Ein Drittel aller Renten, erklärte Minister Dehler im Jahre 1951, sei „erschwindelt“ und werde zu Unrecht bezogen. Der, Minister ist damals von den Organisationen der Rentenbezieher scharf angegriffen worden. Zwar hat sich der temperamentvoll begonnene Streit ziemlich schnell im Sande verlaufen, weil keiner der Beteiligten ein so heißes Eisen wirklich anpacken wollte. Für jeden, der Einblick in die Praxis der Sozialversicherung hat, ist es aber ein offenes Geheimnis, daß alle Arten und Nuancen von Betrug und Selbstbetrug hier gang und gäbe sind. Annähernd 20 v. H. der Rentenbewerber, die in einer angesehenen Klinik in den Jahren 1949 und 1950 untersucht wurden, fehlte „einwandfrei nichts“!

Ausreichende Zahlenunterlagen sind freilich nicht vorhanden. Aber bei der riesigen Zahl der Mensehen, die aus der Invaliden-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung und der Kriegsopferversorgung Renten beziehen, ist für den schwergeprüften Steuerzahler auch schon ein Prozentsatz jener Zahl unberechtigter Rentenbezieher bedeutsam, die Dehler angab. 4,46 Millionen Rentenbezieher allein der Kriegsopferversorgung gab es am 31. Dezember 1953 in Deutschland. Die Kriegsrente bei vollständiger Erwerbsunfähigkeit beträgt heute (für den Ledigen, der kein anderes Einkommen hat) jährlich 2200 DM; Pflegezulagen von monatlich 90 bis 175 DM können hinzutreten. Unter den Empfängern von Invalidenrenten sind heute 34 v. H. noch nicht 65 Jahre alt; 1950 waren es erst 28 v. H., und die Zahl dieser „jugendlichen“ Invalidenrentner ist weiterhin im Steigen. Im ganzen erscheint es also nicht verwunderlich, wenn im Haushaltsjahr 1951/52 nicht weniger als 39 v. H. der Bundesausgaben, das sind weit über sieben Milliarden DMark, auf Soziallasten entfielen.

Die Beantwortung der Frage: „Krank oder nicht krank?“ und damit der Frage: „Rentenberechtigt oder nicht?“ ist offensichtlich von größter Tragweite nicht nur für den einzelnen, sondern auch für die Allgemeinheit. – Ein Teil von denen, die nach geltendem Gesetz zu Unrecht Rente beziehen, sind echte Betrüger. Die Praxis liefert Belege dafür. Da hat Herr X. durch Beharrlichkeit und Geschick eine Erhöhung seiner Kriegsrente von 20 auf 70 v. H. erreicht wegen eines „Ohrenleidens“, das die Folge einer Detonationsschädigung sein sollte, in Wirklichkeit aber in nichts anderem als in belanglosen Narben einer lange vor dem Krieg durchgemachten Mittelohrentzündung besteht. Herr Y. bezieht eine ähnlich hohe Rente wegen Schädigung seiner Sehkraft im Krieg; in Wirklichkeit hat genau dieselbe Störung schon bei der Einstellung bestanden. Unzählige Renten werden bezahlt für „Herzfehler“ und „Hirnverletzungen“, die in Wirklichkeit nicht vorhanden sind und niemals vorhanden waren. Zahlenmäßig mögen die vorsätzlichen Betrüger neben den wirklichen Kriegsopfern wenig ins Gewicht fallen – nach Tausenden zählen sie gewiß.

Ungleich größer ist jedoch die Zahl derer, denen Leistungen zufließen auf Grund von Störungen, die sie im Zwielicht von Bewußtsein und Unbewußtsein selbst gestaltet haben. Die Medizin bezeichnet solche Störungen (mit einem alten und irreführenden Wort) als Neurosen oder, richtiger und unmißverständlicher, als abnorme Erlebnisreaktionen.

