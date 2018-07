Die Mitwirkung eines blinden Richters als Beisitzer in einem Kollegialgericht, das als Tatgericht entscheidet, bedeutet keine Verletzung des Grundsatzes der Unmittelbarkeit.“ Diese Feststellung hat jetzt der Bundesgerichtshof getroffen, nachdem die Staatsanwaltschaft einer Vorinstanz eine Verletzung des Verfahrens gefügt hatte, weil in einer Beruf Unterhandlung ein von Jugend an erblindeter Richter als Beisitzer mitgewirkt habe. In denRevisionsgründen wurde geltend gemacht, daß das fehlende Sehvermögen eines Richters den Grundsatz der Unmittelbarkeit verletze.

Die Revision der Staatsanwaltschaftwurde verworfen. Damit stellten sich die Bundesrichter hinter ihren blinden Kollegen. Die Blinden – so argumentierten sie – seien in der Regel mit einem so fein ausgebildeten Gehörsinn ausgestattet, daß sie jede Schwankung der Stimme und jede Änderung des Tonfalls wahrnehmen. Es könne also geradezu ein Vorteil sein, wenn in einem Kollegialgericht sehende Richter mit einem blinden zusammenarbeiteten, „weil sie die unter Umständen ausschlaggebenden Imponderabilien mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen“. In dem der Revision zugrundeliegenden Fall stehe fest, daß der blinde Beisitzer sich mit Hilfe einer besonderen Vorrichtung ausreichende Notizen machen konnte, und daß die von ihm ohne Hilfe entworfenen Urteilsgründe das Ergebnis der Hauptverhandlung so wiedergaben, wie es sich auch den sehenden Richtern dargestellt habe. Der Einwand der Revision, das Gesetz gestatte die Beteiligung eines blinden Richters nicht, treffe nicht zu. G.