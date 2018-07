Dem Wochenbericht über die Weltrohstoffmärkte der Hamburger Kreditbank A G,dem Nachfolge Institut der Dresdner Bank in Norddeutschland,entnommen. Auf den Weltrohstoffmärkten setzte sich die leichte Anstiegstendenz fort, So lag Moodys Index von Warenpreisen für Stapelgüter (31.12. 1931 100) am 23.4. 1954 bei 438 6 gegenüber 431 7 am 23.3.1954, Eine ähnliche Entwicklung zeigen sowohl Reuters Index für britische Warenpreise wie aica der Financial Times Rohstoffpreisindex. Weder in der Bitwicklung der Rohstoffindices noch an der New Yorker Effektenbörse, die weiterhin eine feste Tendenz aufweist, spiegelt sich die US amerikanische Recession wider, was darauf hindeuten dürfte, daß der weitere Konjunkturverlauf optimistisch beurteilt wird. Bewußte Zurückhaltung, sei es US Vorratsbildung und Preisstützung oder Zurückhaltung der Erzeuger, die wissen, daß die Verbrauchervorräte weitgehend abgebaut sind und Nachfrage eintreten muß, üben einen starken Einfluß auf die Preisgestaltung aus. Den NE Metallen bietet das neie USBevorratungsprogramm, durch das dem Weltmarkt nicht unbeträchtliche Mengen entzogen werden, eine Stütze. Einen Einfluß auf die künftige Preisgestaltung dürfte vor allem die im Rahmen des Gesetzentwurfes über das US AusIandshilfsProgramm in Höhe von 35 Mrd. S enthaltene Klausel über die Errichtung einer strategischen Reserve bei der NATO in Nahrungsmitteln und anderen Gütern haben.

Einen Überblick über die Preisentwicklung in der Wodie vom 19 bis 24. April 1954 vermittelt nachstehende Tabelle: Blei — gewöhnl clb 14 00 14 00 East St. Louis clb 10 25 10 25 Sojabohnenöl raff,(tob) clb 18 32 18 63 Häute und Felle, Rind, ng l clb 15 14 15 64 Von den 23 notierten Welthandelsgütern war bei 12 die Tendenz leicht steigend bzw steigend und bei 7 leicht bis stark schwächer. Die Preise von 4 der notierten Waren, nämlich Aluminium, Kupfer, Blei und Zink, waren konstant. Getreide: An der New Yorker Getreidebörse waren die Notierungen für Roggen rückläufig, desgl der Gerstenpreis in Winnipeg. Dem Roggenangebot stand nur eine sehr geringe Nachfrage gegenüber, so daß es zu rückläufigen Notierungen kam. Dagegen konnten sich die Locopreise für Hafer, Mais und Weizenleicht festigen — Am Chikagoer Weizenmarkt belebte sich teilweise das Kaufinteresse für nahe Sichten unter dem Einfluß eines etwas regeren Inlandsmehlgeschäfts, die Termine der neuen Ernte wiesen infolge von Meldungen über Niederschläge Abstriche auf. Die Weizen- und Weizenmehlexporte der USA und Kanadas liegen im Februar und März 1S54 beträchtlich unter denjenigen der entsprechenden Monate fles Vorjahres, Im Zeitraum von Juli 1953 bis Mali 1954 exportierten die USA nur 150 4 Mill bu Weizen und Weizenmehl im Vergleich zu 250 3 Mili, bu von Juli 1952 bis März 1953. Der kanadische Weizen- und Weizenmehlexport betrug in den ersten sieben Monaten des laufenden Kalenderjahres insgesamt nur 152 Mill, bu gegenüber 207 6 Mill bu von August 1952 bis Februar 1953.

