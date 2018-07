fg., Karlsruhe

Der Wiederaufbau des Karlsruher Schloßplatzes schnitt jetzt Fragen an, die nicht nur Architekten und Städtebauexperten, sondern auch die Karlsruher Bevölkerung auf den Plan gerufen haben. Soll die noch in Ruinen angedeutete Karlsruher Bautradition weitergeführt oder soll nach modernen architektonischen Gesichtpunkten gebaut werden?

Als die Franzosen 1689 Markgraf Carl Wilhelms Residenz in Durlach zerstörten, legte er mit dem neuen Schloß im Hardtwald zugleich den Grundstein seiner Stadt Karlsruhe Die fächerförmige Schloßanlage fand als städtebauliches Kuriosum Eingang in die stil- und baugeschichtlichen Lehrbücher aller Welt. Im 19. Jahrhundert goß Stadtbaumeister Friedrich Weinbrenner die barocke Fürstenlaune in eine klassizistische Form, die die Bombennacht vom 4. Dezember 1944 zerstörte. In der Zwischenzeit ist man darangegangen, die Lücken des innersten Zirkelschlages am Schloßplatz wieder auszufüllen. Der Aufbau des jetzigen

Regierungspräsidiums hielt sich an die klassische „Weinbrenner-Fassade“ mit Arkadengang. Für den Neubau der Landeskreditanstalt wurde ein Entwurf des Konstanzer Architekten Dipl.-Ing. Blomeier preisgekrönt, der das Bauproblem auf moderne Weise löst. Bei dem Wiederaufbau des Landratsamtes ist nun die Streitfrage „Weinbrenner“ oder „Blomeier“ entbrannt. Baudirektor Kölmel vom Regierungspräsidium plädierte für die Berücksichtigung des typischen Weinbrenner-Gepräges. Er hatte dafür nicht nur das materielle Argument eines bestehenden Ruinenwertes von 400 000 bis 450 000 DM, sondern auch ideelle Oberlegungen. Der Gesamtkomplex Schloß und Schloßplatzbauten, das historische Herz Karlsruhes, müsse in seiner Einheit wiederhergestellt werden. Dr. Fischer von der Bauaufsichtsabteilung der Inneren Verwaltung verurteilte „Attrappen“. Neubauten müßten das architektonische Gesicht unserer Zeit zeigen. Der Streit der Experten setzt sich nun unter der 200 000 köpfigen Bevölkerung fort. Einheimische wie „Zugewanderte“ sind sich in der überwiegenden Mehrheit in dem Wunsch einig, der Karlsruher Schloßplatz, ein einmaliges Zeugnis „höfischen“ Städtebaues, möge in seiner ursprünglichen Form erhalten und nicht durch moderne Bauten nivelliert werden.