In den deutschen Schulen hat das Sommerhalbjahr begonnen. Klassenfahrten stehen bevor. Gewiß wollen viele Lehrer mit ihren Schülern auf Schulreisen oder während der Ferien in den Alpen wandern. Und gerade jetzt kommt die Nachricht von der Katastrophe, die drei Lehrer und zehn Schüler aus Heilbronn im Gebiet des Dachsteins betroffen hat. Wie viele Pläne werden dadurch vereitelt, wie viele Eltern ängstlich werden, wenn sie einer Alpenwanderung zustimmen sollen?

In Wien hat ein Vertreter des Unterrichtsministeriums gleich nach dem Eintreffen der ersten Meldung aus Obertraun erklärt, daß ähnliche Vorkommnisse, etwa im Rahmen der Schulwanderungen, nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen seien, schon deshalb, weil die Lehrkräfte in Österreich ausdrücklich verpflichtet sind, die Ratschläge der einheimischen Bevölkerung stets zu befolgen.

Der Heilbronner Lehrer Sailer, der nun nach menschlichem Ermessen die Nichtbeachtung dieses Gebotes mit dem Tode und mit Vorwürfen büßen mußte, die über seinem Grab nicht verstummen werden, hat gewiß gemeint, er kenne sich auf Grund eigener Alpentouren, die er in früheren Jahren gemacht hat, genügend aus. Aber er hat folgendes nicht bedacht: daß es im Hochgebirge immer eine gewisse Zeit braucht, bis der Körper sich der dünnen Luft und der Höhensonne angepaßt hat, um Strapazen auszuhalten, die im Flachland geringfügig wären. Er hat sich ferner auf die trügerische Klarheit der Sicht verlassen, die ihm beim Aufbruch noch das ganze Dachsteinmassiv in hellster Sonnenbestrahlung zeigte. Und er hat endlich nicht zur Kenntnis nehmen wollen, daß man im besonders heiklen Gebiet dieses Massivs überhaupt während der Winterzeit (die hier weit über den April hinausreicht) bei der Schönberg-Alm haltmachen muß, wenn man sich nicht in Lebensgefahr begeben will. Kein erfahrener Alpinist, kein noch so tüchtiger Kletterer, ja nicht einmal ein Bergführer hätte zu dieser Jahreszeit die Wanderung unternommen.

Es handelt sich also bei der Katastrophe am Dachstein um einen ganz exzeptionellen Fall, um eine völlig unbegreifliche Fahrlässigkeit, deren Wiederholung leicht zu vermeiden ist, ja vermutlich durch die bittere Erfahrung der Heilbronner mit allergrößter Wahrscheinlichkeit vermieden werden wird. Der Schrecken, den die Ereignisse der Ostertage am Dachstein hervorgerufen haben, wird gewiß noch lange nachklingen. Aber es wäre verkehrt, wenn er mehr zur Folge haben sollte als die Erkenntnis, daß bei Alpenwanderungen selbstverständlich Vorsicht walten muß. Ein Grund, daß Eltern ihre Kinder einem ihnen als tüchtig und verantwortungsbewußt bekannten Lehrer auf einer Gebirgstour nicht anvertrauen sollten, ist aus der Bergtragödie in Oberösterreich nicht abzuleiten. Z.