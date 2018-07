Der berühmte englische Schriftsteller Aldous Huxley hat sich schon seit langem von der reinen Romanschriftstellern abgewendet. Philosophie und Religion, bildende Kunst und Naturwissenschaft sind heute vor allem seine Themata. Bereits in seinem Buch „Die Teufel von Loudun“ hat er sich aber auch mit der „Selbstentäußerung“ befaßt: mit der Überschreitung der Erkenntnisgrenzen durch Alkohol und andere Gifte, durch Massenbetäubung und religiöse Verzückung. Huxley hat nun ein kleines Buch veröffentlicht „The Doors of Perception“ – „Die Tore der Erkenntnis“, in dem er auf höchst persönliche Weise zu dieser Frage zurückkehrt.

Das kleine Buch, nicht mehr als 63 Seiten stark, ist die Geschichte eines Experiments. Es verbindet den Bericht über den Genuß von vier Zehntelgramm des abgeleiteten Pflanzenstoffes Mescalin mit Worten tiefster Weisheit und Forderungen von entscheidender, wenn auch fragwürdiger Bedeutung. Huxley ist nicht nur das, was Nietzsche einen „freien Geist“ im wahrsten Sinne genannt hat – er ist auch ein scharfer Beobachter und ein mutiger Mensch.

Mescalin ist eine synthetische Droge, die dem Saft eines mexikanischen Kaktus, des Peyotl, chemisch entspricht. Seit Jahrhunderten gebrauchen gewisse Indianerstämme Mexikos und der südlichen USA die Wurzel dieses Kaktus als Betäubungsmittel. In manchen Gebieten sind mit diesem Genuß auch religiöse Riten verbunden. Vor 70 Jahren hat ein deutscher Gelehrter zum erstenmal diese Wirkungen geschildert; dann gelang die synthetische Herstellung, und vor zwei Jahren haben englische und amerikanische Psychologen die sonderbaren Rausch Wirkungen des Mescalin beobachtet und genauer erforscht. Im Mai 1953 hat sich dann Huxley selbst angeboten, unter Beisein seiner Gattin und eines befreundeten Psychologen, das Experiment des Mescalingenusses auf sich zu nehmen. Er nennt den Trieb nach „künstlichen Paradiesen“ eine naturwissenschaftliche Tatsache.

Anderthalb Stunden nach dem Mescalingenuß begann für Huxley die Veränderung der Außenwelt. Er beschreibt nacheinander, wie ein Blumenstrauß, die Möbelstücke im Zimmer, die Falten an seiner Hose, ein Gartenstuhl und ähnliche Objekte des gewöhnlichen Lebens seinem veränderten Erkenntnisvermögen erschienen sind. Er erklärt ausdrücklich, er habe keine Visionen gehabt. Die große Verwandlung betraf fast ausschließlich das Allergewöhnlichste.

Hier erklärt Huxley allerdings sofort: „Ich sah, was Adam am Schöpfungsmorgen gesehen hat: das Wunder des nackten Daseins.“ Diese „Wunder“ waren für Huxley ein paar Blumen in einer Vase. Und dasselbe Erhoben-Sein ereignet sich bei Betrachtung seiner eigenen Hosenbeine und gar beim Anblick eines Gartenstuhls auf der Veranda. Hier, draußen im Sonnenschein, war die Vision so „wundervoll, daß sie beinahe erschreckend ist. Plötzlich hatte ich eine Ahnung, was es heißt, wahnsinnig zu sein“.

Die tieferen Beziehungen zu Zeit und Raum und vor allem zu den Nebenmenschen werden durch den Mescalingenuß in das Gebiet völliger Gleichgültigkeit gerückt. Die Reaktion, sogar seiner geliebten Gattin gegenüber, ist ungefähr die: „Was bilden sich diese Menschen denn ein?“ Jeglicher Antrieb, etwas zu unternehmen oder auch nur zu wollen, erstirbt völlig. Aber auch die im gewöhnlichen Leben gültigen Qualitäten eines schönen Bildes oder einer schönen Aussicht sind gänzlich unwichtig. Als nach vielen Stunden die Mescalin-Entrückung von Huxley abfällt, empfindet er zwar keinen Katzenjammer, wie nach Alkohol oder Rauschgiften, schreibt aber doch: „Und so war ich wieder in den beruhigenden, aber höchst unbefriedigenden Zustand zurückgekehrt, den man mit Recht als „Weder bei Sinnen‘ bezeichnet.“

In einem allgemeinen Teil am Schluß seiner Bücher erwägt Huxley die Möglichkeit, der Menschheit die wohl naturwissenschaftlich notwendige „Selbstentäußerung“ nicht mehr durch Alkohol, sondern durch Mescalin zu verschaffen. Wohlgemerkt: er macht keine direkten, bindenden Vorschläge; er sagt selbst, daß Mescalin noch vervollkommnet werden müsse, da es für gewisse Personen depressiver Gemütsart gefährlich sei. Auch ideologisch hebt er durchaus hervor, daß die Gleichgültigkeit der Umwelt gegenüber und die Willenslähmung ethisch schädliche Konsequenzen seien. Trotz allem erklärt Huxley jedoch ausdrücklich, daß ein Mensch, der durch Genuß des Mescalin die „Türe in der Wand“ durchschritten hat, bei seiner Rückkehr aus dem „anderen Land“ ein weiserer und besserer Mensch sei. Die Menschheit brauche ein harmloses Mittel, sich ihrer selbst zu entäußern.

Wie gesagt – Huxley ist ein mutiger Mann; denn es braucht wohl nicht erst betont zu werden, daß dieses Büchlein auf ziemlich heftigen Widerspruch bei der Kritik, besonders bei der wissenschaftlichen Kritik, gestoßen ist; und einer, der Visionen aus seinen eigenen Hosenbeinen bezieht, braucht auf den mehr oder minder witzigen Spott der Berufshumoristen nicht lange zu warten. H. F.