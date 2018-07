Ihn Erich Huschke zu nennen, besagte zunächst nichts anderes als den freilich vergeblichen Versuch, ihn irgendwo einzuordnen. Zweifellos ist das kein geläufiger Name für einen kleinen, schwarzen Angorakater. Aber was sollten wir tun? Ihn gleichsam mit bürgerlichen Personalien zu versehen, schien uns der einzige Weg, seiner habhaft zu werden. Und diesen Weg zu beschreiten, war von vornherein bitter nötig. Nichts ist beklemmender, als im Dunstkreis einer Person leben zu müssen, die ständig auf ihre Überlegenheit pocht. Obwohl es sich alsbald erwies, daß auch der Name nicht das geringste nütze. Erich will eben einfach nichts von uns – weder von uns noch von irgend jemandem sonst. Dieses Geschöpf ist auf eine herausfordernde Weise selbständig.

Dazu verfügt es über Verbindungen zum Metaphysischen, die schaudern lassen. Denn das ist eine ungute Art, mit den Dimensionen und mit der Schwerkraft umzuspringen: Unter wütendem, wenn auch insgeheim lustvollem Geschrei spiralenförmig kreiselnd jagt Erich himmelan, zunächst in Stuhl-, alsdann in Tisch- und schließlich in Schrankhöhe. Das macht jede Reihenfolge, jede menschliche Stufung lächerlich. Katzen müssen so sein? Nein, nicht solch eine drohende Mischung aus Eule und Stier – wenn auch einem flauschigen, pumphosigen Miniaturstier – nicht so viel, so entmutigend demonstrierte Unbestechlichkeit! Und immerhin: ein wenig jener freudigen, wenn auch unverbindlichen Hingabe müßte man schon verlangen dürfen, ein wenig Heiterkeit, statt dieser düsteren Mißachtung. Doch statt wohlig zu schnurren, rattert Erich gelegentlich auf eine monotone Weise, als habe ihn jemand durch einen furzen, knackenden Hebelgriff in Betrieb gesetzt.

„Puß, puß“, rufen die Leute, wenn sie Huschkens ansichtig werden, und schnalzen dazu lockend mit den Lippen. Aber dann trifft sie unversehens jener wägende, erbarmungslose Blick – gelbe Glaskugeln von innen angeleuchtet –, scharf wie hinter einem randlosen Kneifer; und sie verstummen plötzlich, sehen betreten zur Seite, als hätten sie sich im Ton vergriffen und wechseln dann schnell das Thema. „Puß, puß“, ist nicht Erichs Linie. Doch solche Mißdeutungen entstehen immer wieder, und zwar ausschließlich wegen seiner Nase. Die ist blaßrosa, hingetupft und verblüffend kindlich. Und sie verführt dazu, ihn zunächst für eine liebenswerte Handvoll Wolle zu halten. Damit foppt er alle.

Erich Huschke hat Augenblicke, lähmende, fürchterliche Augenblicke, da könnte er von Kafka sein, doppelbödig, zwielichtig und in Wahrheit sein eigener Zwillingsbruder oder auch noch nicht einmal der. Gibt es nicht zu denken, wenn einer korrekt aussieht wie ein Bürovorsteher, ein Chemisett trägt, weiß auf schwarzem Grund, und dann plötzlich kreischend durch die Lüfte fährt? Zudem hat er die üble Gewohnheit, Papiere verächtlich in kleine Fetzen zu reißen. Man darf sich da nichts vormachen. Das ist kein Kätzchen, das drollig zu spielen versteht. Es sieht eher danach aus, als ob es mißbilligt, was dort geschrieben stand.

Erich ist jetzt drei Monate alt. Vielleicht ist es nur eine Frage der Selbstzucht, ob es gelingt, mit ihm zu leben. Ein zärtlicher Erich Huschke wäre schon etwas, um das zu ringen sich lohnen könnte.

Barbara Martini