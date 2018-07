Die Adler - Werke, vorm. Heinrich Kleyer A G., Frankfurt/M., beschloß auf der HV am 23. April die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 1953 mit 5 v. H. Die späte Vorlage des Abschlusses für 1952 hängt mit der Frage der Entschädigung für die als Reparationsleistung abgelieferten rd. 1100 Werkzeugmaschinen und der gesamten Einrichtung der früheren Automobilfabrik zusammen. Diese Reparations-Entnahmen, die im Jahresabschluß 1949 mit 4,77 Mill. DM ausgewiesen worden waren, erscheinen in der Bilanz zum u. 12. 53 mit 4,89 Mill. DM) der Zeitwert bei Ablieferung wird mit mehr als 10 Mill. DM beziffert.

Aus den Bilanzen für 1952/53 ergibt sich, daß die Überschüsse der Adler-Büromasdainenabteilung und der noch in voller Entwicklung befindlichen Motorradfertigung – die Fahrradproduktion tritt dagegen mehr und mehr in den Hintergrund – den Aufbau der im Organschaftsverhältnis zu Adler gehenden Vereinigte Werkzeugmaschinen Fabriken AG (VWF) und das Anlaufen und Hineinwachsen in die Fabrikation von jetzt etwa 15 verschiedenen Maschinentypen finanzieren mußten. Generaldir. Hagemeier bezifferte die seit 1950 von Adler in die VWF gesteckten Beträge auf rd. 32 Mill. DM. Nach den Darlegungen im Geschäftsbericht und den Ergänzungen von Dir. Hagemeier, ist der Aufbau von VWF – der behördlicherseits mit Krediten unterstützt worden ist – nicht so planmäßig verlaufen, wie zunächst gedacht war. Die verlängerte Bauzeit hat die Baukosten erhöht, den Anlauf des Betriebes verzögert, wodurch der auf etwa 25 Mill. DM veranschlagte Investitionsbedarf um etwa 10 v. H. überschritten wurde. Von den für die Adlerwerke selbst und die VWF insgesamt investierten mehr als 60 Mill. DM sind ca. 80 v. H. aus eigenen Mitteln aufgebracht worden, während die restlichen 20 v. H. inzwischen auf langfristige Darlehen und Hypotheken genommen werden konnten. Das inzwischen angelaufene Arbeitsprogramm der VWF von schweren Werkzeugmaschinen der spanabhebenden und spanlosen Verformung hat etwa die den Adler-Werken durch den Verlust der Automobilfabrik entstandene Umsatzlücke geschlossen. Der Gesamtumsatz von Adler, einschließlich VWF, der für 1953 mit 306 v. H. bei 1949 = 100 angegeben wird, dürfte der Produktion der letzten Vorkriegsjahre mit rd. 100 Mill. nahekommen.

Auf der HV in Frankfurt/Main wurde von den Kleinaktionären heftige Kritik an der Geschäftsführung der Adler-Werke geübt. Die Opposition drängte auf eine stärkere Berücksichtigung ihrer Interessen in den kommenden Jahren und verlangte genauere Aufklärungen über die Verwendung der investierten Mittel, insbesondere auch Auskunft über die Form der zwischen den Adler-Werken und der Vereinigte Werkzeugmaschinen Fabriken AG. bestehenden Pachtverträge. Wie vom Vorstand der Adler-Werke erklärt wurde, ist beabsichtigt, im Geschäftsbericht für 1954 eine kombinierte Bilanz beider Unternehmen zu veröffentlichen. E.