Die englische Himalajaexpedition schenkte ihrer Königin zum Krönungstag die Eroberung des höchsten Berges der Erde. Diese Geste war inmitten der mittelalterlich-sakralen Krönungsfeierlichkeiten zum mindesten für einen der Expeditionsteilnehmer die sakralste: für den eingeborenen Träger Tensing. Denn für ihn bedeutete die Besteigung des Mount Everest ein Pilgergang zu den Göttern und ihrem erhabenen Thron auf dem Gipfel der Welt. Sherpa Tensings Sieg am Everest heißt der französische Bericht, den Yves Malartik nach Gesprächen mit dem Bergführer der siegreichen Expedition geschrieben hat und der jetzt in einer guten Übersetzung von H. A. Weseloh in Deutschland erschien. (Hoffmann und Campe Verlag, 309 S., 12,50 DM.) Dieses Buch unternahm und bestand ein doppeltes Wagnis: die Darstellung eines der dramatischsten Kapitel aus der Geschichte menschlicher Leistungen durch einen Unbeteiligten und – als wohl noch größere Klippe – die Darstellung aus der Perspektive Tensings, des einfachen Sohnes eines Gebirgsvolkes an der indisch-tibetanischen Grenze, dessen Stammesbezeichnung Sherpa von den Europäern zur Berufsbezeichnung der begehrtesten Träger am Himalaja, der Mitglieder eben dieses Stammes gemacht wurde.

Für jeden Sherpa, besonders aber für den frommen Tensing, den die Berichte vieler vorhergegangener Expeditionen als den besten und den Gentleman unter den eingeborenen Trägern bezeichneten, bedeutet ein Ansturm auf den Mount Everest (in ihrer Sprache heißt er „Sitz der ewigen Mutter der Winde“) mehr als ein fast übermenschlicher Sieg der Ausdauer und des Mutes über die Elemente, über die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit, über die Angst vor der luftleeren Höhe über 8000 Meter, die den Menschen rauschhaft verwandelt und seiner geistigen und körperlichen Kräfte beraubt. Für den Sherpa liegen Sieg und Niederlage in der Hand der Götter und ihrer Diener, der Dämonen. Diese von seinem buddhistischen Glauben diktierte Sicht gibt Tensing die Kraft, immer wieder zum Gipfel aufzubrechen, mit gelassener Heiterkeit das fremde, zuweilen kränkende Wesen der weißen „Sahibs“ zu ertragen und schließlich seinen Sieg ebenso demütig hinzunehmen, wie das Scheitern des letzten Aufstiegs aller vorhergegangenen Expeditionen.

Es ist ein weiter Schritt von diesem männlichen Bericht zu dem portugiesischen Tagebuch Einfache Herzen von Rudolfo Caltofen. (Agis Verlag GmbH Krefeld, 209 S., 12,80 DM.) Und es besteht doch eine Beziehung. Denn auch dieses Buch schildert eine Eroberung. Der Autor, der mit fast weiblich empfindsamer Feder das Fazit eines langen Aufenthaltes zieht, hat Portugal für sich und seine Leser mit dem Herzen erobert. In lauter kleinen, alltäglichen Szenen setzt er wie ein Aquarellmaler mit leichten Farben die Akzente auf das Bild des lusitanischen Volkes und seines Landes. Es ist ein Bild einfacher, gläubiger und ihrer Geschichte stolz bewußter Menschen. „Azulejos“ heißen die bunten Mosaike aus Tonfliesen, die man überall in Portugal als alte Volkskunst findet. Und Azulejos aus den Farben und Düften des Landes, aus den Spielen und Tänzen des Volkes, seinen Prozessionen und Gebräuchen, seinen Freuden und Sorgen und seiner lebendig überlieferten Geschichte hat Caltofen in diesem liebenswerten Buch zusammengesetzt. m. z.