Die bisherigen Umsätze auf dem Weltweizenmarkt sind mit 11 Mill t wesentlich geringer als im Vorjahr (14 2 Mill t). Es wird daher erneut mit einem hohen Überhang gerechnet. So erwarten t. B die USA und Kanada per 1. Juli 1954 einen Überhang von 21 8 Mill t bzw. 15 0 Mill, t, Australien Und Frankreich per 1. August 1954 2 45 Mill t bzw, 1 1 Mill t, Obwohl bereits im Vorjahr ein großer Überhang vorhanden war und ein solcher, wie oben gesagt, erneut erwartet wird, spiegelt sich dieser Angebotsdruck nicht in vollem Umfang in den Preisen vrider. Dieses ist darauf zurückzuführen, daß das Angebot am Weltmarkt nicht den tatsächlichen Angebotsverhältnissen entspricht, well große Mengen von den Produktionländern eingelagert und somit aus dem Verkehr genommen werden, Die Schwierigkeiten auf: dem Weizenmarkt werden noch dadurch verstärkt, daß die Verkäufe im. Rahmen des IWA, das eine Stabilisierung des Weltweizenmarktes erreichen sollte, sehr gering sind, da der Bedarf der Importländer, dank eigener guter Ernten, kleiner ist, als angenommen wurde, und außerdem die Importländer den gegenwärtig geltenden Preis noch als zu hoch ansehen. Von der Gesamtexportquote des IWA Jahres 195354 in Höhe von 11 462 Mill t haben äie USA, Kanada, Australien und Frankreich bis zum 13, April 1954 erst 5 034 Mill t oder 49 9 v. H, verkauft. Erschwerend auf die Lage der USA, Kanadas und Australiens wirkt sich aus, daß Großbritannien nicht dem IWA beigetreten ist und außerdem Verschiebungen in seinen Bezugsländern eingetreten sind. Während im Vorjahr obige drei Länder praktisch die einzigen Weizenlieferanten Großbritanniens waren, bezog es in den ersten beiden Monaten dieses Jahres nur etwa 55 v, H seiner Weizenimporte aus diesen Ländern und die restlichen 45 v. H. vornehmlich aus der UdSSR und Frankreich.

NE Metalle: In letzter Zeit weisen die NE Metallmarkte eine bemerkenswerte Festigung auf, was einmal auf die an das neue US Bevorratungsprogramm geknüpften Erwartungen zurückzuführen sein dürfte und zum anderen darauf, daß infolge des Abbaues der Lagervorräte eine stetige Nachfrage zur Deckung des dringendsten Bedarfs vorhanden ist Ära letzten Tag der Berichtswoche kam es vor allem in London zu einer Tendenzfestigung infolge von Deckungen, die im Hinblick auf die bevorstehende Konferenz in Genf durchgeführt wurden. Zinn: Das hohe Preisniveau der Zinnotierungen der Vorwoche konnte nicht gehalten werden. Unter dem Einfluß der kritischen politischen Lage in Indochina war der Londoner Kassa Preis am 12 d. Mts von780£ lgt auf 820 £ lgt gestiegen. Die daraufhin eintretende Entspannung führte zu einem Preisrückgang, jedoch kam es am letzten Tag der Berichtswoche sowohl in New York als auch in London erneut zu einem Preisanstieg. Gegenwärtig liegt der Londoner Kassa Preis mit 746 25 £ Igt (23.4) wesentlich über dem Preis von 720 £lgt, der für die Bildung eines Puffervorrates im Rahmen des geplanten Internationalen Zinnabkommens vorgesehen ist. Wenn auch die Internationale Zinnstudiengruppe mit einem Überschuß von 48 000 trechnet, so erhält dennoch der Zinnmarkt dadurch eine Stütze, daß die USA den größten Teil dieses Überschusses in ihre Reserve übernehmen werden und daß außerdem mit einer etwa 50% igen Kürzung der bolivianischen Erzeugung gerechnet wird. Außerdem macht sich in verstärktem Maße bei den Verbrauchern die Tendenz bemerkbar, ihre abgebauten Lagervorräte wieder aufzufüllen.

Schweißwolleund Kammzüge: Audi inder Berichtswoche setzte sich die Anstiegstendenz fort. Die New Yorker Notierungen für Schweißwolle und Wollkammzüge erzielten, ausgelöst durch Käufe des Handels und der Kommissionshäuser in Erwartung eines regeren Kaufinteresses für Wollerzeugnisse im Herbst, einen saisonalen Höchstpreis. Außerdem wirkte die feste Verfassung der Rohwollmärkte tendenzstützend — Ende der Berichtswoche erklärte der sowjetische Handelsattache in Australien, daß die UdSSR ab sofort keine Wollkäufe mehr in Australien infolge des Ab