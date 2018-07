Inhalt Seite 1 — „Die Arbeitszeit muß kürzer werden“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolf gang Krüger

Die in den Jahren nach der Währungsreform zur Mode gewordene Rede vom „deutschen Wirtschaftswunder“ ist uns allmählich selbst unheimlich geworden. In der Tat ist dieser Slogan nicht nur höchst mißverständlich – etwa in dem Sinne, als ob wir nun schon für alle Zeiten über den Berg wären –, sondern auch sachlich falsch. Der allerdings überraschend schnelle Aufstieg der deutschen Wirtschaft aus Schutt und Asche, der sich von Jahr zu Jahr in ruckartigen Steigerungen der Produktionszahlen und der Masseneinkommen auswies und nun auch in nahezu beängstigenden Zahlungsbilanzüberschüssen sichtbar wird, ist ja alles andere als ein Wunder, sondern die Folge der höchst realen Tatsache, daß wir arbeiten können. Es mehren sich sogar die Stimmen, die behaupten, daß wir in den letzten Jahren in dieser Hinsicht des Guten zuviel getan und über dem hastigen Wiederaufbau unserer äußeren Fassade anderes vergessen hätten, was auch zum Lebensglück gehört – daß uns also dieses Wirtschaftswunder, auf lange Sicht gesehen, doch recht teuer zu stehen gekommen ist.

Hierzu ist zu bemerken – und auch gegenüber unseren kritischen westlichen Nachbarn, denen unser Arbeitseifer und unser so rasches „come back“ auf den Weltmärkten unliebsam in die Glieder gefahren ist –, daß wir ja in der Situation nach 1945 nichts anderes tun konnten, als zuzupacken, wo immer sich Gelegenheit dazu ergab, ohne Rücksicht auf Gesundheit, Familienleben und das andere, von dem man sagt, daß es ebenfalls zu einem erfüllten Leben gehört. Und gewiß soll weiterhin der Mann unseres Lobes sicher sein, der keine Anstrengungen scheut, sein Glück auf dem Fundament der eigenen Leistung statt fremder Hilfe aufzubauen. Aber auch das ist nun eine Tatsache: die Arbeit ist uns über das erträgliche Maß hinaus zum Mittel- und Angelpunkt geworden und in Bereiche eingedrungen, die einst ganz dem privaten Leben vorbehalten waren. Die Arbeit und die Erfordernisse der Produktion bestimmen unseren Daseinsrhythmus, während die Muße nur noch den Sinn der „Freizeit“ hat, in der Körper und Geist mit den für die Fortführung der Arbeit notwendigen Energien wieder aufgeladen werden.

Diese Stunden der Muße hatten einst einen anderen Inhalt. Den Griechen und Römern war sie Mittelpunkt des Daseins und der Raum der eigentlichen Lebenserfüllung, in dem Kampf und Spiel, musische und geistige Betätigung, frei von allen Zwecken des Alltags, miteinander wechselten, während die Arbeit, als eines freien Mannes unwürdig, den Sklaven überlassen blieb. Erst im Laufe des Mittelalters wurde die Arbeit als ein Teil der sittlichen Lebensführung anerkannt, bis sie dann mit der Emanzipation des Bürgertums in der Neuzeit mehr und mehr zu einem zentralen Eigenwert wurde, dem die Muße nur noch als eine die Kräfte wieder sammelnde Arbeitspause zugeordnet war. Protestantismus und Calvinismus gaben der Arbeit eine Art religiöser Weihe. Im Leistungserfolg des einzelnen sah man den sichtbaren Ausdruck des auf der Arbeit ruhenden göttlichen Segens. Der berufliche Erfolg, der sich in barer Münze auszahlte, wurde zum Maßstab der gesellschaftlichen Stellung wie des Lebensglücks...

Am Vorabend einer Maidemonstration, auf deren Programm nach alter Tradition, in diesem Jahre aber mit besonderem Nachdruck, die Forderung, nach einer Verkürzung der Arbeitszeit steht, dürfte es nützlich sein, sich dieser geschichtlichen Zusammenhänge zu erinnern. Denn nur aus der verhängnisvollen Einseitigkeit der historischen Entwicklung, die den Menschen (nicht allein den Arbeiter) wieder auf den Stand eines – mutatis mutandis – Sklaven der Arbeit zurückwarf, ist die Schärfe der Sprache zu verstehen, die seit Jahr und Tag den Festreden zum „Feiertag der Arbeit“ ihr Gepräge gibt. Hinter den Massenaufmärschen am 1. Mai mit ihren Forderungen nach humanen Arbeitsbedingungen und kürzeren Arbeitszeiten steht ein echtes Anliegen des Menschen unserer Zeit, der sich noch immer nicht ganz aus den arbeits- und produktionswütigen Traditionen des 19. Jahrhunderts frei gemacht hat – aber wirksam sind auch noch die alten Ressentiments, die sich in den Tagen von Marx und Engels, als es noch Arbeitszeiten von 14 und 16 Stunden gab, als politischer Explosivstoff in den Massen angesammelt hatten.

Auch der in der vergangenen Woche in der „Welt der Arbeit“ veröffentlichte Leitartikel von Walter Freitag, mit dem der erste DGB-Vorsitzende die diesjährigen Maifeierlichkeiten einleutete, ist nicht frei von grollenden Erinnerungen an diese Zeiten – ganz abgesehen davon, daß die hinter uns liegenden Roboterexzesse ja nicht die persönliche Schuld einzelner oder einer Gruppe waren, sondern historisches Schicksal, mit dem die Generationen vor uns nicht fertig wurden. Besser und der Sache, um die es geht, dienlicher wäre es, wenn man nun endlich wenigstens in diesem Jahr in den Maiaufrufen auch anderes gelesen hätte, was den Zeichen der Zeit mehr entspricht etwa davon, daß sich auch die Einstellung der Unternehmer zu den traditionellen Maiforderungen erheblich gewandelt hat. Denn wenn der DGB in diesem Jahr die Parole der Arbeitszeitverkürzung besonders unterstreicht und dabei auf die guten Erfahrungen hinweist, die in vielen Betrieben mit der Fünftagewoche gemacht worden sind, dann ist das ein klarer Beweis auch für die Bereitschaft der Arbeitgeber, aus freiem Entschluß die Arbeitsbedingungen zugunsten der Arbeitnehmer zu ändern und die Arbeitszeiten zu kürzen, wo immer es sich machen läßt. Gewiß sind es nicht nur und überall soziale Rücksichten, die zur Einführung der Fünftagewoche geführt haben. Produktionstechnische Gründe haben dabei oft sogar eine entscheidende Rolle gespielt. Aber gerade das ist doch wohl auch ein Zeichen dafür, daß die Möglichkeiten für die Einführung des „langen Wochenendes“ von Betrieb zu Betrieb verschieden sind und sich damit dieses Faktum einer allgemeinen gesetzlichen Regelung im Augenblick noch entzieht.

Aber die Fünftagewoche (in der baden-württembergischen Industrie, die allerdings in dieser Hinsicht anderen Gebieten Westdeutschlands weit voraus ist und für die genauere Zahlenangaben vorliegen, haben sie 30 v. H. der Betriebe eingeführt, von denen aber nur etwa die Hälfte 45 Wochenstunden und weniger arbeiten) ist nicht gleichbedeutend mit der Vierzigstundenwoche. Darauf kommt es dem DGB an, und zwar bei vollem Lohnausgleich.