Von Norbert Jacques

Die Zeit ist da, in der die Stadtleute die Reiselust wieder unbezähmbar überkommt. Vergessene Einrichtungen streben wieder Wirklichkeit zu werden: Konferenzen in den Reisebüros, Schleckern in den Reiseführern, mit Hotelprospekten planen ... Und da erscheint vor dem geistigen Auge die Speisekarte der Gaststätten, auf Reisen so bedeutender Gegenstand täglicher Lektüre. Und der Hotelportier tritt bereits vors Haus und schaut durch die Frühjahrssonne zur Ecke, um die der Weg vom Bahnhof, von der Dampferanlegestelle oder der Autobahn kommt.

In Deutschland geschieht es oft, daß man die Speisekarte nicht gleich als das erkennt, was sie ist, und schwankt, ob man es mit etwas Bibliophilem oder Lexikographischem zu tun hat. Eingefügte Passagen scheinen Zitate aus einer Art von Knigge zu sein und sagen dem Gast etwa, daß zu Sauerkraut mit Speck durchaus keine Spätlese Marcobrunner 1949 zu bestellen ist, oder daß grundsätzlich die gehaltloseren Weine den Beginn und die wertvolleren den Beschluß machen sollten, obwohl der gesunde Verstand es umgekehrt anraten, dem noch unberührten Gaumen das Bessere anbieten würde.

Heute begegnet man auf den meisten deutschen Speisekarten nebeneinander dem System des freien Wählenlassens oder der Bindung an die Wahl des Wirtes im Menu. Menu kommt vom italienischen minuta (nicht die Zeitbestimmung minuto) das heißt: Entwurf. Minuta del giorno: ein vom Wirt entworfenes Verzeichnis der Auswahl der Speisen, aus denen sich die Mahlzeiten des Tages zusammenfügen. Der gute Wirt setzt bei der Ausarbeitung alle Kenntnisse und alle Gewissenhaftigkeit ein. Die Arbeit an Menu und Speisekarte muß die heiligste seines Tages sein, denn ihr Lohn und Ergebnis ist die Tradition, die das Sternchen im Baedecker bringt.

In Bregenz konnte man vor einigen Jahren ein erhebendes Beispiel erleben. Der Storchenwirt war gestorben. Solange er gelebt, hatten er und seine Frau die Stunde nach dem Frühstück gemeinsam jener Arbeit gewidmet. Da er tot war, machte die Frau es allein, ging mit der fertigen Speisekarte, die sie im Sinne des Verstorbenen zusammengestellt, morgens zum Grab und las sie dem Toten als ein Gebet vor, das Irdisches und Ewiges verband. Es war eine Huldigung an die Gemeinsamkeit, die der Tod nicht hatte zerstören können.

In den romanischen Ländern fällt es niemals einem Einheimischen ein, nicht das Menu zu bestellen, in dem Wirt und Koch ihre besten Absichten auf den bestimmten Tag konzentrierten. Die meisten französischen Provinzgasthöfe kennen eine Speisekarte mit Auswahlmöglichkeiten überhaupt nicht, und man würde eine unheilvolle Verwirrung bei ihnen anrichten, wollte man etwas zum Essen bestellen, das für den Tag nicht in der Laune des Wirtes oder des Koches gelegen wäre. Bei uns hingegen begegnet man der festgelegten Speisefolge mit einer Mischung von Hochmut und Mißtrauen. Man fühlt sich nicht wohl dabei, mit dem Mann am Nebentisch in ein und denselben Topf geworfen zu werden, wie er auch das essen zu müssen, was der Wirt vorgeschrieben hat.

Seit dem Krieg mit seinen Einschränkungen hat sich darin manches geändert. Nicht aus gastronomischen Gründen, nicht aus Einsicht und Vertrauen in die Arbeit des Wirtes und seines Küchenchefs, sondern durch wirtschaftliche Rücksichten genötigt.