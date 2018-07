Der mutig experimentierende „Kleine Bogen“ Luigi Malipieros im Torturm des Mainstädtchens Sommerhausen hat das Privileg, sich an Werke wagen zu dürfen, welche die größeren Bühnen nicht bringen können oder nicht zu geben willens sind. Das gilt auch von dem Vorhaben, das Faust-Thema einmal durch die Bühnendichtung der Weltliteratur zu verfolgen, einem Plan, der den interessierten Zuschauer vor allerlei Überraschungen stellt. Wurde es bereits in den beiden Aufführungen des Marlowschen „Dr. Faustus“ und des „Puppenspiels von Dr. Johannes Faust“ deutlich, so bestätigt es Calderons „Mágico prodigioso einmal mehr, wieviel, dieses allesbewegende Thema auf seinem Wege durch die Völker an fester Prägung gewonnen hat, ehe Goethe sich seiner bemächtigte. Überraschend, was sich hier bei Calderon schon vorgebildet findet: der Teufelspakt und die bildnishafte Erscheinung des begehrten Weibes, der Wunsch nach dem Verweilen des glückhaften Augenblicks, Wald und Höhle – Goethe hat Calderons Dichtung 1794 kennengelernt, Immermann führte sie 1836, wahrscheinlich zum erstenmal in Deutschland, auf seiner Düsseldorfer Modellbühne auf.

Die Fabel, im Grunde nichts anderes als die christliche Cyprianus-Legende, läßt in Calderon natürlich den Theologen vor den Dichter treten. Die gewaltige Disputatio zwischen Cyprian und Luzifer, die das Wesentliche der Dichtung ausmacht, ist ein theologisches Streitgespräch über das Wesen Gottes und des Menschen, Dieses Glaubensanliegen, das Calderon hier wie in allen seinen Dichtungen vertritt, handelt er zweimal ab, einmal auf der geistigen Ebene in der Begegnung der drei Personen Cyprian – Justina – Luzifer, zum anderen – und dieses Kunstmittel hat er mit Shakespeare gemeinsam – auf der des Alltäglichen, oft Komischen (Moscon – Livia – Clarin). Aber das zweite ist auch in bühnendramatischer Hinsicht die Unterstreichung und Verdeutlichung des ersten. Hier kann man mit Malipieros Bühnenbearbeitung (der die Übersetzung von Hans Schlegel zugrunde liegt) rechten, wenn er die zweite (Diener-)Handlung ausscheidet; sie ist ebensowenig Beiwerk, wie etwa die Rüpelszenen im „Sommernachtstraum“ oder die Malvolio-Maria-Bleichenwang-Episode in „Was ihr wollt“. Andererseits jedoch erreicht Malipiero durch die Beschränkung auf nur neun Szenen der Handlung Cyprian – Justina – Luzifer eine so unerhörte Straffung, daß man sich verwundert fragt, weshalb das Theater an einer solchen Dichtung einfach vorübergeht, die auch der leidigen kassentechnischen Publikumswirksamkeit sicher sein darf.

Malipieros Regie verstärkt die geschlossene Wirkung seiner Inszenierung durch eine stetig gesteigerte Szenenführung, durch betonten Wechsel im Sprechrhythmus, durch sparsame musikalische Untermalung. – Albert R. Pasch ist ein Cyprian, voll starker dramatischer Spannung in der Geste wie vor allem in der wohlklingenden Sprache. Demgegenüber ist Luigi Malipieros Luzifer ein leicht resignierender, aber stets lauernder und darum gefährlicher Satanas, ein grinsender Dialektiker, ein unheimlicher Dämon. Christa Dehne gibt der Justina eine ruhige, fast statuarische Haltung. A. Meyer