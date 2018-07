Liegt es immer an böswilligen Dramaturgen und unverständigen Intendanten, wenn sich keine Bühne bereit findet, das Werk eines Dichters, eines namhaften vielleicht gar, aufzuführen? Oder liegt es nicht vielleicht manchmal am Werk? Den „Neuen Lübecker Totentanz“ schrieb Hans Henny Jahnn 1930 im Auftrage der Stadt Lübeck als Festspiel. Aber weder damals noch irgendwann später führten es die Lübecker auf, noch fand sich irgendeine deutsche Bühne dazu bereit.

Nun, dreiundzwanzig Jahre später, im 60. Lebensjahr des Dichters, der 1920 den Kleist-Preis erhielt, wurde es von den Städtischen Bühnen Köln in einer Studioaufführung der Öffentlichkeit vorgestellt, die somit Gelegenheit hatte, nachzuprüfen, ob hier Versäumtes nachzuholen war. Jahnns „Neuer Lübecker Totentanz“ hat die Form eines gesprochenen Oratoriums. Er besteht aus einer Kette von Monologen und Dialogen, die von sinnbildhaften Figuren (Tod, feister Tod, Prinz, junger Mann, Mutter, Knecht und so weiter) auf grau eingefaßter, karger Bühne vorgetragen wurden. In ihnen wird bekenntnishaft über die Situation des Menschen ausgesagt. Sie ist in diesem Werk in Frage gestellt, weil dem Menschen die alten Wahrheiten verlorengegangen seien und die ausbalancierte Waage: Zeugung – Sterben nach der Ablösung des mythischen Todes durch den mechanisierten, zivilisierten Tod, dem willkürlichen Zufall ausgesetzt ist.

Soviel über Form und Inhalt. Da das Werk auf einer Bühne aufgeführt wurde, muß es mit den Maßstäben der Bühne gemessen werden. Da zeigt es sich nun, daß man nicht ungestraft auf die Grundelemente dramatischer Wirksamkeit verzichten kann, um sie durch Deklamation abstrakter Gedankengänge mit verteilten Rollen zu ersetzen. Was aber ausgesprochen wird, ist gedanklich nebelhaft, gibt sich prätenziös und ist sprachlich nicht immer leicht zu ertragen. An manchen Stellen mag wohl nur der Respekt vor der Würde des Anlasses den Zuschauern geholfen haben, den notwendigen Ernst zu bewahren. Diesen Respekt verdienen auch die Darsteller und der Regisseur Friedrich Siems, der Pathos nicht aufkommen ließ, dem schaurig-schönen Tod aber wohl doch einiges von seiner unfreiwilligen Komik hätte nehmen können.

Die Aufführung verzichtete auf die vorgesehenen Mittel der Musik, der Sprech- und Bewegungschöre und der szenischen Ausstattung. Ob dem Dichter mehr gedient gewesen wäre, wenn man sich mit diesem Verzicht nicht begnügt hätte?

*

Zwei Tage zuvor leitete Hans Henny Jahnn im Wartesaal des Kölner Hauptbahnhofes eines der regelmäßigen Mittwochgespräche. Gefragt wurde diesmal nach dem Anlaß. Nach jenem Anlaß, der einen Lebensweg so und nicht anders formt. Und nach jenen Anlässen, welche die Erschaffung eines Kunstwerkes veranlassen oder beeinflussen.

Nun gibt es zwar kein Fußballspiel, dessen Ausgang man mit tödlicher Sicherheit vorausberechnen könnte. Wählt man aber ein Thema wie: „Die Frage nach dem Anlaß“, das ungefähr alle Voraussetzungen dafür bietet:- a) mißverstanden, b) gar nicht verstanden, c) der fatalen deutschen Neigung, sich in tiefsinnigen Spekulationen um „letzte Dinge“ zu verlieren, Tür und Tor zu öffnen; läßt man dieses Thema dann in einer vollgefüllten Halle diskutieren von Menschen, die bei allem guten Willen in der Mehrheit nicht die Voraussetzungen mitbringen, es auch nur annähernd zu erfassen; leitet diese Diskussion. schließlich ein Dichter, der hier in eigener Sache reden muß, und sind zu allem Überfluß Klarheit, Genauigkeit der Diktion und Souveränität in der Gesprächsführung seine Stärken gerade nicht – darin kann man mit absoluter Sicherheit vorausberechnen, wo dieses Gespräch endet: im Nebulosen.

Wolfgang Ebert