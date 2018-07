Es lagen gerade vierzehn Tage dazwischen. Nämlich zwischen dem großartigen Empfang, den der griechische Koordinationsminister Markezinis dem Kanzler der Deutschen Bundesrepublik auf seiner heimatlichen Felseninsel Santorin bereitete, und seiner Demission. Was stand hinter diesem Rücktritt?

Zunächst herrschte tiefes Schweigen. Lediglich die Opposition stürzte sich mit Lust auf diese einmalige Gelegenheit. Denn von den beiden „Großen“ der Sammlungsbewegung war der Marschall, der Held des Bürgerkrieges und der Sieger vom Grammosgebirge, der weniger angreifbare. Markezinis aber, jung, dynamisch und offensichtlich erfolgreich, bot Angriffsflächen. Hatten nicht im vergangenen Jahr die Produzenten, die Unternehmer und Händler gut verdient? Und war die Not der Arbeitnehmer nicht noch größer geworden?

Der Marschall wies schließlich in einer Regierungserklärung, mit der er die Neubesetzung eines Drittels aller Ministerien bekanntmachte, auf die anerkennenswerte wirtschaftliche Leistung des Koordinationsministeriums hin und fügte hinzu, diese wirtschaftspolitische Linie werde im gleichen Geiste fortgeführt werden. Dafür spricht auch die Tatsache, daß der neue Koordinationsminister Kapsalis, der bisherige Stellvertreter Markezinis, ein enger Freund des Gestürzten ist.

Man mag nicht unrecht haben mit der Folgerung, daß dem Marschall die Persönlichkeit Markezinis etwas zu „dynamisch“ war: Markezinis stand dicht vor der Inangriffnahme bedeutender industrieller Investitionsprojekte, die vorwiegend mit sehr hohen und langfristigen deutschen Lieferkrediten verwirklicht werden sollten. Es wären die größten Einzelprojekte gewesen, die Griechenland bisher in Angriff genommen hätte, und sie hätten dem hinter Markezinis stehenden Großindustriellen Bodosakis große Macht zuspielen können. Macht im Staate aber ist stets gefährlich, wenn sie außerhalb der Regierung steht.

Auch Markezinis selbst hat bisher geschwiegen. Er reist auf einige Monate ins Ausland. Er tut das gleiche, was sein Gegner aus dem letzten Wahlkampf, Venizelos, vor eineinhalb Jahren getan hat: er geht zu Schiff nach Frankreich.

Aber diese Tage boten nicht nur eine Sensation auf der Regierungsseite. In der gleichen Woche legte auch Markezinis politischer Gegner Sophokles Venizelos, der Sohn des großen griechischen Staatsmannes aus dem ersten Weltkrieg, den Vorsitz der mächtigen liberalen Oppositionspartei nieder. Man kann nicht annehmen, daß Venizelos damit aus der Politik ausscheiden will. Viel eher sieht es nach der Vorbereitung eines Comeback aus. Die beiden großen Oppositionsparteien, die Liberalen und die demokratische Volkspartei, könnten vielleicht einen Verschmelzungs- oder einen Annäherungsprozeß versuchen. Hat Venizelos im stillen diese Rechnung aufgemacht und wartet er auf ein Ergebnis? C. M.