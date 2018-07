Am 29. April wird in einer Feierstunde die neuekatalytische Crackanlage auf dem Gelände der Esso-Raffinerie in Hamburg-Harburg eingeweiht. Damit ist die Esso-Raffinerie – nunmehr mit einer Jahreskapazität von 1,84 Mill. t Rohöl – um die modernste Produktionsanlage des Kontinents bereichert worden.

Die 1928/29 errichtete Raffinerie gehörte im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens zu den wichtigsten. Asphaltlieferanten Europas mit ständig wachsender Produktion. Ende des Krieges wurden die Werkanlagen mit 720 000 t jährlicher Produktionskapazität zu 80 v. H. vernichtet, aber schon wenige Jahre nach Kriegsende war das Werk nach modernen Grundsätzen zur Vollraffinerie ausgebaut worden. Fast die Hälfte der hamburgischen Raffineriekapazität von insgesamt 4 Mill. t entfällt heute auf die Esso.

Die neue Crackanlage stellt ein wichtiges Teilstück in dem vielseitigen Planungsprogramm dar, das die Esso A. G. vor einigen Jahren aufstellte. Die Investierung von rund 50 Mill. DM, die das Gesamtprojekt erforderte, hat sich auf die hamburgische Wirtschaft belebend ausgewirkt. Im Crackverfahren wird in der jetzt in Betrieb genommenen Anlage Benzin, Heizöl und Heizgas gewonnen. Anders als im Destillationsprozeß, bei dem die unveränderten Ölmoleküle nach ihrer Größe sortiert werden, erfolgt beim Cracken eine Aufspaltung großer Kohlenwasserstoff-Moleküle in kleinere, wodurch aus der gleichen Menge Rohöl doppelt soviel Benzin gewonnen werden kann wie bei bloßer Destillation. Das Crackbenzin hat überdies den Vorteil, besonders klopffest, also motorisch wertvoller zu sein. Als Katalysator dient ein tonartiges, feinkörniges Material. Die gewaltige Anlage wird von einer einzigen „Kommandobrücke“ aus von wenigen Männern gesteuert.

Angesichts der ständigen Steigerung des Mineralölverbrauchs, der sich im Bundesgebiet seit der Währungsreform um ein Vielfaches erhöht hat, stellt die neue Crackanlage der Esso eine notwendige Ausweitung der deutschen Verarbeitungskapazität auf dem Mineralölgebiet dar. Vor allem werden eine elastische Marktanpassung und auch eine Qualitätssteigerung ermöglcht.