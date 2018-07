Das Jahr 1953 brachte für den deutschen Einzelhandel die Ausdehnung mengenkonjunktureller Erscheinungen auf alle Branchen. Wie die Hauptgmeinschaft des Deutschen Einzelhandels in ihrem soeben erschienenen 6. Jahresbericht für 1953 feststellt, haben die Mengenumsätze mehr als die Wertumsätze zugenommen. Im vergangenen Jahr haben sich die Lagervorräte etwas erhöht. Die Umschlagsgeschwindigkeit dürfte sich aber nur unwesentlich verändert haben, d. h. sie wird noch immer bei 8 gegenüber 5,5 in 1938 liegen. Der Jahresbericht weist ferner auf die weiter anhaltenden Liquiditäts- und Rentabilitätsschwierigkeiten im Einzelhandel hin. Dies bedeutet eine Verstärkung des Rationalisierungszwanges. In der steigenden Umsatzleistung je Beschäftigten (1938 = 100, 1952 = 118, 1953 = 129) kommt zum Ausdruck, daß auch im Einzelhandel noch Rationalisierungsreserven schlummern, deren Mobilisierung bis heute an der neuerungsfeindlichen Einstellung der mittelständischen Einzelhändler scheiterte.

Es ist erfreulich, daß die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels in ihrem Arbeitsbericht diese Dinge bei ihrem richtigen Namen nennt. Abgesehen davon, daß einleitende Bemerkungen eindeutig auf die Wirkungs- und Erfolgsgrenzen von Interessentenverbänden hinweisen (woraus freilich auch gewisse Spannungen in der Einzelhandelsorganisation ersehen werden könnten), befaßt sich der Jahresbericht ausführlich mit der Rationalisierung. Die Hauptgemeinschaft ist sich offensichtlich klar darüber, daß die psychologischen Hemmungen der größeren Zahl mittelständischer Betriebsinhaber schwerwiegender sind als die sachlichen Unterschiede, die von den Rationalisierungsfachleuten für den Einzelhandel gegenüber anderen Wirtschaftszweigen beachtet werden müssen. Es ist allerdings erstaunlich, wie wenig Echo die Rationalisierungsmöglichkeiten, über die gerade der deutsche Einzelhandel verfügt, in der breiten Masse der angesprochenen Betriebe finden.

Manches ist freilich noch im Fluß. Im Jahresbericht der Hauptgemeinschaft heißt es wörtlich: „Wenn man die bisherige Arbeit der Hauptgemeinschaft auf dem Felde der betrieblichen Förderung vielleicht auch nur als ein Experimentieren, als die Sammlung von Erfahrungen über den zweckmäßigen Weg und den Einsatz der Mittel ansehen kann, so hat sie doch ergeben, daß sich mit den vorhandenen und erprobten Erfahrungen bedeutsame Rationalisierungserfolge erzielen lassen. Das Kernproblem besteht heute darin, eine möglichst große Zahl von Mittel- und Kleinbetrieben dazu zu gewinnen, von den vorhandenen Möglichkeiten Gebrauch zu machen.“ Martin Dürbaum