das juristische Eigentum an so einem Produkt sicherstellen, immer dasselbe vorgesetzt: meist ein recht elegantes New Yorker Zimmer, in der Mitte eine Frau, um sie herum zwei Männer, zwischen denen sie schwankt. In letzter Zeit ist fast immer auch irgendein halbwüchsiges Gör im Spiel, das Gelegenheit gibt, über moderne, allzu liberale Erziehungsgrundsätze Amerikas zu’scherzen. (Ein Problem, das in Wahrheit nicht sehr scherzhaft ist.) Dies immer gleiche, aus hundert alten Komödien zusammengestellte Meublement wird dann gewöhnlich frisch aufpoliert mit einem Tröpfchen aktueller Sozialsatire. Mal ist es der Unfug der „Cartoonisten“, die mit ihren „Comics“ die Kinderphantasie lahmlegen, mal ist es „Television“, die große amerikanische Nationalkrankheit des Augenblicks – mal ist es das „Advertisements“-Geschäft. Auch darin bleibt sich alles gleich: es gibt nette Scherze im Dialog, es gibt in sehr langsamer Steigerung sehr wenig dramatische Spannung, und es gibt gar kein tieferes Interesse. Es hätte gar keinen Zweck, Autoren oder Stücktitel zu nennen: nach zwei bis drei Wochen kann doch niemand mehr diese uniformen Produkte auseinanderhalten. Aber daß mit verschwindend wenigen Ausnahmen (dazu einige Ausschwindend alle Darbietungen der New Yorker Spielzeit so aussehen, das ist das Ernsthafte an der Sache. Man erstickt in dieser staubigen Zimmerluft, und das Theater als Kunst, am Ende sogar als Geschäft, erstickt mit. Mehr traurig als tröstlich ist es dabei, daß fast all diese lebensschwachen Elaborate ausgezeichnet gespielt werden und dadurch so häufig eine Scheinexistenz erhalten, die sie ihrer dramatischen Substanz nach absolut nicht besitzen. Die Schauspieler sind nur noch zu bedauern.

Der letzte und stärkste Fall ging eine Bühnenkünstlerin deutscher Herkunft an: Uta Hagen ist die Tochter des Professors Hagen, der einmal in Göttingen die Händel-Festspiele schuf und heute Professor der Kunstgeschichte an der Madison-Universität (Wisconsin) ist, und sie ist außerdem die Nichte der großen deutschen Sängerin Emmy Leisner. Aber dies Mädchen, das nach der Stifterfigur im Naunburger Dom heißt, kam schon als kleines Kind nach Amerika und spricht mindestens ebensogut Englisch wie Deutsch. Und sie ist ein sehr großes Talent: sie hat noch mit Bassermanns Mephisto Gretchen gespielt und eine sehr starke heilige Johanna am Broadway. Heute ist sie als die vielleicht stärkste Kraft im weiblichen Nachwuchs der amerikanischen Bühne anerkannt. Aber was gibt man ihr zu spielen? Alle Jahre so eine Weibsfigur aus einem dieser faden Zimmerstücke. Kann ein großes Talent sich in solcher Stickluft entfalten? Wenn auch Amerika nichts weiß von den großen Aufgaben, die weibliche Schauspielkunst bei Kleist, bei Grillparzer, bei Hebbel finden könnte – man kennt doch jedenfalls Shakespeare, Shaw und O’Neill! Und auch da gäbe es viele, viele Rollen, an denen eine echte Kraft der Menschendarstellung sich bewähren könnte. Man muß wünschen, daß Uta Hagen zu ihnen gelangt, ehe auch ihre schöne Begabung in der Stickluft dieses monotonen Betriebes zugrunde geht. Julius Bab