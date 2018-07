Das große internationale Jugendturnier des Weltfußball – Verbandes endete mit einem Siege der spanischen Mannschaft. Aber die deutschen Fußballer können zufrieden sein, auch wenn ihre Mannschaft, die gegen ihren Gegner in der Endrunde unentschieden gespielt hatte, mit dem zweiten Platz vorliebnehmen mußte. Denn auch hier wurde wieder einmal der Sieger am grünen Tisch bestimmt, statt im Kampfe ermittelt zu werden.

Das zehntägige Turnier, das der Deutsche Fußballbund nach dem einstimmigen Urteil aller Fachleute vorbildlich durchgeführt hat, lockte bei 49 in 41 verschiedenen Städten ausgetragenen Spielen fast 400 000 Besucher an – ein Zuschauerrekord, den niemand erwartet hatte. Eine andere Überraschung war eben das Abschneiden unserer Jugendfußballer, die sich mit Elan in die Endrunde durchspielten. Dr. Pecco Bauwens, der Präsident des DFB, meinte am Schluß des Turniers: Mit dieser Mannschaft braucht der deutsche Fußball keine Sorge für die Zukunft zu haben, und wenn sie noch zwei Jahre zusammenbleiben könnte, wird sie sich vor dem Vergleich mit keiner Nationalmannschaft zu scheuen brauchen.“ Die gewissenhafte Jugendarbeit des DFB hat Früchte getragen.

Nur schade, daß man dem Bund nicht auch in seiner guten Absicht gefolgt ist, keinen Heroenkult mit den jugendlichen Spielern zu treiben. Der DFB hatte ausdrücklich gebeten, man möge von Namensnennungen besonders guter und erfolgreicher Spieler absehen, keine „Kanonen“ und „Stars“ herausstellen und auch die einzelnen Vereinsnamen nicht nennen. Und was war der Erfolg dieser Bitte? Die Nachrichtenbüros und die meisten Zeitungen, die für gewöhnlich dem DFB in allen nur möglichen Dingen Vorhaltungen ob seiner „Moral“ machen, brachten Namen am laufenden Bande und verherrlichten diesen und jenen Schuß eines besonders talentierten Jungen, als ob es sich um die wichtigste Sache der Welt handelte. Selbst hier könnt man nicht einmal auf Sensationshascherei und -macherei verzichten – ein neuer Beweis, daß an den Mißständen im deutschen Sport von heute die Sportpresse genau so schuld ist wie viele Funktionäre unserer großen Fachverbände!

*

Die deutschen Flieger warten auf den Tag, an dem der Bundesrepublik die Lufthoheit zurückgegeben wird. Um für diesen Tag grüstet zu sein, hat man bereits allerorts Pläne geschmiedet und sich auch schon mit der Beschaffung des notwendigen Flugzeugmaterials beschäftigt. Mitte des vergangenen Jahres wiesen wir auf gewisse kommerzielle Vorkommnisse hin, die sich bei der Bereitstellung dieser Flugzeuge im Konkurrenzkampf von Firmen ergaben. In Schweden stand eine große Anzahl brauchbarer Schul- und Sportflugzeuge (deutscher Konstruktion) zur Verfügung, die auch den Vorteil hatten, daß sie billig abgegeben werden sollten. Sie waren Deutschland durch einen bekannten alten Flugfachmann angeboten worden, doch man nahm sie nicht, da ein anderer Luftfahrtindustrieller seine (italienischen) Flugzeuge besser anzupreisen verstanden hatte. Der Erfolg war, daß weder auf die schwedischen noch auf die italo-deutschen Fluggeräte eine Option erworben wurde.

Der lachende Dritte ist diesmal der Präsident des Deutschen Aero-Clubs, der selbst Segelflugzeuge fabriziert. Er hat es verstanden, die Offerte der Schwedenflugzeuge ihrem ursprünglichen Interessenten und Vermittler abzuluchsen und bietet nun diesen Posten Doppeldecker zu einem beträchtlich höheren Preise Deutschland an! Den Schweden kann man natürlich keinen Vorwurf daraus machen, denn wer würde sich nicht gern mehr bezahlen lassen? Aber ob es sich mit den Obliegenheiten des Präsidenten eines Aeroklubs verträgt, seinen Mitgliedern Flugzeuge zu beschaffen, die teurer sind, als man sie ursprünglich und ohne sein geschäftliches Dazwischentreten hätte kaufen können, scheint doch fraglich.

Dem deutschen Flugsport hätte man wirklich einen sauberen Start gewünscht.