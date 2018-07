Groteske von Otto F. Beer

Mein Freund Bernhard ist ein großer Biologe und ein Mann von starker Phantasie. An einem lauen Frühlingsabend, als wir auf der Terrasse seines Landhauses saßen, erzählte er mir die Geschichte, die er bis dahin sorgsam vor mir verborgen hatte. Vielleicht war das altmodische Fuhrwerk schuld daran, das da vor unseren Augen, gezogen von einem noch altmodischeren Pferd, über die Landstraße hinholperte. Wir sahen beide schweigend dem Fahrzeug zu. Dann sagte Bernhard mit einem Seufzer: „Ja – bei dieser Gelegenheit fällt mir das Aufopfern ein.“

„Das was, bitte?“ beeilte ich mich zu fragen.

„Ja – kennst du denn nicht die Geschichte meiner Pferdezucht?“ Er wandte sich verblüfft zu mir herüber, und ich tat ihm den Gefallen, völlig ahnungslos zu sein. Er fuhr fort: „Als ich noch mein Landgut hatte...“

„Du hast ein Landgut gehabt?“

„Als ich noch mein Landgut hatte, besaß ich auch einen ganz respektablen Pferdestall. Aber ich machte mir nicht viel aus Pferden. Ich fuhr lieber Auto. Eines Abends nun komme ich im Wagen heim – zugegeben, ich fuhr ein wenig rasch –, da führt gerade ein etwas ungeschickter junger Stallbursche eine Stute quer über den Hof. Ich bemerke es zu spät, bin bereits ziemlich scharf in den Hof eingefahren und muß keine zwei Meter vor dem Tier jäh abbremsen. Der Wagen hält natürlich tadellos, aber die Stute ist heftig erschrocken. Sie ist rasch zur Seite gesprungen, ihre Nüstern blähen sich auf, die Flanken zittern, Angst blickt aus ihrem Auge. Nun – ich denke nicht weiter darüber nach, bringe meinen Wagen in die Garage und höre kaum hin, als mir der Bursche erzählt, die Stute sei tragend. Selbstverständlich soll man ein Tier in diesem Zustand nicht erschrecken. Aber für guteRatschläge war es ja nun ein wenig spät. Einige Zeit nachher kommt das Fohlen zur Welt und – was meinst du? – es hat entzückende kleine Räder unter dem Bauch!“

Ich schüttelte ungläubig den Kopf, aber Bernhard war nun einmal in Fahrt.