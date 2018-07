Inhalt Seite 1 — Die finanziellen Voraussetzungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Man wird es Bundesernährungsminister Lübke als ein besonderes Verdienst anrechnen müssen, daß er als erster verantwortlicher Agrarpolitiker der Nachkriegszeit eine Linie zu befolgen gedenkt, die sich organisch in die allgemeine, auf Integrierung gerichtete Wirtschaftspolitik einpaßt. Er ist der Auffassung, daß die deutsche Landwirtschaft in den Stand gesetzt werden kann, innerhalb großer Wirtschaftsräume wettbewerbsfähig zu sein. Dafür sind allerdings noch eine Reihe von Voraussetzungen zu schaffen, denn es ist natürlich der Landwirtschaft nicht möglich, den Sprung in das kalte Wasser eines völlig freien internationalen Wettbewerbs sofort zu wagen. Dies müßte zu nicht voraussehbaren und wahrscheinlich auch nicht mehr korrigierbaren Strukturänderungen führen, deren politische Folgen verhängnisvoll sein können.

Ohne Änderung der Ertragsstruktur, das sieht auch der Bundesernährungsminister ein, ist kein Wandel zu schaffen. Die Bodenzersplitterung muß überwunden werden. Nicht minder wichtig ist eine Verbesserung der Siedlungsstruktur. Die auf dem viel zu engen Raum zusammengedrängten Höfe der meisten Dörfer liegen zu weit vom Acker entfernt; Stallungen, Scheunen usw. lassen sich oft genug nicht mehr modernen Anforderungen anpassen. In einer Unzahl von Fällen ist es deshalb besser, den alten Hof aufzugeben und draußen in der Gemarkung neu zu bauen. Vor allem aber sind zahlreiche Betriebe viel zu klein, um rationell bewirtschaftet werden zu können. Die Ausrüstung mit modernen Landwirtschaftsmaschinen verlangt eine ausreichende Ackerfläche, damit das in den Maschinen investierte Kapital genutzt werden kann. Ein Traktor z. B., der auf einem Hof von 20 ha rationell arbeitet, verliert seine Wirtschaftlichkeit da, wo man nur 10 ha Acker bestellt.

Eine Vergrößerung der Höfe bedeutet, daß andere Höfe aufgegeben werden müssen. Hier liegen die Verhältnisse in der Landwirtschaft gänzlich anders als im Gewerbe. Die Industrialisierung hat zwar auch dort zu einer Konzentration der Produktion geführt und dabei ganze Erwerbszweige zum Erliegen gebracht. Auf der anderen Seite entstanden aber neue Handwerkszweige, so daß, entgegen allen marxistischen Prophezeiungen, die Klein- und Mittelbetriebe hier nicht verschwanden, sondern im Gegenteil eine Renaissance erlebten. Das war alles möglich, weil sich im Gewerbe die Produktionsmittel unbeschränkt schaffen lassen. In der Landwirtschaft dagegen läßt sich das Hauptproduktionsmittel, der Boden, nicht vermehren. Mit einer Schaffung großer und leistungsfähiger Betriebe also wird zwar der Bauernstand auf eine gesundere Basis gestellt, aber die Zahl der selbständigen Existenzen wird dabei verringert. Das ist der Grund dafür, daß man bisher vor diesen Maßnahmen zurückgeschreckt ist. Die traditionelle deutsche Agrarpolitik war darauf gerichtet, nach Möglichkeit alle bäuerlichen Betriebe zu erhalten. Wenn es hier Minister Lübke gelingt, einen Wandel in der Auffassung seines eigenen Hauses, in den Reihen der Bauernverbände und vor allem auch draußen auf dem Lande zu schaffen, dann schlägt er damit nicht nur eine Bresche in eine verhärtete Ideologie, sondern nicht minder in die seit Jahrzehnten erstarrte deutsche Agrarstruktur.

