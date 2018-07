Inhalt Seite 1 — Die sündigen Engel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor drei Jahren wurde ein Roman von Henry James zum ersten Male ins Deutsche übersetzt. Vor drei Jahren lernten wir das „Porträt einer Dame“ (so hieß der Roman) kennen, vor drei Jahren also war’s, daß wir einen Dichter entdeckten, der schon 1916, 73jährig, gestorben war. James war Amerikaner, aber – wie nach ihm Wolfe und Hemingway – fasziniert von Europa und der europäischen Literatur, vor allem von Balzac. Freilich bewunderte James Europa auf eine subtilere Weise als beispielsweise Hemingway. Er verehrte Nuancen, Verfeinerungen, minutiöse Regungen europäischen Fühlens und Empfindens. Die Problematik der Menschen fand er nicht auf den Straßen, nicht in den „Grenzsituationen“ menschlichen Daseins, wie es die Existenzphilosophen später sahen, sondern in unseren Seelen.

Wer die Menschen und ihr Schicksal so sieht, der muß sie bis in ihren leisesten Herzschlag kennen. Henry James kannte sie so.

Die sündigen Engel – so heißt im Deutschen die jetzt übersetzte Erzählung „The Turn Of The Screw“ von Henry James. (Biederstein Verlag, München. 205 S. 9,80 DM.) Das ist die Geschichte einer Erzieherin: „das liebenswürdigste weibliche Wesen, das ich je in dieser Stellung gekannt habe“ – so berichtet der Erzähler. Aber es ist nicht nur die Geschichte der Erzieherin, es ist mehr noch die Geschichte der beiden Kinder Flora und Miles, die sie erzieht. Flora und Miles sind Waisenkinder, sie werden auf dem Landsitz ihres Onkels erzogen, der selbst stets abwesend ist und der Erzieherin die Stellung nur unter der Bedingung anvertraut hat, daß sie ihn niemals um Rat fragt, sondern alles selbständig entscheidet.

Angesichts dieser Kinder aber erscheint der jungen Erzieherin die Bedingung zunächst nicht sehr schwer. Denn beide Kinder sind ungewöhnlich brav, ungewöhnlich liebenswürdig, von einer „rosigen“ Unschuld, „so sanft“..., „sie waren wie die Engel“. An einem Sommernachmittag sieht die Erzieherin die Gestalt eines unbekannten Mannes auf dem Turm des Landsitzes stehen. Die Gestalt schweigt. Beide starren sich einen furchtbaren Augenblick an. Die Erzieherin ist bleich, als sie im Haus nach dieser Begegnung mit der Wirtschafterin zusammenstößt. Sie beschreibt dieser herzensguten, aber etwas beschränkten Person die Gestalt, und Frau Grose – so heißt die Wirtschafterin – erkennt in der Schilderung einen früheren Bediensteten des Landsitzes, einen Mister Quint. Quint ist vor einiger Zeit plötzlich entlassen worden und gleich nach seiner Entlassung – gestorben.

Plötzlich entlassen wurde auch die Vorgängerin der jungen Erzieherin, eine Miß Jessel. Und auch Miß Jessel erscheint dem Fräulein. Sie steht am Ufer eines nahen Sees und starrt auf die kleine Flora. Und da entdeckt die Erzieherin: auch Flora sieht die Erscheinung, aber sie will verbergen, daß sie Miß Jessel sieht. Stück für Stück wird der jungen Erzieherin die ganze furchtbare Wirklichkeit klar: die Kinder verkehren hinter ihrem Rücken mit den Toten.

Diese Toten waren nach Aussage von Frau Grose keine guten Menschen. Sie haben ein Verhältnis miteinander gehabt und die Kinder aufs widerwärtigste an sich gefesselt. Es ist die Kraft des Bösen, die von ihnen ausgeht und die noch nach dem Tode die Kinder zu sich herabziehen will. Die Kinder aber, im metaphysischen Stadium der Unschuld, werden durch das Böse angelockt und nicht durch den verzweifelten Kampf, den ihre Erzieherin, nur auf ihr eigenes tapferes Herz gestellt, gegen „die Gespenster“ kämpft. – Vielleicht ist dies die eigentliche „Erbsünde“ des Menschen: das schon in seinem unschuldigen Zustand das Böse für ihn etwas Verlockendes hat, während das Gute ohne allen Glanz daneben steht.

Der Kampf der Erzieherin mit den bösen Toten ist der Inhalt der Erzählung, die nur in Nuancen, leisen Wendungen, Gedankenstrichen andeutet, daß hier der größte Kampf Thema ist, der in dieser Welt ausgefochten werden kann: der Kampf um unschuldige Seelen.