Die Erlebnisreaktion ist die sinnvolle, gefühlsmäßige Antwort auf ein Erlebnis: die Trauer über ..., die Reue wegen ..., die Wut auf... Abnorme Erlebnisreaktionen weichen vom Durchschnitt vor allem hinsichtlich ihrer Stärke und Dauer ab. Die alles übertäubende sinnlose Examensangst, die Magenschmerzen bei versagter Beförderung, die Herzbeklemmungen bei schwerer Enttäuschung sind abnorme Erlebnisreaktionen, die jeder kennt. Es liegt in der Natur der Sache, daß die Grenzen dessen, was man noch als normal bezeichnet, unscharf sind und abhängig von der zeitgebundenen Konvention und den Maßstäben des Beschauers. Trotz, dieser Unschärfe der Grenzen besteht bei der Mehrzahl der Erlebnisreaktionen kein Zweifel darüber, ob sie diesseits oder jenseits der Grenze liegen. Es ist heute erwiesen, daß abnorme Erlebnisreaktionen nicht nur in der Genese psychischer Störungen eine ungeahnte Rolle spielen, sondern auch in der Genese körperlicher Krankheit. Im Zusammenhang mit der Sozialversicherung interessieren in allererster Linie jene, die im Gefolge eines Unfallereignisses auftreten: Ein Beispiel: Ich werde angefahren und erleide eine Prellung des Flüche Erste Möglichkeit der Erlebnisreaktion: Flüche gegen den Autofahrer, einige Tage Hinken, und die ganze Sache ist ausgestanden und vergessen. Zweite Möglichkeit der Erlebnisreaktion: Erbitterung und Rachegedanken wühlen weiter und kommen nicht zur Ruhe; der Schmerz und der Gedanke an das geprellte Bein begleiten mich auf Schritt und Tritt. Und eines Tages ist das unentwegt geschonte Bein tatsächlich dünner, die Beweglichkeit des Knies tatsächlich schlechter geworden. – Die erste Möglichkeit entspricht etwa dem, was man normalerweise, das heißt vom Durchschnittsmenschen, erwartet; die zweite Möglichkeit empfindet jeder Unbefangene als unrichtig und abnorm. Als „Normalverhalten“ wird eben doch wohl auch heute noch empfunden, daß ein Geschädigter die Folgen seiner Schädigung schnell und vollständig zu überwinden trachtet, und daß diese Tendenz jene anderen überwiegt, die aus der Schädigung möglichst viel Geld und Arbeitsentlastung herausschlagen möchten.

Entscheidend für die Gestaltung der abnormen Erlebnisreaktion ist also die Persönlichkeit des Erlebenden, nicht das ihm begegnete Ereignis. Die Persönlichkeit ist es, die ein Ereignis, wie es Tausenden anderer auch begegnet, anders, das heißt abnorm zum Erlebnis gestalten kann und damit die Störungen selbst bildet. Nicht jede abnorme Erlebnisreaktion (mit all ihren körperlichen und seelischen Erscheinungen) wird aber, wie in dem geschilderten Fall des Unfallgeschädigten, durch mehr oder minder deutlich bewußte Tendenzen geschaffen. Es gibt abnorme Erlebnisreaktionen aus tiefen, affektiv-triebhaften Disharmonien, die man aus selbstverantwortlichem Einsatz der Persönlichkeit, sehr viel schwerer steuern kann als das gegen die Umwelt gerichtete Streben nach Geld und Geltung. Auf dem Boden solcher tiefgreifender Disharmonien entstehen Zwangs- und Sexualneurosen, Magengeschwüre und Asthma und vieles andere mehr.

Die Schicksalsfrage für die Sozialversicherung liegt nicht hier. Sie liegt in der Beurteilung jener überaus häufigen Zustandsbilder, die aus dem Streben nach äußerer Sicherheit und Entschädigung erwachsen. Für diese Gruppe von Neurosen hat sich, praktischen Bedürfnissen entsprechend, die Bezeichnung „Unfallneurosen“ eingebürgert und im Laufe von Jahrzehnten bewährt.