Die dem Bundesernährungsminister jetzt zufallende Aufgabe wird nicht leicht sein. Sie wird auch nur zum Ziele führen, wenn der Minister nicht vereinsamt, sondern Freunde und Mitstreiter in allen der Landwirtschaft wohlgesinnten Kreisen findet. Für die Zukunft geht es also nicht mehr darum, die Landflucht zu bekämpfen, sondern sie in vernünftige Bahnen zu lenken. Das aber kann nur gelingen, wenn den weichenden Landwirten, vor allem auch den weichenden Erben, die Chance geboten wird, in der heimatlichen Umgebung zu bleiben und in einem neuen Beruf ihre soziale Stellung zu behaupten oder gar noch zu verbessern. Dazu muß der Staat seine Hilfe bieten, und dafür müssen vor allem auch Handel und Industrie sich aufgeschlossen zeigen.

Diese neue Agrarpolitik müßte aber sehr schnell an der Unzulänglichkeit der Mittel eine Grenze finden, wenn man versuchen sollte, sie administrativ zu lösen. Eine wirklich gesunde Agrarstruktur läßt sich nur in einer liberalen Ordnung schaffen. Man muß den Markt aus seinen Fesseln befreien, und zwar dort, wo es in diesem Zusammenhang vor allem entscheidend ankommt, nämlich bei den Grundstücken. Es müssen verschiedene Zöpfe abgeschnitten werden, damit wieder Bewegung in den Markt landwirtschaftlicher Grundstücke hineinkommt. Natürlich müssen die Grundbücher erhalten bleiben; aber die Gebühren und Steuern, die bei jedem Grundstückswechsel fällig sind, sollten radikal abgeschafft werden. So, wie die Dinge heute liegen, fällt es keinem Bauern ein, einen Acker mit seinem Nachbarn zu tauschen: die Kosten sind zu hoch, das Verfahren ist zu umständlich.

Die Preise für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke müssen sich frei bilden können, damit der schlechte Wirt, aber auch die vielen Verpächter, denen Landstücke im Erbgang in der vergangenen Zeit zugefallen sind, einen Anreiz finden, sich von ihrem Besitz zu lösen, und damit der tüchtige Wirt, der hohe Preise zu zahlen vermag, auch zu dem Lande kommt, das er braucht, um seinen Hof zu einer optimalen Größe zu bringen. Gäbe es einen wirklich freien Grundstücksmarkt, so wäre wahrscheinlich die Bodenzersplitterung gar nicht so groß.

Natürlich kann der Staat nicht ganz auf eine Überwachung des Grundstückmarktes verzichten; die Erhaltung des Familienbetriebes liegt im politischen Interesse. Es muß verhindert werden, daß reichgewordene Städte etwa ihr Vermögen in landwirtschaftlichen Grundstücken anlegen, die sie nicht selbst bearbeiten. Zu einer Pächterwirtschaft sollte es jedenfalls in Deutschland nicht kommen. Man wird auch verhindern müssen, daß Industrieunternehmen die ihnen benachbarten Höfe nach und nach aufkaufen, um durch Nachbarrechte nicht geniert zu werden. Schließlich wird auch kein Mensch einer Renaissance des Großgrundbesitzes in Westdeutschland das Wort reden, wofür, nebenbei bemerkt, auch keine Gefahr besteht. Es bleibt so eine ganze Menge von Überwachungsmaßnahmen für den Staat übrig, aber es wäre verhängnisvoll, wenn das Überwachungsrecht dazu mißbraucht werden würde, um selber gestaltend in die individuellen Belange der Bauern einzugreifen. Schafft man so in einem weit genug gezogenen Rahmen einen wirklich freien Grundstücksmarkt, so muß es zu einer Auslese der besten Landwirte kommen. Das aber ist notwendig; denn die Qualifikationen sind in der Bauernschaft weiter gestreut, als landläufig angenommen wird. Wie wäre es anders zu erklären, daß z. B. in einem südwestdeutschen Lande unter den buchführenden Landwirten Erfolgsunterschiede zwischen 400 DM Überschuß und 400 DM Verlust je ha festzustellen sind?