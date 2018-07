Wird die Steuerermäßigung jetzt noch weiter Monate hindurch zerredet, zerrissen und zertrampelt, so werden die Kritiker, die in ihrer Verblendung so weit über das Ziel hinausgeschossen haben, gegenüber dem deutschen Volk und der Wirtschaft als die Schuldigen dastehen, wenn aus der ganzen Sache vielleicht überhaupt nichts wird, meinte Geheimrat Vocke in seiner Rede vor der Frankfurter Bank, die am 23.